Meteorolog vydal první výhled na svátky: Šance na sníh na Štědrý den vypadá nadějněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Meteorolog vydal první výhled na svátky: Šance na sníh na Štědrý den vypadá nadějně
Článek byl publikován 14.10.2026 10:21
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