Město u Balatonu rozšířilo placené parkování do ulic, kam řidiči utíkali. Analýza SPZ odhalila vzorce objíždění zón

Gábor Áron utca leží pár desítek metrů od centra městečka a od placených parkovišť podél břehu. Až do 30. dubna 2025 tam šlo nechat auto celý den bez jediného forintu; 1. května 2025 město zařadilo obě strany ulice do II. parkovací zóny a sjednotilo provozní dobu všech zón na každodenní režim od 8:00 do 21:00. Rozšíření radnice označila za cílené opatření proti systematickému obcházení placeného jádra na základě analýzy registračních značek.
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Rozšíření se týkalo jediné nové lokality: Gábor Áron utca byla přidána do II. zóny po obou stranách komunikace. Ve širším rozsahu II. zóna zahrnuje také Bajcsy-Zsilinszky utca, několik úseků Vak Bottyán utca včetně okolí nádraží, Piac tér, Motel sétány, Széchényi Imre utca, Spur István utca, centrální parkoviště od Kőröshegyi út, plochu před radnicí, Kemping utca, Petőfi Sándor utca a Tó utca. Třetí zóna pokrývá Somogyi Béla utca, Hunyadi János utca a úseky Rákóczi Ferenc utca u západní pláže.
Důvodová zpráva k
vyhlášce 5/2025 uvádí, že šlo o vědomé rozšíření regulované oblasti s cílem zvýšit zájem o rezidentní Városkártyu; radnice veřejně nerozepsala metodiku ani rozsah analýzy registračních značek. Kolik zaplatí český turista a jak zvládne automat bez maďarštiny
Sazby platné od května 2025 byly následující:
Zóna Hodinová sazba Denní lístek I. zóna 490 Ft (cca 33 Kč) II. zóna 400 Ft (cca 27 Kč) 2 400 Ft (cca 160 Kč) III. zóna 400 Ft (cca 27 Kč) 2 400 Ft (cca 160 Kč)
Úhradu lze provést přes parkovací automat, SMS, telefonním hovorem nebo mobilní aplikací napojenou na maďarský Národní systém mobilních plateb. Vyhláška ukládá u virtuálního lístku zaplatit okamžitě při zahájení stání, u automatu do pěti minut od zastavení. Turistovi bez znalosti maďarštiny poslouží nejlépe aplikace s anglickým rozhraním nebo automat s ikonami.
Kdo nezaplatí, riskuje pokutu (pótdíj). Výzva je umístěna za stěračem a přestupek bývá doložen fotografií. Při úhradě do patnácti dnů je sankce nižší; po uplynutí lhůty odpovídá čtyřicetinásobku hodinové sazby. Město může pohledávku vymáhat soudně.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková