Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný

Podle městské rady podal na období 2028 až 2033 ČSAD Slaný ze skupiny ICOM Transport, který ve městě jezdí od února 2023, ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
Veřejnou zakázku na zajištění městské dopravy od února 2028 vypsal Jablonec nad Nisou letos v lednu. Dopravce by měl ročně najezdit 685.000 kilometrů, což je zhruba polovina současného rozsahu dopravy, část převezme městská společnost Jablonecká dopravní, některé linky zajistí Liberecký kraj. Cena nebyla jediným kritériem pro výběr vítěze, komise zohlednila i podíl ekologicky šetrných vozidel, jako jsou elektrovozy nebo hybridní autobusy, ale také vozy s pohonem na plyn, vodík nebo biopaliva. Důležité bylo také průměrné stáří vozového parku, které nesmí překročit devět let.
Původní tendr musel Jablonec v červnu zrušit a vypsat znova. „My jsme původní vypsaný tendr zrušili, protože se tam našla chyba. Uchazeči, kteří dali nabídku, nám navýšili počet autobusů a tím pádem bychom museli kupovat víc ekologických vozidel a celý ten dopravní systém by se prodražil. Toto jsme v nové zadávací dokumentaci upřesnili,“ řekl primátor Miloš Vele (ODS). Jde podle něj o klíčovou zakázku, která ovlivní kvalitu veřejné dopravy na Jablonecku na dalších pět let. MHD by měly zajistit jen nízkopodlažní klimatizované autobusy, vybavené kamerovým systémem, bezplatným WiFi připojením pro cestující a USB zásuvkami.
Jablonec nad Nisou je druhým největším městem v Libereckém kraji. Veřejnou dopravu chtěla radnice v minulém období vysoutěžit na deset let, na základě tržních konzultací a diskusí s odborníky ale nakonec zakázku zkrátila na pět let. ČSAD Slaný ze skupiny ICOM Transport tehdy v soutěži porazil pět konkurenčních nabídek. Pro Jablonec firma pořídila 27 nových hybridních autobusů. Dopravce získal zakázku zhruba na 1,37 milionu kilometrů ročně, smlouva mu končí 31. ledna 2028.
Zakázka na další období vychází z nové koncepce dopravy, kterou zastupitelstvo města schválilo loni v dubnu. Od února 2028 by se měl rozsah MHD v Jablonci snížit ze současných 1,37 milionu kilometru ročně o čtvrtinu, část převezme Liberecký kraj. Dvě třetiny MHD pak zajistí na základě veřejné soutěže externí dopravce s 15 vozy, třetinu MHD převezme Jablonecká dopravní, která už objednala osm vozů s elektrickým pohonem. Městská firma navíc už přes rok zajišťuje v Jablonci i poptávkovou dopravu dvěma sedmimístnými elektrovozy.