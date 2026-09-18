Messi slavil stý gól za Miami a zvedl nad hlavu trofej. Jeden rekord mu ale pořád chybí a čas se krátí

Středa 16. září 2026, 24. minuta, Nu Stadium v Miami. Luis Suárez posílá centr z pravé strany, Messi se zvedá nad obranu Cruz Azul a hlavou posílá míč do sítě. Gól číslo sto v dresu Inter Miami. Tribuny ještě nestihly ztlumit, a už bylo jasné, že tenhle večer bude mít víc vrstev než jen kulatou statistiku. Inter Miami vyhrálo 2:0 a zvedlo nad hlavu Campeones Cup, čtvrtou trofej od chvíle, kdy Messi v létě 2023 přistál na Floridě.
Trofej za trofejí, sezona za sezonou
Campeones Cup je jednozápasový duel mezi vítězem MLS Cupu a šampionem mexické LIGA MX. Pro Inter Miami šlo o první triumf v této soutěži, ale čtvrtý pohár v řadě za čtyři roky Messiho éry: Leagues Cup 2023, Supporters‘ Shield 2024, MLS Cup 2025 a teď Campeones Cup 2026. Každá sezona přinesla trofej. Žádný jiný příchozí hráč v historii MLS nic podobného nedokázal.
A pak je tu symbolický oblouk, který si nikdo nevymyslel. Právě proti Cruz Azul Messi 21. července 2023 odehrál svůj první zápas za Miami a rozhodl ho přímým kopem v nastavení. O tři roky později, proti stejnému soupeři, dal stý gól. Začátek i milník mají stejnou barvu dresu protivníka.
Čísla, která nemají v MLS obdobu
Stovka gólů za 115 zápasů ve všech soutěžích, to je tempo, které v americké lize nikdo jiný nedržel. Carlos Vela za LAFC skončil na 93 gólech ve 186 zápasech. Sebastian Giovinco za Toronto na 83. Zlatan Ibrahimović za LA Galaxy na 53 v 58 duelech. Messi nejen překonal jejich mety, ale udělal to v polovičním počtu startů.
Ještě výmluvnější je ligová statistika gólových příspěvků (góly plus asistence). Messi se na 100 příspěvků v základní části MLS dostal za pouhých 64 zápasů. Podle MLS potřeboval Giovinco 95 utkání, Robbie Keane 96 a Vela 98. K tomu přidejte další rekordy sezony 2026:
- První hráč MLS s 30+ gólovými příspěvky ve třech různých sezonách
- Nejrychlejší na 20 vícególových ligových zápasů (72 utkání)
- Dva tituly MVP za sebou, opět bez precedentu
V aktuální sezoně má Messi 19 gólů a 13 asistencí v lize a vede obě tabulky. Ve 39 letech.
Poslední Everest: čtyři přímé kopy od historie
Jeden velký rekord Messimu stále chybí. Podle dat MLS Español má na kontě 74 gólů z přímých kopů v celé kariéře. Historický lídr, brazilský specialista Marcelinho Carioca, jich nastřílel 78. Jednoduchá matematika: čtyři trefy na dorovnání, pět na samostatné prvenství.
Při Messiho současné produktivitě a smlouvě s Inter Miami platné do konce sezony 2028 je to dosažitelný cíl. Podle nás dokonce pravděpodobnější než kdykoli dřív; Messi pořád exekvuje většinu standardních situací a jeho přesnost z přímých kopů s věkem paradoxně neklesá. Proti stojí jediná proměnná, kterou nikdo neovládá: zdraví a vůle devětatřicetiletého těla. Messi po smrti svého otce ve veřejném dopise naznačil pochybnosti, zda bude hrát ještě dlouho. Oficiální konec kariéry ale neoznámil a reprezentační dres Argentiny odložil už 31. srpna 2026.
Kde Messiho sledovat z Česka
Od sezony 2026 jsou všechny zápasy MLS včetně Inter Miami součástí předplatného Apple TV, bez blackoutů, za 199 Kč měsíčně po sedmidenní zkušební době. Samostatný MLS Season Pass už neexistuje. Nejbližší šance vidět Messiho v akci: neděle 20. září 2026, Inter Miami proti San Diego FC, výkop v 1:00 středoevropského času.
Většina fotbalových ikon v devětatřiceti už jen dohrává. Messi ve stejném věku sbírá trofeje, láme rekordy a má smlouvu na další dvě sezony. Jestli ten poslední rekord přímých kopů padne, nebude to překvapení. Překvapení je, že vůbec ještě existuje něco, co mu chybí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner