Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Metastudie chybně spojila kočky s dvojnásobným rizikem toxomplazmózy. Problém je, že ignorovala způsob, jakým se parazit dostává do těla

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Australští vědci prošli 17 studií z 11 zemí a u lidí s kočkou našli více než dvojnásobné šance. Jak se parazit dostal do těla, ale u nikoho nesledovali.
Metastudie chybně spojila kočky s dvojnásobným rizikem toxomplazmózy. Problém je, že ignorovala způsob, jakým se parazit dostává do těla

Metastudie chybně spojila kočky s dvojnásobným rizikem toxomplazmózy. Problém je, že ignorovala způsob, jakým se parazit dostává do těla

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:00

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Ženy s infarktem jsou posílány z pohotovosti domů 7× častěji než muži. Lékaři se totiž stále učí jen o mužských symptomech
Ženy s infarktem jsou posílány z pohotovosti domů 7× častěji než muži. Lékaři se totiž stále učí jen o mužských symptomech
Na dně Atlantiku leží pohoří dlouhé jako rovník. Sonar ho zachytil jako tečky na papíře, ale jejich význam rozpoznala žena, kterou k výzkumu nepustili
Na dně Atlantiku leží pohoří dlouhé jako rovník. Sonar ho zachytil jako tečky na papíře, ale jejich význam rozpoznala žena, kterou k výzkumu nepustili

Marie Tharp nesměla na palubu. U stolu v New Yorku přesto z hloubkových záznamů přesně určila horskou...

U Athén leželo 79 spoutaných mužů v masovém hrobě. Izotopy v zubní sklovině prozradily, že to nebyli nebezpeční cizinci, jak se doposud myslelo
U Athén leželo 79 spoutaných mužů v masovém hrobě. Izotopy v zubní sklovině prozradily, že to nebyli nebezpeční cizinci, jak se doposud myslelo

Ze 66 zkoumaných spoutaných mužů z hrobu u Athén vyrůstalo 64 nejspíš přímo v Attice. Stroncium v jejich...

Krátká výrobní série udělala z barevných misek Pyrex sběratelské kusy za desítky tisíc. Rozhoduje dekor, ne stáří nádobí
Krátká výrobní série udělala z barevných misek Pyrex sběratelské kusy za desítky tisíc. Rozhoduje dekor, ne stáří nádobí

Kulatá zapékací miska Pyrex s jeteli a růžovými srdíčky se v roce 2017 vydražila za zhruba 138 tisíc korun....

240 000 Kč za šálek z babiččiny kredence. O ceně starého porcelánu rozhoduje typ kobaltu v malbě, který se už přestal používat
240 000 Kč za šálek z babiččiny kredence. O ceně starého porcelánu rozhoduje typ kobaltu v malbě, který se už přestal používat

Modrá malba na šálku po babičce může znamenat tisícovky, ale také mnohem víc. O ceně rozhoduje odstín...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.