Meteorologové jsou v šoku ve výhledu na zimu. Bude nejextrémnější za posledních 90 let

Aby byla fáze označena za výrazně silnou, musí teplotní odchylka mořské hladiny v klíčové oblasti Niño 3.4 přesáhnout +2,0 °C až +2,5 °C oproti dlouhodobému průměru. Oceán a atmosféra si pak masivně přerozdělují teplo. Vedlejším efektem je dočasné zvýšení globální průměrné teploty.
Dálkové vazby: Jak se efekt přenáší přes Atlantik
Nejsilněji ho pociťuje Severní Amerika. Tryskové proudění (jet stream) se tam posouvá k jihu a nad Severním Pacifikem se tvoří hluboké tlakové níže, což přináší teplotní a srážkové výkyvy.
Do Evropy se vliv dostává jen nepřímo, složitými dálkovými vazbami v atmosféře. Podporuje vznik hlubokých níží nad Severním Atlantikem a převahu západního, takzvaného zonálního proudění.
Výsledné počasí ve střední Evropě ale závisí na řadě dalších faktorů. Klíčová je Severoatlantická oscilace (NAO), stav polárního víru a rozložení tlakových výší nad Sibiří či Atlantikem. Vliv El Niña je u nás nesrovnatelně slabší než v Americe nebo Austrálii.
Pravděpodobný scénář: Teplejší zima a deště v nížinách
Sezónní modely ECMWF, NOAA i ČHMÚ naznačují pro střední Evropu a Česko zvýšenou pravděpodobnost teplotně nadprůměrné zimy. Srážkově by měla být průměrná až nadprůměrná, s vysokou vlhkostí vzduchu.
V nížinách tak budou při vyšších teplotách převažovat dešťové srážky nad trvalým sněžením. Vyšší polohy Alp i českých pohoří naopak mohou díky vlhkosti a mrazivým teplotám dostat vydatnou sněhovou nadílku.
Teplý charakter sezóny ale krátké mrazivé epizody nevylučuje. Při přechodném zablokování západního proudění mohou přijít 3 až 10 dní trvající intenzivní vpády arktického vzduchu.
Názorný modelový příklad typické zimy
Jak taková zima vypadá v praxi? V Praze, Brně nebo v Polabí by v prosinci a lednu převládalo větrné počasí s denními teplotami mezi +3 °C a +8 °C a častým deštěm. Případná sněhová pokrývka by roztála během 24 až 48 hodin.
V Krkonoších či na Šumavě by se intenzivní sněžení střídalo s přechodnou oblevou. Díky objemu srážek by se ale v polohách nad 1000 m n. m. držela dostatečná vrstva sněhu.
V polovině ledna by dorazil pětidenní vpád studeného vzduchu z východu s mrazy až -10 °C, který by opět vystřídalo teplé oceánské proudění. Celá zima by statisticky skončila o +1,5 °C až +2,0 °C nad normálem.
Dlouhodobá předpověď není možná
Kolem Super El Niña kolují nepodložené spekulace. Internetové mýty slibují buď nejkrutější zimu století, nebo tropickou zimu bez mrazu. Z vědeckého hlediska není podložené ani jedno.
Meteorologové a klimatologové radí k sezónním výhledům přistupovat opatrně. O průběhu nadcházející zimy v Česku rozhodnou především lokální atmosférické procesy nad Severním Atlantikem a Evropou.
Zdroje článku: Climate Prediction Centern, euronews.com, severe-weather.eu, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá