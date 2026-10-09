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Meta nasazuje novou AI. Má najít reklamy, které tajně vedou k nelegálnímu obsahu

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Meta mění způsob, jakým hledá obsah spojený se sexuálním zneužíváním dětí. Nově sleduje také to, kam vedou odkazy z reklam, které samy o sobě mohou působit zcela neškodně.
Meta nasazuje novou AI. Má najít reklamy, které tajně vedou k nelegálnímu obsahu

Meta nasazuje novou AI. Má najít reklamy, které tajně vedou k nelegálnímu obsahu

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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