Meteorologové varují Čechy: blíží se drsná vlna ochlazení a přijdou i mrazy. Většina lidí na to není připravená

Odpoledne se ještě dá posedět venku v lehké bundě, ráno už ale může na autě čekat bílá vrstva námrazy. Takový kontrast je pro druhou polovinu října typický a právě proto se snadno podcení.
Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) počítají s tím, že se v příštích týdnech ochladí a v noci bude občas mrznout. Na krutou zimu to zatím nevypadá. Přesto se vyplatí pár věcí zařídit dřív, než přijde první opravdu studené ráno.
Výhled do začátku listopadu: noci často kolem nuly
Měsíční předpověď, kterou ČHMÚ zveřejnil 12. října, počítá hlavně s chladnými nocemi. Ve dvou týdnech od pondělí 19. října se noční teploty většinou udrží jen kousek nad nulou a čas od času klesnou i pod ni. Jako celek mají tyto dva týdny vyjít spíše chladnější, než je pro tuto dobu obvyklé, nanejvýš průměrné.
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Přes den se teploměr obvykle zastaví kolem 10 °C. Kde se mlha či nízké mraky nerozpustí ani přes poledne, bude ještě chladněji, takže teplejší bunda přijde vhod i odpoledne. Sníh meteorologové zatím čekají jen na horách nad tisíc metrů. Ke konci října by srážek mělo přibýt a na hřebenech by pak sníh mohl vydržet i několik dní.
Chladnější období ale nenastoupí ze dne na den. Podrobnější předpověď ČHMÚ ze 14. října dává ještě pro začátek příštího týdne odpoledne 12 až 17 °C a noci většinou několik stupňů nad nulou.
Konec týdne: mlhavá rána a mrazík při zemi
Ve čtvrtek 15. a v pátek 16. října se podle ČHMÚ přes den ukáže slunce a odpoledne bude ve čtvrtek až 17 °C, v pátek až 19 °C. Noci ale zůstanou studené a místy se při zemi objeví mrazík.
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Rána navíc často začnou mlhou nebo nízkou oblačností. Za volantem to znamená horší výhled a na mokrém asfaltu se může udělat kluzké místo. Vyplatí se proto vyjet o pár minut dřív. Kdo parkuje pod širým nebem, ocení, když bude mít škrabku po ruce dřív, než ji poprvé opravdu potřebuje.
Mlhavá rána a místy kluzký asfalt si v příštích dnech žádají opatrnější jízdu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
O víkendu se počasí změní. Sobota přinese od západu mraky a v Čechách místy i déšť, odpoledne ale bude ještě 12 až 17 °C. Chladnější vyjde neděle, kdy se teploty zastaví na 9 až 14 °C a jen na jihu Moravy vystoupají k 16 °C.
Vývoj počasí v příštích dnech a týdnech přehledně shrnuje následující tabulka:
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Kdy Teploty Co dalšího čekat Čtvrtek 15. a pátek 16. října odpoledne ve čtvrtek až 17 °C, v pátek až 19 °C, v noci místy mrazík při zemi přes den slunce, rána často s mlhou nebo nízkou oblačností, na mokrém asfaltu se může udělat kluzké místo Víkend v sobotu odpoledne 12 až 17 °C, v neděli 9 až 14 °C, na jihu Moravy až 16 °C v sobotu od západu přibude oblačnosti a hlavně v Čechách místy zaprší, v neděli srážky postupně ustanou Dva týdny od pondělí 19. října přes den obvykle kolem 10 °C, pod celodenní mlhou nebo nízkou oblačností méně, noci většinou kousek nad nulou, občas pod ní začátek týdne ještě mírnější, sníh jen na horách nad tisíc metrů, ke konci října víc srážek Zimní pneumatiky nařizuje zákon od listopadu
Povinnost zimních pneumatik upravuje § 40a zákona o silničním provozu. Platí od 1. listopadu do 31. března vždy, když na silnici leží souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, anebo když se podle počasí dá čekat, že se na trase objeví. Osobní auta musí mít na zimních pneumatikách dezén hluboký nejméně 4 mm.
Nechávat přezutí až na poslední říjnový den se ale nevyplácí. BESIP radí přezouvat, jakmile průměrné denní teploty klesnou zhruba na 7 °C a níž, protože v takovém chladu drží zimní pneumatika na vozovce výrazně lépe než letní. Pokud se měsíční výhled naplní a odpoledne bude kolem 10 °C při nocích kolem 2 °C, průměrná denní teplota se ve druhé polovině října k této hranici dostane, místy i pod ni.
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Při té příležitosti stojí za to projít i zbytek výbavy. Policie radí mít v autě:
škrabku, dost kapaliny do ostřikovačů, na cesty do hor i sněhové řetězy. Muškáty patří pod střechu dřív než mráz
Na mráz se musí připravit i zahrádkáři. Kdo má venku citlivé květiny, neměl by s jejich ochranou otálet, protože mrazík při zemi hlásí předpověď už na tento týden. Nejčastěji jde o muškáty v truhlících na balkoně.
Přečtěte si také: Češi objevili termální lázně 4 hodiny od hranic, kde víkend s procedurami stojí méně než doma. Senioři je berou útokem Muškáty, které mají přečkat zimu, je potřeba přestěhovat do světlé a chladné místnosti ještě před prvním mrazíkem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ty, které mají vydržet do další sezony, je potřeba zkrátit a přestěhovat pod střechu ještě před prvním mrazíkem. Hodí se jim místo s dostatkem světla a nízkou teplotou, které ale nepromrzá, třeba schodiště s oknem nebo nevytápěný pokoj. Zalévání omezte na nutné minimum. Rostlina tak přes zimu zpomalí a nebude zbytečně hnát nové výhony.
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