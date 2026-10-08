Messi se rozloučil s reprezentací a vzpomněl na Maradonu. Ronaldo mu poslal vzkaz, který dojal celý fotbalový svět

V Buenos Aires je krátce před půlnocí, stadion River Plate je plný a nad trávníkem krouží drony. Argentinský svaz celou akci nazval „posledním tangem“. Messi na Estadio Monumental v utkání proti Beninu dal gól, na dva další přihrál a Argentina vyhrála 3:0. Druhý den napsal na Instagram: „Včera byl můj poslední zápas.“ V tom vzkazu nechyběl Diego Maradona a pod ním se objevil komentář člověka, se kterým byl Messi patnáct let srovnáván: Cristiana Ronalda. Rozloučení tak mělo tři části: zápas a velkou show svazu, Messiho vlastní vyprávění na sociálních sítích a reakci fotbalového světa. Podle nás šlo o víc než o poslední zápas hvězdy. Argentina tu předávala svou fotbalovou mytologii, od Maradony přes Messiho k týmu, který teď musí hrát bez své největší jistoty.
Poslední tango na Monumentalu
První poločas skončil bez branek. Benin bránil hluboko a stadion čekal. Po přestávce se hra zlomila: skórovali Nicolás Otamendi, Nicolás Paz a nakonec i Messi. Podle oficiálního webu AFA šlo o jeho poslední vystoupení v národním dresu před argentinským publikem. Reprezentační kariéru uzavřel na 208 startech a 126 gólech. V obou statistikách je historicky první.
Svaz nenechal nic náhodě. Před výkopem, o přestávce i po závěrečném hvizdu hrála hudba, vystupovali živí umělci a nad stadionem létaly drony mezi světly a pyrotechnikou. Na univerzitním kampusu v Ciudad Universitaria běžel souběžně fanouškovský festival „Gracias, Leo“ (Díky, Leo) s velkoplošným přenosem, jídlem, soutěžemi a možností vyfotit se s trofejemi za mistrovství světa, Copa América i Finalissimu.
O zájmu vypovídají čísla agentury AP. Vstupenky se vyprodaly za 90 minut. Původně stály zhruba 1 400 až 7 000 Kč, na přeprodejních portálech se pak cena dostala přes 55 tisíc korun.
Messi po zápase promluvil k tribunám. Hrát za Argentinu podle svých slov bylo „to nejlepší, co se mu v životě stalo“. Fanoušky prosil, aby národní tým podporovali i v horších časech, které po něm nevyhnutelně přijdou.
Vzkaz, ve kterém hlavní roli dostal Diego
Rozhodnutí nebylo náhlé. Messi konec v reprezentaci oznámil už 31. srpna 2026, několik týdnů po červencovém finále mistrovství světa. Napsal, že ho to bolí, ale chápe, že nastal správný čas, a že národnímu týmu dal všechno, co měl. Podle CBS News ho v tom utvrdila smrt otce Jorgeho, který zemřel 8. srpna. Nic nenaznačuje, že by ho k odchodu někdo tlačil. Bylo to jeho rozhodnutí.
Instagramový příspěvek den po zápase byl jiný. Nebylo to oznámení, ale ohlédnutí. Uprostřed poděkování spoluhráčům, rodině a fanouškům napsal, že nechce zapomenout na Diega, „který dostal naši zemi tam, kde si zasloužila být“. Dodal, že Maradona týmu pomáhal při každém kroku, „tady s námi i z nebe“.
Ta věta má dvě vrstvy. První je historická: Maradona v roce 1986 přivezl Argentině titul mistrů světa a vytvořil měřítko, se kterým se každý další argentinský fotbalista musel srovnávat. Druhá je osobní. Messi léta snášel výčitky, že v reprezentaci za Diegem zaostává. Pak přišly tituly v Copa América 2021 a 2024, Finalissima 2022 a hlavně mistrovství světa 2022. V Copa América drží rekord v počtu odehraných zápasů (39) a dal v ní 14 gólů.
Podle nás Messi Maradonu nezmínil kvůli srovnání. Zmínil ho jako spojovací článek. Svůj konec nevyprávěl jako příběh jednoho hráče, ale jako další kapitolu příběhu, který začal Diego a který teď pokračuje dál.
Ronaldo bez měření sil
Pod příspěvkem se nahromadily statisíce reakcí. Jedna z nich vzbudila pozornost víc než ostatní. Nebylo to video ani otevřený dopis, jen komentář pod Messiho fotkou:
„Leo, tolik let jsi hájil svou zemi a napsal příběh, který zůstane navždy. Všechna má úcta k tomu, co jsi s Argentinou dokázal. Objetí.“
Tři věty a žádné superlativy o tom, kdo je lepší. Právě v tom vidíme sílu gesta. Al Jazeera připomíná, že oba hráči ovládali fotbal přes patnáct let a dohromady mají 13 Zlatých míčů. Jejich veřejná komunikace přitom nebývala vždy smířlivá. V roce 2018, po přestupu do Juventusu, Ronaldo vyzýval Messiho, ať přijde do Itálie, aby rivalita pokračovala. Messi odpověděl, že nové výzvy nepotřebuje.
