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Město v Africe vzdorovalo obležení přes tři desítky let. Dodnes patří evropskému státu

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Ceuta působí jako geografický paradox. Leží v Africe, ale je součástí Španělska. A právě tady se na konci 17. století rozběhl konflikt, který se často označuje za jedno z nejdelších obléhání v dějinách. Ve skutečnosti nešlo o nepřetržitý třiatřicetiletý boj, ale o dlouhou sérii blokád, střetů, výpadů a přestávek. O to zajímavější je příběh místa, které přežilo tlak okolního světa a proměnilo se během něj k nepoznání.
Město v Africe vzdorovalo obležení přes tři desítky let. Dodnes patří evropskému státu

Město v Africe vzdorovalo obležení přes tři desítky let. Dodnes patří evropskému státu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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