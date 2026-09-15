Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Město u Balatonu rozšířilo placené parkování do ulic, kam řidiči utíkali. Analýza SPZ odhalila vzorce objíždění zón

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Balatonföldvár od května 2025 zpoplatnil i ulici, kam řidiči dosud utíkali před parkovacími automaty. Denní lístek vyjde českého turistu zhruba na 180 korun.
Město u Balatonu rozšířilo placené parkování do ulic, kam řidiči utíkali. Analýza SPZ odhalila vzorce objíždění zón

Město u Balatonu rozšířilo placené parkování do ulic, kam řidiči utíkali. Analýza SPZ odhalila vzorce objíždění zón

Zdroj: Foto: PxHere
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
EU zakázala aerolinkám pět praktik najednou. Za každou stojí jiný cenový mechanismus, kterým z vás tahaly peníze navíc
EU zakázala aerolinkám pět praktik najednou. Za každou stojí jiný cenový mechanismus, kterým z vás tahaly peníze navíc
Mšice na růžích zmizí po dvou postřicích mlékem s jódem. Tuk v mléce ucpává dýchací otvory, jód ničí buňky škůdce
Mšice na růžích zmizí po dvou postřicích mlékem s jódem. Tuk v mléce ucpává dýchací otvory, jód ničí buňky škůdce

Směs ze 100 ml čerstvého kravského mléka, půl mililitru jódové tinktury a litru vody dokáže za pár korun...

Slepice potřebují štěrk, ale ne jako krmivo. Kamínky v žaludku nahrazují zuby a drtí zrní mechanickým tlakem svalové stěny
Slepice potřebují štěrk, ale ne jako krmivo. Kamínky v žaludku nahrazují zuby a drtí zrní mechanickým tlakem svalové stěny

Svalnatý žaludek slepice dokáže rozmělnit celé obilné zrno i tuhou zeleň, stačí mu k tomu pár drobných...

Pár hodin letu z Prahy leží souostroví s plážemi jako Maledivy. Vulkanické dno tam vytváří azurovou barvu moře
Pár hodin letu z Prahy leží souostroví s plážemi jako Maledivy. Vulkanické dno tam vytváří azurovou barvu moře

Když se řekne tyrkysová laguna a bílý písek po kotníky, většina Čechů si vybaví Indický oceán.

Káva 1 euro, víno 2 eura. Nejlevnější destinaci roku máme hned za rohem, za stabilními cenami stojí jeden ekonomický mechanismus
Káva 1 euro, víno 2 eura. Nejlevnější destinaci roku máme hned za rohem, za stabilními cenami stojí jeden ekonomický mechanismus

Když britská Post Office Travel Money zveřejnila svůj Holiday Money Report 2025, jižní Portugalsko se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.