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Meteorologové sledují mimořádný jev. Blíží se změna, která může překonat historické rekordy

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Meteorologové upozorňují na neobvyklý vývoj v Tichém oceánu, který může v příštích měsících výrazně ovlivnit počasí na celé planetě. Klimatický jev El Niño nabírá na síle a podle nejnovějších výpočtů existuje vysoká pravděpodobnost, že překoná dosud zaznamenané rekordy. Jeho důsledky by se mohly projevit také během nadcházející zimy v Evropě.
Meteorologové sledují mimořádný jev. Blíží se změna, která může překonat historické rekordy

Meteorologové sledují mimořádný jev. Blíží se změna, která může překonat historické rekordy

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 07:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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