Tentokrát Ronaldo nikoho nevyzýval ani nic nesrovnával. Uznal Messiho reprezentační kapitolu přesně ve chvíli, kdy ji Argentinec spojil s Maradonovým odkazem. Fanoušci na sítích samozřejmě hledali skrytý motiv nebo PR kalkul, žádný zdroj ale nic takového nedokládá. Byl to krátký, veřejný a respektující komentář. Zda se tím změní jejich osobní vztah, doložit nejde. Veřejný závěr největší rivality jedné fotbalové generace se ale posunul do smířlivé polohy.
Ozvali se i další. Neymar na sociálních sítích děkoval Messimu za to, co udělal pro fotbal. Ronaldinho napsal, že bylo potěšením být součástí jeho příběhu. Rodrigo De Paul, dlouholetý Messiho „osobní strážce“ na hřišti, označil jeho vztah s Argentinou za mimořádný příběh lásky mezi hráčem a národem.
Maradona v Bomboneře, Pelé ve dvou dresech
Velké rozlučky mají v jihoamerickém fotbale tradici. Messiho rozlučka se ale od těch nejslavnějších v jedné věci liší.
|Legenda
|Datum a místo
|Zápas
|Charakter
|Pelé
|1. 10. 1977, Giants Stadium (USA)
|Cosmos proti Santosu
|poločas za každý tým
|Maradona
|10. 11. 2001, La Bombonera
|Argentina proti Výběru světa 6:3
|exhibice, 55 tisíc diváků, dva góly z penalt
|Messi
|6. 10. 2026, Monumental
|Argentina proti Beninu 3:0
|oficiální zápas reprezentace, gól a dvě asistence
Pelé se loučil v New Yorku, daleko od Brazílie, symbolickým zápasem mezi svými dvěma kluby. Maradona měl exhibici v La Bomboneře čtyři roky po konci kariéry. Messi se loučil jako aktivní reprezentant, v regulérním utkání národního týmu a před domácím publikem. Nehrál exhibici s kamarády, hrál s mužstvem, které po něm bude pokračovat.
Na tribunách seděl i Čech. Fanoušek Miloslav Urbanec pro iSport řekl, že atmosféra se nedala popsat slovy. Reakce českých fotbalistů nebo trenérů se nám zatím ověřit nepodařilo, česká média ale událost pokryla. Doma ji diváci mohli sledovat živě na Sport2 v noci na 7. října od jedné hodiny. Zda je v Česku legálně dostupný celý záznam, se nám potvrdit nepodařilo. Na webech mezinárodních médií jsou k dispozici sestřihy.
Páska pro Romera
Argentina se s odchodem svého kapitána musí vyrovnat okamžitě. Trenér Lionel Scaloni podle La Nación potvrdil novou hierarchii. Po Messim a Otamendim má kapitánskou pásku nosit Cristian „Cuti“ Romero, dalšími v pořadí jsou brankář Emiliano „Dibu“ Martínez a Lautaro Martínez, přinejmenším pro nejbližší zápasy. Scaloni dodal, že Romero odpovědnost přijal, ale roli kapitána musí ještě potvrdit svým chováním.
Agentura EFE popisuje Argentinu jako tým v přechodném období před Copou América 2028 a kvalifikací na mistrovství světa 2030. Kostra zůstává silná: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Dibu Martínez a obrana kolem Romera a Lisandra Martíneze. Chybět bude kreativní a symbolický střed týmu. Podle nás nebude hlavním problémem kvalita kádru, ale ztráta hráče, který rozhodoval zápasy ve chvílích, kdy nic jiného nefungovalo. A také ztráta jeho aury. „Nevidět ho už bude smutné,“ řekl Scaloni po zápase s tím, že tým se omlazuje a jde dál.
Messi sám zůstává u fotbalu. Inter Miami s ním prodloužil smlouvu do konce sezony MLS 2028 a jeho zápasy lze sledovat přes službu MLS Season Pass. Žádnou funkci u argentinského svazu zatím nemá. Při oznámení konce slíbil, že bude reprezentaci podporovat „zvenčí“, jako fanoušek.
Diego dostal Argentinu tam, kde si zasloužila být. Messi ji tam po dlouhých letech čekání vrátil a teď předává pásku dál. Poprvé po dvaceti letech bude Argentina nastupovat bez něj a další kapitolu musí napsat sama.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle