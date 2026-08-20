Meta čelí v USA obvinění kvůli budování závislosti na sociálních sítích. Ve hře mohou být mimořádně vysoké sankce

Ve zkratce:
- Společnost Meta čelí u federálního soudu žalobám kvůli návykovým algoritmům a dopadům sítí na duševní zdraví mladistvých.
- Žalující státy požadují pokuty v řádech bilionů dolarů, což Meta považuje za zcela nepřiměřený a nesprávný požadavek.
- V rámci soudního procesu mohou být předvoláni k výpovědi také Mark Zuckerberg a šéf Instagramu Adam Mosseri.
Meta v USA čelí obvinění v souvislosti se sociálními sítěmi Facebook a Instagram. Společnost čelí tisícům žalob souvisejících s bezpečností uživatelů a dopadem těchto sítí na duševní zdraví mladých lidí. Proces začíná v úterý 18. srpna u federálního soudu v kalifornském Oaklandu. Meta se ještě minulý týden pokusila případ nechat zamítnout, ale neuspěla. Před soudem by mohli vypovídat také Mark Zuckerberg nebo šéf Instagramu Adam Mosseri.
Vyhraje Meta soud týkající se Facebooku a Instagramu?
Případ vychází ze žaloby z roku 2023, kterou proti společnosti Meta podaly desítky amerických států. Ty Metu obviňují mimo jiné z toho, že záměrně vyvíjela návykové algoritmy a porušovala zákony na ochranu spotřebitele.
Soudkyně Yvonne Gonzalez Rogers bude nyní posuzovat žaloby ze strany amerických států Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey. Ty tvrdí, že Meta veřejnosti poskytovala zavádějící informace o bezpečnosti svých aplikací. Ty samé státy spolu s dalšími dvaceti pěti zároveň firmu žalují kvůli údajnému porušení amerického zákona COPPA, který chrání soukromí dětí na internetu. Podle žaloby Meta věděla, že Facebook a Instagram používají i děti mladší 13 let, a přesto o nich bez souhlasu sbírala data.
Ve hře může být částka až 1,4 bilionu dolarů
Přesná výše sankcí zatím zveřejněna nebyla. Meta ale v soudních dokumentech uvedla, že státy počítají s pokutami až 1,4 bilionu dolarů, což firma označuje za naprosto nepřiměřený požadavek. Soud už údajně také naznačil, že tak vysoká částka je nepřiměřená. Zároveň ale nesouhlasil ani s výrazně nižším odhadem společnosti Meta ve výši 4 milionů dolarů.
Zdroj: Engadget
Výsledek procesu může mít dopad i na další probíhající spory. Poroty v Los Angeles a Novém Mexiku už letos v podobných případech rozhodly proti Metě, přičemž firma oznámila, že se proti oběma verdiktům odvolá. Samotné právní náklady už přitom nejsou zanedbatelné. Meta uvedla, že jen ve druhém čtvrtletí roku 2026 utratila za právní výdaje 2,4 miliardy dolarů.
Meta obvinění odmítá
Společnost tvrdí, že státy své nároky dostatečně nepodložily a požadované finanční sankce vypočítaly nesprávně. Meta například namítá, že žalobci nepředložili důkazy o konkrétních lidech, které by firma ve zmíněných státech uvedla v omyl. Zároveň podle společnosti státy označují za škodlivé i běžné funkce, například možnost mít další účet na Instagramu, a snaží se Meta trestat také za obecný problém celého odvětví, jako je ověřování věku. Firma tvrdí, že pro dospívající vytvořila silné ochranné mechanismy a hodlá své postupy před soudem obhájit.
Během procesu budou pravděpodobně vypovídat také šéfové Mark Zuckerberg a Adam Mosseri. Oba už letos před soudem v podobných sporech vystupovali. Zuckerberg například při únorovém procesu v Los Angeles uvedl, že cílem Instagramu je být pro uživatele užitečný, nikoliv návykový.
Zdroj: engadget.com