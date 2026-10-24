Meteorologové poprvé prozradili, jak budou vypadat Vánoce 2026: Očekávají scénář, který tu nebyl už spoustu let

První výhled na vánoční počasí přináší překvapení. El Niño může ovlivnit proudění vzduchu a otevřít cestu mrazům i sněhu.
Každý rok se před Vánoci opakuje stejná otázka: dočkáme se konečně sněhové nadílky, nebo budou svátky opět na blátě? První výhledy na letošní zimu zatím nenabízejí jednoznačnou odpověď. Meteorologové sice počítají spíše s mírnějším průběhem zimy, podle odborníka Dominika Junga
ale nelze vyloučit ani výrazné ochlazení. Důležitou roli může sehrát klimatický jev El Niño, který ovlivňuje počasí po celém světě. Na spolehlivou předpověď vánočního počasí je však stále příliš brzy. El Niño může zamíchat vánoční předpovědí
Meteorolog Dominik Jung upozorňuje, že silné El Niño může ovlivnit proudění vzduchu na severní polokouli. Za určitých okolností může přispět k narušení polárního víru,
který pomáhá udržovat studený vzduch v okolí Arktidy. Pokud se proudění výrazně změní, může se chladný vzduch dostat také do střední Evropy, například ze Skandinávie nebo Ruska. Počasí se pak může změnit během několika dnů. Samotné El Niño ovšem neznamená, že nás automaticky čeká mrazivá zima. Jeho dopady se mohou v jednotlivých letech výrazně lišit.
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Rozdíly mezi jednotlivými zimami ukazují i předchozí příklady. Zatímco zima 2015/2016 přinesla během silného El Niña mimořádně mírný prosinec, sezona 2009/2010 byla naopak bohatá na sníh a dlouhotrvající mrazy. Proto nelze podle tohoto
klimatického jevu jednoduše určit, jaké počasí nás čeká letos. Vývoj v Tichém oceánu může být pro meteorology důležitou informací, ale konkrétní podobu počasí o Vánocích ovlivní více faktorů. Zatím tedy zůstávají ve hře jak mírné svátky bez sněhu, tak i možnost zimního překvapení, uvedl oe24.
Fotografie: Freepik
Pokud toužíte po bílých Vánocích, větší naději nabízejí tradičně horské oblasti. V nížinách bude záležet především na tom, zda dorazí dostatečně studený vzduch a zároveň přijdou sněhové srážky. Dominik Jung pro Frankfurter Rundschau upozorňuje, že přesnější představu o vánočním počasí
bude možné získat přibližně deset dní před svátky. Do té doby se mohou předpovědi ještě výrazně změnit. Sněhová nadílka tak rozhodně není vyloučená, zatím ale není důvod považovat ji za jistotu. Na definitivní odpověď, zda budou letošní Vánoce bílé, si budeme muset ještě počkat. Na SvětěKreativity.cz jsme psali, jak mohou vypadat příští měsíce.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
oe24, FrankfurterRundschau
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