Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Města lázeňského trojúhelníku oslavila pět let na seznamu UNESCO

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Odjezdem speciálně vypraveného vlaku na trasu z Františkových Lázní do Karlových Varů skončily třídenní oslavy pátého výročí zápisu měst lázeňského trojúhelníku (Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní) na seznam světového dědictví UNESCO.
Města lázeňského trojúhelníku oslavila pět let na seznamu UNESCO

Města lázeňského trojúhelníku oslavila pět let na seznamu UNESCO

Zdroj: Mariánské Lázně
Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
Muž se ztratil v lese u Jindřichovic. Pátrají po něm policisté i hasiči
Muž se ztratil v lese u Jindřichovic. Pátrají po něm policisté i hasiči
České dráhy otevřely v Chebu moderní halu údržby vlaků, stála 830 milionů
České dráhy otevřely v Chebu moderní halu údržby vlaků, stála 830 milionů

Nová opravárenská hala Českých drah (ČD) začala fungovat Chebu. Moderní tříkolejové servisní centrum se...

Nový web provede cyklisty po celé Cyklostezce Ohře. Spojuje Česko s Německem
Nový web provede cyklisty po celé Cyklostezce Ohře. Spojuje Česko s Německem

Téměř 300 kilometrů dlouhá Cyklostezka Ohře vede od pramene řeky v bavorských Smrčinách přes Cheb, Sokolov,...

O vedení Chebu se v komunálních volbách utká deset subjektů
O vedení Chebu se v komunálních volbách utká deset subjektů

O možnost řídit Cheb bude letos v komunálních volbách usilovat deset subjektů. Město, které má šanci získat...

Řidič na D6 u Sokolova havaroval s 2,21 promile. Narazil do svodidel
Řidič na D6 u Sokolova havaroval s 2,21 promile. Narazil do svodidel

Řidič Volkswagenu havaroval ve čtvrtek večer na dálnici D6 u Sokolova. Padesátiletý muž jel od Karlových...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.