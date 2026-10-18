Meteorologové sledují mimořádný jev. Blíží se změna, která může překonat historické rekordy

V tropické části Tichého oceánu pokračuje mimořádně intenzivní oteplování mořské hladiny. Američtí meteorologové ve své říjnové předpovědi potvrdili, že klimatický jev El Niño dále zesiluje a během závěru letošního roku by mohl dosáhnout historických hodnot. V některých oblastech východního rovníkového Pacifiku už teplota povrchové vody překračuje dlouhodobý průměr o více než čtyři stupně Celsia. Tak výrazné oteplení může změnit proudění vzduchu, rozložení srážek i vývoj teplot v různých částech světa. Odborníci proto sledují nejen samotný oceán, ale také změny v atmosféře, které s ním bezprostředně souvisejí. Přesto zatím nelze určit, jak výrazně se očekávaný vývoj projeví v jednotlivých evropských zemích.
Pravděpodobnost historického rekordu výrazně vzrostla
Nejnovější meteorologické výpočty naznačují, že současný jev může být mimořádný i ve srovnání s nejsilnějšími zaznamenanými případy. Pro období od října do prosince dosahuje pravděpodobnost překonání dosavadních rekordů podle amerického klimatického centra 83 procent. Při hodnocení se používá ukazatel, který porovnává oteplení vybrané části Tichého oceánu s dlouhodobými podmínkami a zohledňuje také celkové oteplování světových moří. Pokud by jeho tříměsíční hodnota překročila hranici 2,5 stupně Celsia, současná epizoda by podle tohoto měřítka předčila všechny události zaznamenané od roku 1950. Neznamená to však, že rekord už skutečně padl, protože rozhodující budou až výsledná měření za celé sledované období. Silný až velmi silný El Niño by navíc měl s vysokou pravděpodobností přetrvávat ještě během prvních měsíců roku 2027.
Nadcházející zima v Evropě může překvapit
Vývoj v Tichém oceánu může ovlivnit také atmosférické proudění nad severní polokoulí, přestože Evropu od oblasti nejvýraznějšího oteplování dělí tisíce kilometrů. Dlouhodobé meteorologické modely zatím naznačují, že evropská zima 2026/2027 by mohla být v řadě oblastí teplotně nadprůměrná. To ovšem nevylučuje přechodná období výrazných mrazů, sněžení nebo silného větru. O výsledném charakteru zimy bude rozhodovat také poloha tlakových útvarů nad Atlantikem a chování polárního víru, který souvisí s prouděním velmi studeného vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. Při jeho oslabení mohou za určitých podmínek pronikat mrazivé vzduchové hmoty dále na jih Evropy. Současné sezónní předpovědi ale nedokážou spolehlivě určit, zda a kdy by taková situace nastala přímo ve střední Evropě.
Výrazné změny hrozí i dalším částem světa
Zatímco v Evropě zůstávají důsledky nejisté, v některých oblastech světa má El Niño na počasí podstatně výraznější a lépe prozkoumaný vliv. Podél západního pobřeží Jižní Ameriky může přinášet vydatné srážky a zvyšovat riziko povodní, zejména v Peru a Ekvádoru. Naproti tomu Indonésie, Austrálie a některé oblasti jihovýchodní Asie mohou čelit nedostatku deště a dlouhotrvajícímu suchu. Změny srážkových poměrů se mohou projevit také v zemědělství, kde nedostatek vody ohrožuje úrodu a následně může ovlivnit ceny potravin. Oteplování oceánu navíc narušuje přirozené mořské proudy a přísun živin, což může negativně zasáhnout rybolov. Podobné důsledky už provázely mimořádně silné epizody v letech 1982 až 1983 a 1997 až 1998, které patřily k nejvýznamnějším v historii meteorologických pozorování.
Předpověď pro Česko zůstává nejistá
Pro Českou republiku zatím není možné z mimořádné síly jevu El Niño vyvozovat konkrétní scénář nadcházející zimy. Zatímco krátkodobé předpovědi dokážou poměrně přesně zachytit příchod studené fronty nebo sněžení, sezónní výhledy pracují především s pravděpodobností teplotních a srážkových odchylek. Ani očekávaná mírnější zima proto automaticky neznamená nedostatek sněhu nebo absenci silných mrazů. Významnou úlohu bude mít proudění nad Atlantikem, které může do střední Evropy přivádět teplý a vlhký vzduch, případně umožnit pronikání studených vzduchových hmot ze severu a východu. Meteorologové budou během dalších týdnů zpřesňovat výhled podle aktuálních měření oceánu i vývoje atmosféry. Další pravidelné měsíční vyhodnocení síly El Niño je naplánováno na 12. listopadu 2026.
Použité zdroje: NOAA, noaa.gov , severe-weather.eu , pmel.noaa.gov , oe24.at