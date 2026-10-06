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Město otců láká na osvěžující českou komedii. Pátrání po otci má v traileru rockový nádech

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Zdeněk Tyc je dost osobitý filmař, jehož počiny se vyznačují formální odvahou a nekonvenčním pojetím. Jeho novinka Město otců do tohoto rámce podle všeho zapadá, aspoň nás o tom přesvědčuje trailer.
Město otců láká na osvěžující českou komedii. Pátrání po otci má v traileru rockový nádech

Město otců láká na osvěžující českou komedii. Pátrání po otci má v traileru rockový nádech

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 13:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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