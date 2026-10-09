Meteorologové varují před zimou 2026. Podle dlouhodobého výhledu přijde 1 jev, na který Česko není zvyklé

Tisíce kilometrů od nás, v rovníkové části Tichého oceánu, právě nabírá sílu úkaz, který podle prvních odhadů nemusí mít v záznamech meteorologů obdobu. Pro Čechy je to jev spíše z učebnic zeměpisu. Letos se ale meteorologové ptají, jak zamíchá i se zimou ve střední Evropě.
Pacifik se přehřívá rekordním tempem
Jde o El Niño. Jeho vývoj hlídá Centrum pro klimatické předpovědi, které spadá pod americký úřad NOAA. V zářijovém hodnocení dospělo k závěru, že letošní podzim a nadcházející zima přinesou s pravděpodobností přes 90 procent velmi silnou epizodu. Tři čtvrtiny šance pak NOAA dává scénáři, v němž by El Niño v posledním čtvrtletí roku vystoupalo výš než kterákoli epizoda zaznamenaná od roku 1950.
Čísla z oceánu tomu odpovídají. Hladina ve východní části rovníkového Pacifiku je o víc než 3 °C teplejší, než bývá normální. Hlouběji pod hladinou jsou odchylky ještě výraznější a v rozsáhlých oblastech převyšují 10 °C.
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Meteorologické weby proto letošní epizodě přezdívají super El Niño.
Pasáty zeslábly a voda se otočila
Celý mechanismus řídí vítr. Pasáty v tropech obvykle hrnou vyhřátou svrchní vrstvu oceánu na západní okraj Pacifiku a hromadí ji v okolí Indonésie. Jakmile zeslábnou, nashromážděné teplo se rozlije opačným směrem a dorazí až k americkým břehům.
Takhle ohřátý oceán pak přepisuje mapu počasí. Mění se:
oblasti, kde vydatně prší, místa, kde naopak hrozí sucho, poloha tryskového proudění ve velkých výškách, které rozhoduje o cestě tlakových níží. Proč o něm Česko moc neslýchá Přečtěte si také: Češi našli chorvatský ostrov, kde je v listopadu až 17 stupňů a apartmán stojí jako před 10 lety, berou ho útokem
Nejsilněji El Niño obvykle zasahuje obě Ameriky, Austrálii a tichomořské ostrovy. Střední Evropa leží daleko od centra dění a vazba mezi tímto jevem a naší zimou je podle klimatologů slabá a těžko čitelná. Čeští meteorologové ho proto při výhledu na zimu obvykle neberou jako hlavní faktor.
Mimořádná síla letošní epizody ale přiměla odborníky sledovat, jestli se její vliv nepropíše i k nám.
Výhledy kreslí mírnou a vlhčí zimu
Evropská služba Copernicus, která skládá dohromady výpočty několika předpovědních center, čeká na naprosté většině evropské pevniny zimu teplejší, než je dlouhodobý průměr. Česko z této mapy nevybočuje.
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Kromě tepla modely ukazují i bohatší srážky. Signál nadprůměrných srážek pokrývá většinu kontinentu a chybí jen na jeho úplném severu a jihu. Zima tak může být spíš vlhčí než obvykle.
Služba Copernicus vidí nad většinou kontinentu signál nadprůměrných srážek, zima tak může být vlhčí než obvykle. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co ukazují modely Kde to platí Teplota zima teplejší, než je dlouhodobý průměr naprostá většina evropské pevniny včetně Česka Srážky nadprůměrné srážky většina kontinentu kromě úplného severu a jihu Mrazivé týdny se do průměru schovají
Výhled, o který se tyto zprávy opírají, hodnotí zimu jako celek, tedy průměr za tři měsíce. Mírnější celek tak klidně vyjde i ze zimy, ve které po vlahém prosinci přijde týden ostrého mrazu a pořádné sněžení. Kdo chce vědět, jestli si užije bílé Vánoce nebo lyžování o jarních prázdninách, z takové mapy odpověď nevyčte.
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Některé prognózy přitom počítají s tím, že koncem ledna nebo v únoru může zakolísat polární vír. Studený vzduch z Arktidy by pak měl k nám otevřenější cestu. S mrazivými týdny je tak dobré počítat i letos. „[…] klidně může přijít i tuhá zima,“ uvedl pro CNN Prima NEWS klimatolog Pavel Zahradníček.
Jak často sezonní prognózy vycházejí
Odhady na celé tři měsíce dopředu u nás vycházejí jen málokdy přesně a sami meteorologové k nim přistupují opatrně. Zajímavé světlo na to vrhá studie Univerzity v Readingu, kterou v roce 2024 otiskl časopis Geophysical Research Letters.
Vědci v ní prošli zimní předpovědi za 30 let ze sedmi různých systémů. Zjistili, že v letech, kdy v Pacifiku panuje silné El Niño nebo jeho opak La Niña, se výhled na evropskou zimu trefuje častěji. Pokud se tato zákonitost potvrdí i letos, mohly by mít aktuální prognózy lepší šanci vyjít než v běžném roce. Tentýž výzkum však ukázal, že spolehlivost výhledů klesá v zimách, kdy se rozkolísá proudění ve stratosféře nad Arktidou. A právě s otřesem polárního víru některé letošní prognózy počítají.
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Zdroje: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml, https://cnn.iprima.cz/jaka-bude-zima-v-cesku-modely-odhaluji-prvni-vyhled-519800, https://energozrouti.cz/clanek/meteorologove-varuji-pred-prosincem-el-nino-evropa-predpoved-pocasi, https://reading.ac.uk/news/2024/Research-News/Strong-El-Nino-makes-European-winters-easier-to-forecast, https://www.severe-weather.eu/long-range-2/super-el-nino-reaching-record-strength-winter-2026-2027-forecast-atmospheric-signal-united-states-canada-europe-fa/, https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3620402-prvni-predpovedi-pocasi-na-zimu-se-obavaji-vlivu-el-nina-prosinec-zrejme-moc-snehu, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/657862-zima-v-evrope-ma-byt-teplejsi-nez-obvykle-modely-ukazaly-novy-vyhled
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