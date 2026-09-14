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Meteorologové mají neobvyklé obavy: Velmi silné El Niño může změnit počasí v Evropě až do zimy

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El Niño letos vytvořilo podmínky, které brání vzniku hurikánů. Odborníci upozorňují, že jeho vliv může zasáhnout i evropské počasí.
Výkyvy

Výkyvy

Zdroj: Fotografie: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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