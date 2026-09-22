Meta chystá chytré brýle bez kamery. Kritika za tajné nahrávání lidí zabrala, prodej už na podzim 2026

Sedíte v kavárně a naproti vám má někdo obyčejné černé brýle. Možná jsou obyčejné. Možná v levé obroučce svítí drobná kontrolka, které jste si proti světlu z okna nevšimli. Tenhle pocit provází chytré brýle od začátku a Meta, firma provozující Facebook, Instagram a WhatsApp, ho má podle neoficiálních informací řešit nejjednodušším možným způsobem: vyndat kameru. Redakce Mobify proto nahlédla do oficiálních stránek Mety a postavila je proti tomu, co o brýlích psala média. Mezera mezi oběma pohledy je větší, než by se zdálo.
Konferenci Meta potvrdila, brýle bez kamery ne
Jisté je zatím jen datum. Meta na
svých stránkách uvádí, že konference Meta Connect 2026 se koná 23. a 24. září 2026, a popisuje ji jako dvoudenní online přenos a přehlídku novinek v umělé inteligenci, chytrých brýlích a virtuální realitě. Z toho plyne jedno: o brýlích bude řeč. Nevíme ale, co přesně se na konferenci ukáže.
O modelu bez kamery napsala 15. září 2026 Jyoti Mann na serveru
The Information. Podle lidí obeznámených s věcí má Meta chystat chytré brýle s interním kódovým označením Luna a dodávky cílit na říjen 2026. Meta název, parametry ani datum prodeje neoznámila; mezi oznámeními na Meta Newsroom se k 17. září 2026 Luna neobjevuje a nejnovější oficiální texty mluví o existujících řadách Ray-Ban Meta a Oakley Meta. Termín prodeje tedy nepochází od výrobce, ale od anonymních zdrojů jednoho placeného titulu. Zajímavější než termín je ale to, co by z brýlí mělo zmizet a co v nich podle stejného článku zůstane. Co z brýlí zmizí a co vám zůstane na nose
Co umí současná generace, popisuje podpora značky. Z oficiálních odpovědí na časté otázky na
stránkách Ray-Ban plyne, že brýle Ray-Ban Meta potřebují telefon s Androidem 10 nebo novějším, případně s iOS 14.4 nebo novějším, účet u Mety a aplikaci Meta AI, tedy hlasového asistenta Mety. Umí fotit a natáčet video z pohledu nositele, volat, posílat zprávy, přehrávat zvuk a odpovídat na dotazy o tom, na co se nositel právě dívá. K takovému dotazu ale odešlou fotografii na servery Mety. Bez kamery by tedy zmizelo focení, video i možnost ptát se na to, co máte před sebou.
Podle informací serveru The Information, které Meta nepotvrdila, má v Luně zůstat:
šest mikrofonů pro komunikaci s Meta AI a s agentem Muse, reproduktory směrující zvuk k uším, boční tlačítko pro rychlé vyvolání Meta AI, štíhlejší nožičky, na které je bez kamery více místa, dvě varianty obrouček, Clubmaster a Burbank.
Mikrofony ale zůstávají, a právě u nich se ukazuje, že vyndání kamery by problém se soukromím nevyřešilo, jen by ho přesunulo jinam.
Diodu už jednou řešil úřad. Tohle je jiná liga
Kamera v brýlích má mít pojistku: malou kontrolku, která okolí ukáže, že se fotí nebo natáčí. Redakce Mobify postavila proti sobě výroční zprávu irského úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2021, tedy dozorového orgánu, který má v Evropské unii na starosti Metu, a text, který firma vydala v červenci 2026. Úřad na straně 92
zprávy u tehdejších brýlí Ray-Ban Stories psal, že s Facebookem řešil viditelnost a trvání toho světla a žádal firmu, aby „doložila, že LED indikátor je účinný pro svůj účel“. LED je svítivá dioda. Kontrolka tedy nebyla samozřejmostí, ale předmětem dokazování.
Meta o ní mluví dál. V
červencovém textu uvádí, že bílá kontrolka snímání u fotografie krátce blikne, u videa bliká po celou dobu nahrávání, nemá vypínač a že „zakrytí nebo vypnutí této capture LED automaticky vypne kameru“. Nedůvěru ale aktualizací vyřešit nelze: kontrolku okolí buď vidí, nebo ne. Vyndat kameru je jediný krok, který by debatu skutečně ukončil.
Jenže brýle bez kamery mají být podle stejného článku i nenápadnější. Zmizel by objektiv, zmizela by dioda a s nimi poslední viditelné vodítko, že jde o zařízení schopné snímat obraz; o jakékoli kontrolce u mikrofonů zdroj nemluví. Jinou cestou jde technologická firma
Google, která 19. května 2026 oznámila chytré brýle s umělou inteligencí Gemini pro podzim 2026 a u audio brýlí slibuje, že s nimi lze „okamžitě pořizovat kvalitní fotografie a videa“. Kategorie se tak rozděluje na brýle, které mají vidět, a na brýle, které mají hlavně slyšet. A ta druhá skupina může být pro okolí hůře rozpoznatelná. Kolik to stojí jinde a proč vám to v Česku nepomůže
Cenu Luny nikdo nezveřejnil, protože produkt zatím nebyl oficiálně oznámen. Hladinu ale ukazuje model, který se prodává teď. Přepočítali jsme americkou cenu brýlí Ray-Ban Meta Gen 2 Headliner devizovým kurzem
ČNB a prošla seznam zemí, ve kterých Meta brýle oficiálně nabízí.
Položka Hodnota Zdroj a datum Cena Ray-Ban Meta Gen 2 Headliner v USA 459 USD Ray-Ban.com, ověřeno 17. září 2026 Kurz USD/CZK 21,077 Kč ČNB, devizový kurz, 16. září 2026 Přepočet bez daně a poplatků 9 674 Kč vlastní výpočet S 21 % DPH zhruba 11 700 Kč vlastní výpočet
Přepočet je orientační. Nezahrnuje clo, dopravu, poplatky ani marži prodejce a není to česká prodejní cena; kurz pro 17. září 2026 nebyl v otevřeném přehledu ČNB dostupný, proto výpočet stojí na posledním zveřejněném kurzu.
A teď to, co se českého zájemce týká nejvíc. V oficiálním seznamu podporovaných zemí pro Ray-Ban Meta Česko není, zatímco Německo a Rakousko ano. Kusy se u českých a přeshraničních prodejců objevují, porovnávač Heureka ukazoval u modelu Headliner Gen 2 dne 17. září 2026 nabídky od 14 999 Kč, oficiální podporu to ale nedokládá. I kdyby tedy Luna v říjnu 2026 skutečně dorazila, nikde není doloženo, že ji u nás koupíte se zárukou a s funkční Meta AI. Zbývá počkat, co Meta 23. a 24. září 2026 řekne sama.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík