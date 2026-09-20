Reklama
4 min
Meteorologové už znají předpověď počasí na celou zimu. Předpověď se změnila a 1 jev podle nich bude drsnýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Podzim se teprve rozjíždí, ale meteorologové už pokrývají svými modely celou nadcházející […]
Meteorologové už znají předpověď počasí na celou zimu. Předpověď se změnila a 1 jev podle nich bude drsný
Zdroj:
Reklama
Meteorologové už vydali předpověď do konce podzimu. Listopad překvapil i je samotné
Meteorologové obvykle nahlížejí jen pár dní dopředu, letos si ale troufli načrtnout […]
Krásnější než Řecko, levnější než Španělsko. Evropská země na podzim láká na moře bez davů
Když v půlce září opadne hlavní letní nával, většina lidí u nás už myšlenkami […]
Meteorologové už ví, jaké bude babí léto. Jeden týden se vymkne, teploty půjdou proti očekávání
Jakmile skončí prázdniny, hodně z nás ještě vyhlíží pár slunečných dnů a věří, […]
Češi našli městečko v Itálii, kde se dá koupat ještě v listopadu a oběd stojí jako před 10 lety, berou ho útokem
Chorvatsko i Řecko každý rok o kousek zdraží a sezona u moře jako by končila […]
Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...Všechny články tohoto autora →
Posádka chtěla ušetřit několik minut. Otevřené dveře trajektu stály život 193 lidí
VědaŽivě.cz
dnes, 06:28
4 min
Vnitřní nepřítel jménem přebytek kyseliny močové: Na její hladinu má vliv káva i alkohol
Zdravestravovani.eu
dnes, 06:25
2 min
Dáda Patrasová zapomněla klíče a před vilou začal cirkus. Sedmdesátiletá herečka se převalila přes plot i s kabelkou
VIPživot.cz
dnes, 06:25
2 min
Nový kouč české reprezentace Denia skládá první kádr. Bez Schicka, Daridy i Součka
SportWin
dnes, 06:15
2 min
Vesnice, které usínaly na celé dny: záhada z Kazachstánu měla děsivé pozemské vysvětlení
Kód Enigma
dnes, 06:14
8 min
Reklama
Mluvily cizí řečí a měly zelenou kůži. Záhada dětí z Woolpitu nedává historikům spát už staletí
Kód Enigma
dnes, 06:13
7 min
Stál miliony a legenda ho teď rozcupovala. Straka o Brunesovi pronesl větu, která bolí
SportWin
dnes, 06:10
2 min
Legendární Dominátor znovu žádá tvrdý zásah proti ruským hráčům. Ovečkina nazval podporovatelem vrahů
SportWin
dnes, 06:10
2 min
Test znalostí českých slov, která se už téměř nepoužívají: Více než 7 bodů je skvělý výsledek
Světkreativity
dnes, 06:09
2 min
Velký kvíz z literatury: Úkolem je uhodnout 10 knih podle první věty. Alespoň 7 bodů musí získat každý
Světkreativity
dnes, 06:09
2 min
Reklama
První pomoc při projevech mrtvice: Snadný test FAST může podle doktora zachránit život vám nebo vašim blízkým
Světkreativity
dnes, 06:09
4 min
Zavěsit toaletní papír směrem ke zdi nebo ven? Existuje jenom 1 bezpečný způsob a pravděpodobně děláte celou život chybu
Světkreativity
dnes, 06:07
2 min
Bílí červi staví v moři útesy jako korály. Filtrují vodu tak intenzivně, že kolem nich umírá celý ekosystém
VědaŽivě.cz
dnes, 06:07
3 min
Horká voda uprostřed nádherné přírody: Toto bezplatné termální jezírko má i v zimě neskutečných 33 °C
Světkreativity
dnes, 06:05
3 min
Konečná: Snažím se makat, šéfdiplomatka je šílená. Jela by jednat do Moskvy?
