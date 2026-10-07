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Meteorologové upravili předpověď do konce října. Určili měsíc, kdy přijde výrazný zlom

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Česko čeká během října pozvolný přechod k chladnějšímu počasí. První polovina měsíce má být teplotně průměrná až nadprůměrná, ve druhé už se hodnoty přiblíží dlouhodobému normálu. Nejvyšší denní teploty se podle aktuálního výhledu budou postupně snižovat a na konci října mají jejich týdenní průměry dosahovat pouze kolem deseti stupňů. Výraznější změna se tak očekává především během druhé poloviny měsíce.
Meteorologové upravili předpověď do konce října. Určili měsíc, kdy přijde výrazný zlom

Meteorologové upravili předpověď do konce října. Určili měsíc, kdy přijde výrazný zlom

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 14:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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