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Messi se rozloučil s reprezentací a vzpomněl na Maradonu. Ronaldo mu poslal vzkaz, který dojal celý fotbalový svět

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Dennívýzva
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Lionel Messi odehrál 6. října proti Beninu svůj 208. a poslední zápas za Argentinu. Gól a dvě asistence, plný Monumental a pod jeho vzkazem komentář od Ronalda.
Messi se rozloučil s reprezentací a vzpomněl na Maradonu. Ronaldo mu poslal vzkaz, který dojal celý fotbalový svět

Messi se rozloučil s reprezentací a vzpomněl na Maradonu. Ronaldo mu poslal vzkaz, který dojal celý fotbalový svět

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 16:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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