Meteorologové upravili předpověď do konce října. Určili měsíc, kdy přijde výrazný zlom

Období od 5. do 18. října by mělo být z pohledu teplot průměrné až nadprůměrné, takže přinejmenším v první polovině měsíce ještě nelze mluvit o definitivním nástupu chladného podzimu. V týdnu od 5. do 11. října se týdenní průměr nejvyšších denních teplot pohybuje kolem 16 stupňů Celsia. Současně zůstávají poměrně mírné také noci, jejichž týdenní průměr minimálních teplot má dosahovat přibližně sedmi stupňů. Postupující podzim ale bude stále patrnější a v dalších týdnech se noční průměry mají snížit přibližně ke čtyřem stupňům. To neznamená, že každou noc budou teploměry ukazovat právě tuto hodnotu, protože jde o průměr za celý týden a celé území republiky. Jednotlivé dny proto mohou přinést jak výrazně teplejší počasí, tak chladnější rána.
Druhá polovina října přinese citelné ochlazení
Výraznější změna charakteru počasí se podle současného výhledu projeví po 19. říjnu. Období od 19. října do 1. listopadu už meteorologické modely hodnotí jako teplotně průměrné, což bude ve srovnání s teplejší první polovinou měsíce znamenat citelný posun. Největší rozdíl bude patrný na denních maximech, jejichž týdenní průměr má postupně klesnout až přibližně k deseti stupňům v období od 26. října do 1. listopadu. Nepůjde tedy nutně o jediný den, během kterého by se počasí náhle zlomilo, ale spíše o postupný sestup teplot v průběhu několika týdnů. Takový vývoj zároveň odpovídá běžnému sezonnímu ochlazování, protože dlouhodobý průměr teploty za celý říjen v České republice činí podle normálu z let 1991 až 2020 zhruba 8,2 stupně Celsia. Pro srovnání byl loňský říjen s průměrnou teplotou 7,9 stupně hodnocen jako teplotně normální.
Výrazně deštivé období zatím výhled nenaznačuje
Zatímco teploty budou během měsíce klesat poměrně zřetelně, u srážek tak výrazná změna patrná není. Jednotlivé týdny až do začátku listopadu by měly být srážkově průměrné nebo slabě podprůměrné. Výhled tedy v tuto chvíli nenaznačuje dlouhodobé mimořádně deštivé období, současně z něj ale nelze určit, ve kterých konkrétních dnech bude pršet. V předcházejících čtyřech týdnech byly srážkové poměry většinou průměrné, pouze poslední zářijový a první říjnový přelomový týden byl prakticky bez deště. Také září bylo v Česku poměrně teplé, celorepubliková průměrná teplota dosáhla 14,2 stupně, což bylo o 1,2 stupně více než normál pro období 1991 až 2020. Říjnové ochlazování tak navazuje na začátek podzimu, který byl jako celek teplejší, než bývá v posledním používaném třicetiletém klimatickém období obvyklé.
Dlouhodobý výhled neurčuje počasí pro konkrétní den
Měsíční prognózu je potřeba odlišovat od klasické krátkodobé předpovědi na několik následujících dnů. U výhledu na týdny dopředu se sleduje především pravděpodobný charakter celého období a odchylka průměrných teplot či srážek od dlouhodobých hodnot. Nelze z něj proto spolehlivě určit například teplotu v konkrétním městě 25. října nebo přesný den příchodu prvních mrazů. Evropské centrum pro střednědobé předpovědi pracuje u podobných prognóz s týdenními průměry a poskytuje výhled až na několik týdnů dopředu, přičemž s rostoucím předstihem přirozeně klesá jistota detailů. Současná prognóza proto ukazuje především poměrně jasný trend: první část října má zůstat teplotně příznivější, zatímco jeho závěr už bude odpovídat typickému chladnějšímu podzimu. Přesnější průběh ochlazení, případné přízemní mrazíky nebo konkrétní srážkové epizody budou možné určit až z předpovědí vydaných blíže danému termínu.
zdroje: chmi.cz, ecmwf.int