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Messi odehrál poslední zápas za Argentinu. Ronaldinho, Neymar i Modrič mu poslali slova, která dojala celý fotbalový svět

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Lionel Messi v úterý večer naposledy oblékl dres Argentiny. Proti Beninu dal gól, přidal dvě asistence a na plném Monumentalu se loučil slovy, která obletěla svět.
Messi odehrál poslední zápas za Argentinu. Ronaldinho, Neymar i Modrič mu poslali slova, která dojala celý fotbalový svět

Messi odehrál poslední zápas za Argentinu. Ronaldinho, Neymar i Modrič mu poslali slova, která dojala celý fotbalový svět

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.10.2026 15:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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