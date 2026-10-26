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Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný

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Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou a nejbližším okolí bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný ze skupiny ICOM Transport. Na pětiletou zakázku odhadovanou téměř na 263 milionů korun dostalo město čtyři nabídky.
Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný

Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný

Zdroj: ICOM transport
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 15:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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