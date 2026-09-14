Města lázeňského trojúhelníku oslavila pět let na seznamu UNESCO

Ve Františkových Lázních se dnes rovněž výjimečně otevřely některé běžně nepřístupné památky. Komentované prohlídky navštívily desítky lidí v Zámečku, pravoslavném chrámu svaté Olgy a v domě č. p. 16, v němž sídlila lázeňská poliklinika. Tam by se mělo brzy otevřít infocentrum a interaktivní zážitková výstava věnovaná mimo jiné právě UNESCO.
"Možná i díky deštivému počasí a také proto, že neděle je dnem střídání lázeňských hostů, byl o všechny prohlídky velký zájem. Hodně jich dorazilo i do opravené nádražní budovy na ochutnávku ostatních evropských lázeňských měst," řekl site manažer UNESCO pro Františkovy Lázně Ondřej Míka. Na nádraží se kromě představení pochutin z ostatních lázní v Evropě žáky základní školy konala také přednáška o železniční dopravě.
Součástí závěrečného dne byl i speciální vlak Great Spa Train, který spojil Karlovy Vary s Františkovými Lázněmi. Z Karlových Varů jím přijelo dopoledne zhruba 20 lidí. Odpoledne se vlak, který není standardním spojem, vracel zpátky. "Celé dnešní setkání nebylo ani tak oslavou pěti let od zápisu na seznam světového dědictví, jako spíše připomenutím. Připomněli jsme si i význam železnice pro dostupnost lázeňských měst a jejich vzájemné propojení v návaznosti na Národní den železnice v Chebu," dodal Míka.
Třídenní oslavy pod heslem "Pět let světoví" začaly v pátek v Mariánských Lázních odbornou konferencí Heritage Forum. Ta se mimo jiné věnovala péči o historickou infrastrukturu minerálních pramenů. Napříč programem se neslo i téma udržitelné dostupnosti lázeňských měst zapsaných na seznamu UNESCO. Páteční program uzavřel křest speciálních novin Great Spa Times následovaný koncertem.
V Karlových Varech bylo v sobotu k oslavám připraveno Youth Forum s UNESCO parkem. V Císařských lázních se konal koncert Obrazy ze života Karla IV. a večer se město rozzářilo programem festivalu světla VARY°ZÁŘÍ. Jeho trasa propojila několik míst spojených s lázeňstvím. Tisíce návštěvníků mohly vidět světelné instalace, videomapping a další projekce u Alžbětiných lázní, Mlýnské kolonády, Zámecké věže, Císařských lázní a Poštovního dvora.
Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně jsou od roku 2021 součástí sériové památky Great Spa Towns of Europe (Slavná lázeňská města Evropy), která zahrnuje 11 historických lázeňských měst v sedmi evropských zemích. Dále to jsou Vichy, Baden-Baden, Spa, Bath, Bad Kissingen, Bad Ems, Montecatini Terme a Baden u Vídně.