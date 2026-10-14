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Meteorolog vydal první výhled na svátky: Šance na sníh na Štědrý den vypadá nadějně

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I když to tak možná nevypadá, Vánoce se blíží a než se nadějeme, budou tady. Důkazem je i vánoční nabídka obchodů, které už se připravují na nejoblíbenější sezónu roku. Známý meteorolog přišel s prvními vyhlídkami na prosinec. Dočkáme se letos bílých Vánoc?
Meteorolog vydal první výhled na svátky: Šance na sníh na Štědrý den vypadá nadějně

Meteorolog vydal první výhled na svátky: Šance na sníh na Štědrý den vypadá nadějně

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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