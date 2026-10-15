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Město v Jordánsku zaniklo před 3600 lety. Jeho zkáza mohla inspirovat biblický příběh o Sodomě a Gomoře

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Starověké město Tall el-Hammam před 3600 lety zničil žár přes dva tisíce stupňů. Odborníci s českou účastí v troskách našli možný předobraz biblické Sodomy.
Tall el-Hammam

Tall el-Hammam

Zdroj: FOTO:Deg777, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 15.10.2026 16:58

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