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:05
Reklama
Vracející se křeče v nohou: Na skličující neduh si došlápne hořčík a epsomská sůl
Zdravestravovani.eu
dnes, 06:04
2 min
Nejhorší rozpustná káva ze supermarketu: Češi ji kupují ze zvyku a neví, že v testech propadá
Extrafit.cz
dnes, 06:03
4 min
Martin Kocián dostal šanci na comeback s Luneticem. Místo vděku ale přiznal, co za nabídkou doopravdy vidí
VIPživot.cz
dnes, 06:02
3 min
V Mirovicích na Písecku lidé v referendu odmítli stavbu větrných elektráren
Budějcká Drbna
dnes, 06:02
1 min
Kajínek nastoupí do zápasu proti muži, který ho usvědčil z vraždy. „On na mě ukázal, aby sám nešel sedět na patnáct let," tvrdí
VIPživot.cz
dnes, 06:02
2 min
Reklama
Test znalostí pro milovníky českých pohádek: Hranici 7 z 10 bodů nepřekročí jen tak někdo
In-lifestyle.cz
dnes, 06:01
2 min
Bagárová cvičila a držela dietu, stehna jí ale dál rostla. Nakonec zjistila, že za to nemůže ona, ale zákeřná nemoc
VIPživot.cz
dnes, 06:01
2 min
Pražská zoo má nového supa. Rodiče byli zachráněni z přírody
Náš REGION
dnes, 06:00
2 min
Sapík skončil v nemocnici a psalo se o prodeji restaurace. Teď stojí v kuchyni a vysvětluje, proč Češi neumí vařit omáčky
VIPživot.cz
dnes, 06:00
2 min
V neděli ve 20:00 to v Česku bouchne: Nova Cinema odpálí nejšílenější akční komedii
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
4 min
Reklama
Alza vyrobila svítilnu, kterou nechceš. Otestovali jsme Campgo Rebound 650
Securitytech
dnes, 06:00
4 min
Houby napěchujte do sklenice a přidejte jen sůl. Bez octa, bez oleje, jen s jedním krokem navíc vydrží celou zimu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
3 min
Klouzek strakoš na řezu modrá a většina houbařů ho nechá v lese. Přitom naložený do octa překoná i hřib
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Velké změny v kabině Baníku. Trenér Skuhravý se rozhodl k výměně kapitána
SportyŽivě
dnes, 05:59
2 min
Ještě v červnu prosil o návrat, teď s Lelou mluví jen přes právníky. Přesto se jí Vémola zastal, když fanoušci zašli příliš daleko
VIPživot.cz
dnes, 05:57
3 min
Reklama
Velký test znalostí o značkách potravin: Kdo získá alespoň 8/10 bodů, ten má při nakupování slušný přehled
Cooky.cz
dnes, 05:50
2 min
Jeseníky lákají turisty Pradědem, ale přímo pod nimi leží kjeskyně celá z mramoru
VědaŽivě.cz
dnes, 05:46
2 min
Filip Kratochvíl nevěděl, kudy dál: Školu nedokončil a od všeho utekl do Paříže
Aplausin.cz
dnes, 05:44
2 min
Zelená rajčata nemusí přijít nazmar. Mnohá ještě dozrají
Home-in-Cube
dnes, 05:44
3 min
Eva Holubová se vyjádřila ke spekulacím o nevěře svého manžela: Po ostrých urážkách mají fanoušci jasno
In-lifestyle.cz
dnes, 05:44
3 min
Reklama
Začínala v 17 letech s píšťalkou, dnes ji internet označuje za nejkrásnější rozhodčí. Kolumbijka ale chce víc než komplimenty
SportyŽivě
dnes, 05:43
3 min
Kašlu na drahé restaurace. Uvařil jsem oběd pro 4 lidi a vyšel mě na 150 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:36
4 min
Pražští tramvajáci jsou nejlepší v Evropě. Vyhráli mistrovství řidičů tramvají
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:36
Odolný zápach po vaření nemusí zůstat na rukou ani nádobí. Několik snadných triků ho odstraní během chvíle
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 05:34
2 min
Otevřete dnes spíž a otočte sklenici s medem. Pokud uvidíte 1 věc, není to pravý med
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:31
4 min
Reklama
Reklama
Lehečka po euforii rýpal do kritiků. Berdych mluvil o nezaslouženém soupeři
Zavěsit toaletní papír směrem ke zdi nebo ven? Existuje jenom 1 bezpečný způsob a pravděpodobně děláte celou život chybu
Drásavá zpověď Felixe Slováčka ml.: Aniččin pokoj uklidil, na jednu věc ale stále nemá odvahu
7 míst na ženském těle, kde polibky dokážou probudit touhu
Vesnice, které usínaly na celé dny: záhada z Kazachstánu měla děsivé pozemské vysvětlení
Reklama
Reklama