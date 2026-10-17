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Meteorologové odhalili, co nás čeká v zimě. Jedna věc je podle předpovědí pravděpodobnější než ostatní

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Jaká bude letošní zima v Česku? Přinese dlouhotrvající mrazy, pořádnou sněhovou nadílku, nebo se opět dočkáme převážně mírného počasí? Nejnovější říjnové výhledy evropských meteorologických modelů naznačují, že nadcházející zima 2026/2027 by mohla být teplotně nadprůměrná. Přesto odborníci upozorňují, že předpovědět konkrétní mrazy nebo množství sněhu několik měsíců dopředu zatím spolehlivě nelze.
Meteorologové odhalili, co nás čeká v zimě. Jedna věc je podle předpovědí pravděpodobnější než ostatní

Meteorologové odhalili, co nás čeká v zimě. Jedna věc je podle předpovědí pravděpodobnější než ostatní

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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