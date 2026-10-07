Meteorologové varují Čechy před listopadem 2026. Bude vypadat úplně jinak, než se čekalo

Přelom září a října rozmazlil Česko slunečným babím létem. Kdo by z toho usuzoval, že celý podzim proběhne stejně klidně, může se mýlit. Dlouhodobé výhledy ze sousedních zemí totiž kreslí předposlední měsíc roku v úplně jiných barvách. Žádná pohroma se nechystá, na deštník a nepromokavé boty je ale dobré myslet včas.
Polsko čeká mokrý a šedivý listopad
Nejkonkrétněji se k listopadu zatím vyjádřil polský meteorologický ústav IMGW. Podle jeho dlouhodobé prognózy naprší v listopadu po celé zemi víc, než odpovídá dlouhodobému normálu. Přibude zatažených dnů s deštěm a postupně i srážek, ve kterých se déšť mísí se sněhem.
Teploty by přitom podle polských meteorologů z listopadového normálu vybočit neměly. Pro Česko je polský výhled užitečným vodítkem, protože vlastní český výhled na listopad zatím k dispozici není. Polsko navíc leží hned za naší severní hranicí ve stejném klimatickém pásmu.
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Stejným směrem míří i německá pobočka The Weather Channel, jejíž výhled v září shrnul server TN.cz. Nad Německem se podle ní v listopadu naplno prosadí vítr od Atlantiku a s ním přijdou i bouřlivé dny. Takové počasí by mohlo vydržet až do posledních dnů roku.
Sníh zůstane hlavně v horách
Kdo se těší na první bílou nadílku, bude za ní nejspíš muset vyrazit do vyšších poloh. Sezónní výhledy připouštějí v listopadu sněhové vločky hlavně na horách, a to při krátkých vpádech chladnějšího vzduchu. Trvalou zimu se sněhem až do nížin žádný z nich nenaznačuje, takže ve městech a na polích počítejte spíš s deštěm, do kterého se občas přimíchá mokrý sníh.
Na první sníh to v listopadu podle sezónních výhledů vypadá hlavně na horách, v nížinách spíš na déšť se sněhem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mrazivý listopad nepředpovídá žádný z dostupných výhledů. Evropský sezónní model ECMWF ukazuje pro sousední Německo teploty vyšší, než je pro listopad obvyklé, a polští meteorologové čekají normál. Hlavním rysem měsíce tak má být vlhko a vítr.
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Co jednotlivé zahraniční výhledy pro listopad očekávají, shrnuje následující tabulka:
Zdroj Území Co čeká v listopadu IMGW (polský meteorologický ústav) Polsko srážky nad dlouhodobým normálem, víc zatažených dnů s deštěm, postupně i déšť se sněhem; teploty v normálu The Weather Channel (německá redakce) Německo převaha větru od Atlantiku a bouřlivé dny; takové počasí může vydržet až do konce roku ECMWF (evropský sezónní model) Německo teploty vyšší, než je pro listopad obvyklé Za obratem stojí Atlantik i vzdálený Pacifik
Za stabilním a slunečným počasím posledních týdnů stála rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu. Až zeslábne, začnou k nám od oceánu znovu pronikat tlakové níže a s nimi série deštivých front.
Sezónní modely sledují i dění na opačné straně planety. Americký úřad NOAA v srpnové aktualizaci odhadl šanci, že El Niño do zimy zesílí na velmi silnou úroveň, na víc než 90 procent. Do Evropy se ale jeho vliv dostává jen oklikou a každá jeho epizoda se tu projevila trochu jinak. Pro odhad listopadu je proto El Niño jen jedním dílkem velké skládačky.
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Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydává měsíční výhled jednou týdně v pondělí a ten poslední končí 25. října. Pro tyto čtyři týdny ústav počítá s teplotami nad dlouhodobým průměrem nebo v mezích normálu a se srážkami pod průměrem nebo kolem něj.
Ochlazení ale dorazí ještě před listopadem. Nejchladnějším úsekem má být týden od 19. do 25. října, kdy se odpolední teploty zastaví kolem 12 °C a noční klesnou až ke 3 °C. Teplé dny se tedy začnou loučit už v druhé polovině října.
Jak moc se dá dlouhodobým výhledům věřit
Předpověď na několik týdnů dopředu popisuje celkový ráz období. Na plánování konkrétního dne se nehodí. Na velkou nejistotu upozorňují i polská média, která prognózu IMGW zveřejnila. Podrobná předpověď podle nich dnes spolehlivě nedosáhne dál než zhruba na týden. Modely se přepočítávají průběžně a s každou novou várkou dat se výhled může posunout oběma směry.
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Pro přírodu by deštivější listopad mohl být spíš dobrou zprávou, protože podzim zatím srážkami šetří. Nejrozumnější je sledovat pondělní aktualizace ČHMÚ, které během října postupně dosáhnou i do listopadu a ukážou, jestli se zahraniční prognózy potvrdí.
Zdroje: https://www.chmi.cz/predpoved-pocasi/mesic, https://pocasi.blesk.cz/clanek/zpravy-pocasi/849335/kdy-se-v-cesku-radikalne-ochladi-meteorologove-prozradili-kdy-definitivne-skonci-babi-leto, https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-sprawdzilismy-jakie-sa-szanse-na-zlota-polska-jesien-nie-bed,nId,23537753, https://www.daswetter.com/nachrichten/vorhersage/november-hammer-regen-wende-oder-fruher-wintereinbruch-meteorologe-die-karte-leuchtet-komplett.html, https://en.neveitalia.it/PrevisioniMeteo/news/el-nino-si-rafforza-ancora-la-noaa-prevede-un-possibile-evento-storico-nell-inverno-2026-2027, https://www.novinky.cz/clanek/pocasi-el-nino-se-vraci-muze-byt-mimoradne-silne-40575672, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/656760-pocasi-do-konce-podzimu-listopad-se-bude-vymykat-normalu
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