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Meta chystá chytré brýle bez kamery. Kritika za tajné nahrávání lidí zabrala, prodej už na podzim 2026

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ANALÝZA | Objektiv v obroučce má dle úniku skončit, šest mikrofonů zůstat. Brýle by tak zamezily vidění a nechaly jen zvuk. Meta zatím nepotvrdila ani jméno.
Brýle Ray Ban, kamera a mikrofon

Brýle Ray Ban, kamera a mikrofon

Zdroj: cavebear42 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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