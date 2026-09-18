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Messi slavil stý gól za Miami a zvedl nad hlavu trofej. Jeden rekord mu ale pořád chybí a čas se krátí

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Lionel Messi vstřelil stý gól za Inter Miami hlavičkou v zápase o trofej. Bylo to proti soupeři, proti kterému před třemi lety v Miami debutoval.
Messi slavil stý gól za Miami a zvedl nad hlavu trofej. Jeden rekord mu ale pořád chybí a čas se krátí

Messi slavil stý gól za Miami a zvedl nad hlavu trofej. Jeden rekord mu ale pořád chybí a čas se krátí

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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