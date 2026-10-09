Meta nasazuje novou AI. Má najít reklamy, které tajně vedou k nelegálnímu obsahu

Na první pohled obyčejná reklama, za ní ale může být odkaz na něco úplně jiného. Meta začala využívat nové nástroje umělé inteligence, které mají odhalovat právě takové případy. Neřeší už jen obrázek, text nebo video v samotné reklamě. Kontrolují také web, na který reklama člověka po kliknutí pošle.
Důvod je jednoduchý. Lidé šířící materiály se sexuálním zneužíváním dětí se snaží automatické kontroly obcházet. Místo toho, aby závadný obsah vystavili přímo na Facebooku nebo Instagramu, mohou použít zdánlivě normální reklamu jako rozcestník. Meta pro tento způsob používá označení „signposting“.
Jen během první poloviny roku 2026 firma zasáhla na Facebooku a Instagramu proti 33,2 milionu položek souvisejících se sexuálním vykořisťováním dětí. Přes 97 procent z nich našly systémy Mety ještě předtím, než obsah někdo nahlásil.
Problém nemusí být v reklamě, ale až za ní
A to je na nové metodě šíření nepříjemné. Samotná reklama nemusí obsahovat nic, kvůli čemu by ji běžná kontrola okamžitě zastavila. Podezřelá může být až stránka, na kterou odkazuje.
Meta kvůli tomu nasadila nový systém využívající velký jazykový model. Ten hledá signály, podle kterých lze podobné reklamy rozeznat. Firma se zároveň dívá na jejich cílové adresy a vztahy mezi účty, reklamami a weby mimo vlastní platformy.
Pokud narazí na adresu porušující pravidla, nemusí skončit pouze u odstranění jedné reklamy. Stejný odkaz lze dohledat i v dalších reklamách, příspěvcích nebo komentářích a následně jej zablokovat.
To je podstatná změna. Moderace už není založená pouze na otázce, co se nachází přímo na Facebooku nebo Instagramu. Důležité začíná být i to, kam se uživatel dostane o jedno kliknutí později.
Meta nechává AI hledat díry ve vlastní ochraně
Ještě neobvyklejší je další novinka. Meta vytvořila takzvaného red-teaming AI agenta, jehož úkolem je zkoušet vlastní bezpečnostní systémy a hledat způsoby, jak by je bylo možné obejít. Jde v podstatě o kontrolovaný útok na vlastní ochranu.
Pokud systém najde slabinu nebo nový způsob, kterým by bylo možné moderaci přelstít, Meta ji může řešit ještě předtím, než se stejná metoda začne používat ve větším měřítku. Firma také zlepšuje rozpoznávání lidí, kterým už účet odstranila a kteří se snaží vrátit s novým profilem.
Číslo 33,2 milionu zároveň připomíná, jak velký problém podobný obsah představuje. Automatické systémy dnes zachytí většinu nalezených případů bez zásahu uživatele. Jenže druhá strana nezůstává stát na místě.