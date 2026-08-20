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Meta čelí v USA obvinění kvůli budování závislosti na sociálních sítích. Ve hře mohou být mimořádně vysoké sankce

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Ve zkratce: Společnost Meta čelí u federálního soudu žalobám kvůli návykovým algoritmům a dopadům sítí na duševní zdraví mladistvých. Žalující státy požadují pokuty v řádech...
Meta čelí v USA obvinění kvůli budování závislosti na sociálních sítích. Ve hře mohou být mimořádně vysoké sankce

Meta čelí v USA obvinění kvůli budování závislosti na sociálních sítích. Ve hře mohou být mimořádně vysoké sankce

Zdroj: petapixel (se souhlasem)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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