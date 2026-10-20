Meteorologové právě změnili předpověď. Na Česko se řítí pohroma a nikdo nevytáhne ven paty

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Podzimní počasí umí být nevyzpytatelné a nadcházející dny to potvrdí. Po klidnějším období se nad střední Evropou přeskupují síly a čeká nás rychlé střídání chladu, výrazného oteplení a znovu ochlazení. Nejvíce život znepříjemní středeční vítr na Moravě a ve Slezsku, kde mohou nárazy dosáhnout až 55 km/h. Po delší odmlce se navíc vrátí i vydatnější déšť, který zasáhne většinu republiky.
Dřívější modelové výpočty ještě naznačovaly pokračování suchého trendu, situace se ale změnila. Český hydrometeorologický ústav vývoj upřesnil a potvrdil, že srážky tentokrát zasáhnou většinu území. Z praxe platí, že právě při takto rychlých změnách se vyplatí sledovat předpověď podrobněji, abyste ráno neklepali kosu a odpoledne nezmokli.
Úterý: škrabky na auta a teplá bunda
První zkouška přijde už v úterý ráno. Kde se v noci vyjasní a utichne vítr, klesnou teploty až k -2 °C. Přes den se vzduch prohřeje na 11 až 15 stupňů, na západě republiky ale zůstane chladněji a maxima nepřekročí 10 stupňů. Převládne oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přeháňky.
Středa: teplo, déšť a nárazový vítr
Ve středu se situace obrátí. Začne proudit teplejší vzduch, noční teploty se udrží mezi 5 až 12 °C a ranní mrazíky na chvíli zmizí. Přes den se oteplí na 14 až 19 °C, jen na západě Čech zůstane kolem 12 °C.
Teplo ale s sebou přinese frontální systém. Morava a Slezsko si dopoledne ještě užijí skoro jasnou oblohu, od západu se však postupně zatáhne a Čechy zkropí déšť nebo přeháňky. Východ se srážek dočká později večer. Na Moravě a ve Slezsku navíc zesílí vítr s nárazy až 55 km/h. To může být nepříjemné hlavně pro řidiče vysokých aut, dodávek a kamionů, kteří by měli počítat s bočním větrem na exponovaných úsecích.
Čtvrtek: dva dny s deštníkem
Čtvrtek naváže na deštivou středu a společně budou nejvýraznějšími srážkovými dny týdne. Noc přinese 5 až 10 °C, přes den ale teploty klesnou a zastaví se mezi 9 až 14 °C. Zpočátku bude pršet na většině území, postupně však srážky od západu ustávají a mraky se protrhají.
Pátek: mrznoucí mlhy a pak příjemné odpoledne
V noci na pátek se při utišení větru znovu výrazně ochladí, lokálně opět k -2 °C. Ráno se mohou objevit mrznoucí mlhy, které potrápí řidiče, proto doporučujeme vyrazit s rezervou. Přes den pak teploty vyskočí na 12 až 17 °C, převládne jasno až polojasno a čeká nás velmi příjemné odpoledne, i když ojedinělou přeháňku nelze vyloučit.
Víkend: nejchladnější část podzimu
Víkend se znovu ochladí. Noční mrazy nehrozí, ale přes den vystoupí teploty jen na 8 až 13 °C, což budou pravděpodobně nejstudenější dny dosavadního podzimu. Přidají se občasné dešťové přeháňky, takže plány na výlety je lepší přizpůsobit chladnějšímu a vlhčímu počasí.
Navzdory výkyvům dlouhodobé odhady stále počítají s tím, že letošní podzim zůstane teplotně nadprůměrný a teplejší než loni. Týden ale bude plný protikladů: ranní mrazíky, příjemné odpoledne, silný vítr i vydatný déšť.
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová