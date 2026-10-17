Meteorologové varují Čechy. Letošní Vánoce budou úplně jiné, než se čekalo. Způsobí to tenhle 1 jev

Sezonní modely vidí letošní zimu v říjnových výpočtech teplejší, než ji kreslily v září, a šance na zasněžené svátky v nížinách tím dál klesly. Meteorologové přitom upírají pozornost k jevu, který se rodí v rovníkovém Pacifiku a letos dosahuje mimořádné síly. Jak často bílé Vánoce vycházejí podle statistik a co může koncem prosince přinést dění nad severním pólem?
Sníh na Štědrý den je v nížinách vzácný už léta
Aby Vánoce vyšly bílé, stačí podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) málo. Na zemi musí 24. nebo 25. prosince v sedm hodin ráno ležet alespoň centimetr sněhu. Velká část republiky tuhle laťku přesto přeskočí jen výjimečně, jak ukazují statistiky ústavu z posledních desetiletí:
Praha, Polabí a jižní Morava mívají bílé svátky v méně než pětině let; mezi krajskými městy vede Liberec, kde bývá o svátcích bílo zhruba v šesti letech z deseti; nejvyšší polohy hor podél hranic mají bílé Vánoce asi v devíti letech z deseti. Přečtěte si také: Meteorologové varují Čechy: blíží se drsná vlna ochlazení a přijdou i mrazy. Většina lidí na to není připravená
Sněhu navíc nepomáhá takzvané vánoční oteplení. Jde o vlnu teplejšího vzduchu s větry od jihu a jihozápadu, kterou meteorologové v týdnu kolem svátků pozorují s nápadnou pravidelností.
El Niño: co je to za jev a koho zasáhne nejvíc
Letos se k tomu přidává El Niño. Vrací se v nepravidelných odstupech dvou až sedmi let a povrchová voda ve střední a východní části rovníkového Tichého oceánu se při něm ohřeje nad obvyklou míru. Za dosud nejsilnější epizody se považují ty z let 1982, 1997 a 2015. Podle některých výpočtů by je letošní El Niño mohl v prosinci všechny překonat. Světová meteorologická organizace (WMO) v zářijovém přehledu uvedla, že s pravděpodobností blízkou 100 procentům vydrží až do února 2027 a vrcholu dosáhne ke konci roku.
Evropa leží od Pacifiku přes půl světa, a tak k nám El Niño dosáhne jen nepřímo, přes Atlantik. Nad oceánem při něm přibývá tlakových níží a ty k nám od západu posílají vlhký vzduch, ve kterém se mráz drží jen těžko. Podle WMO navíc síla El Niña sama neurčuje, jak tvrdě se projeví v jednotlivých státech, protože do hry vstupují i Indický a Atlantský oceán. Úplně jinou zimu ukazují výpočty pro Spojené státy. Říjnová data přidala jejich jihu, středu i východu chladu a sněhu, protože tam El Niño působí přímo.
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Druhou neznámou je polární vír, obří kolotoč západních větrů ve stratosféře nad severním pólem. Dokud má vír sílu, mrazivý vzduch se od pólu nedostane daleko. Říjnová data Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) přitom naznačují, že vítr ve víru může ke konci prosince nezvykle polevit. Po velkých oslabeních víru se v minulosti v průměru častěji ochladilo i ve střední Evropě, letošní cíl případného mrazu ale zatím nikdo nezná.
K mírnému výhledu připojili meteorologové z portálu Meteocentrum.cz pro ŽivotvČesku.cz poznámku: „Není to však předpověď zimy bez sněhu a mrazů.“ Pokud by k nám arktický vzduch skutečně dorazil, mohl by přinést pár dní s teplotami hluboko pod nulou a sníh až do nížin.
El Niño Polární vír Kdy vrchol ke konci roku, podle WMO vydrží do února 2027 podle ECMWF může polevit ke konci prosince Co může přinést jihu, středu a východu USA chladnější a zasněženější zimu; Evropě mírný a vlhký vzduch od Atlantiku po oslabení může uvolnit arktický mráz, jeho cíl zatím nikdo nezná Evropský model počítá s mokrým a teplým prosincem Přečtěte si také: Ani Egypt, ani Kanáry. Čeští senioři letos v zimě objevili zemi, kde je 24 stupňů a život je levnější než doma
Pro Česko vychází z říjnových map ECMWF hlavně mokrá zima. Prosinec i leden mají být mírné a od Atlantiku k nám má proudit vlhký vzduch, který přinese víc srážek. Kvůli vyšším teplotám ale v nížinách a středních polohách nejspíš převáží déšť a lopata na sníh zůstane častěji opřená v kůlně. S mrazivými rány a ledovkou na silnicích je přesto dobré počítat dál.
S mrazivými rány a ledovkou je dobré počítat i v mírné a deštivé zimě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na nadprůměrnou nadílku sněhu by se podle výpočtů muselo jet na sever Evropy nebo do Alp nad hranici zhruba 1 800 až 2 000 metrů. Tak vysoko žádné české pohoří nesahá, takže na našich horách může letos přírodní sníh chybět. Proti zářijovým mapám je navíc Evropa teplejší a sněhová čísla klesla skoro všude kromě severu kontinentu.
Sezonní výhled ale celou zimu popíše jen v hrubých rysech. Na otázku bílých Vánoc odpoví až běžná předpověď počasí, která bývá použitelná zhruba týden dopředu. Víc tak budeme vědět kolem 17. prosince.
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Zdroje: https://www.severe-weather.eu/long-range-2/winter-2026-2027-forecast-october-update-colder-snowier-shift-super-el-nino-polar-vortex-united-states-canada-europe-fa/, https://pocasi.blesk.cz/clanek/zpravy-pocasi/850113/jaka-bude-nadchazejici-zima-rijnove-modely-s-menici-predpovedi-odhaluji-co-ceka-cesko, https://wmo.int/node/38944, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-cisla-hovori-jasne-stedry-den-by-mel-byt-na-blate-40454258, https://cnn.iprima.cz/vanoce-na-snehu-nebo-na-blate-podivejte-se-ve-kterych-mestech-by-o-svatcich-mohlo-nasnezit-418830, https://zivotvcesku.cz/meteorologove-maji-prvni-vyhled-na-zimu-modely-nahravaji-teplu-mraz-a-snih-ale-ze-hry-nevypadly/, https://snow.cz/clanek/5640-pocasi-2026-27-zima-bude-teplejsi-ale-hlavne-turbulentnejsi-nez-jindy-co-lze-vycist-z-predpovedi-a-statistiky, https://www.centrum.cz/clanek/meteorologove-uz-vi-jaky-bude-prosinec-2026-vanoce-asi-budou-uplne-jine-nez-se-cekalo-kvuli-1-divnemu-jevu-301323
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