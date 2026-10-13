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Meteorologové jsou v šoku ve výhledu na zimu. Bude nejextrémnější za posledních 90 let

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Tisíce kilometrů od Česka se voda v rovníkovém Pacifiku zahřívá víc, než by měla. Klimatický cyklus ENSO právě prochází mimořádně silnou fází, kterou odborníci označují jako Super El Niño. Vzniká při anomálním oteplení povrchových vod mezi západním pobřežím Jižní Ameriky a Indonésií.
Meteorologové jsou v šoku ve výhledu na zimu. Bude nejextrémnější za posledních 90 let

Meteorologové jsou v šoku ve výhledu na zimu. Bude nejextrémnější za posledních 90 let

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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