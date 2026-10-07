Messi odehrál poslední zápas za Argentinu. Ronaldinho, Neymar i Modrič mu poslali slova, která dojala celý fotbalový svět

Když se Messi v úterý 6. října krátce před osmou večer místního času objevil v útrobách stadionu Monumental v Buenos Aires, oči se mu podle českého webu TN.cz leskly už při příjezdu. Na hymnu nastoupil se třemi syny. O dvě hodiny později měl za sebou výhru 3:0 nad Beninem, gól z penalty, dvě gólové přihrávky a projev, ve kterém shrnul jednadvacet let v národním týmu do jediné věty: hrát za Argentinu bylo to nejlepší, co ho v životě potkalo. Argentinská fotbalová asociace (AFA) i agentura AP mluví jednoznačně o jeho posledním reprezentačním zápase. Podle nás ale nejde o příběh hráče, kterému došly síly. Messi odchází jako kapitán, který si okamžik předání sám vybral a sám ho také zrežíroval.
Večer na Monumentalu: gól, dvě asistence a věčný kapitán
Přátelské utkání s Beninem bylo třetím a posledním zápasem říjnové reprezentační akce. Argentina před ním smetla Bolívii 4:0 a Burkinu Faso 7:0, sportovní napětí tedy nikdo nečekal. Šlo o něco jiného. Podle AP zmizelo přes 85 tisíc vstupenek za devadesát minut. Původní ceny se pohybovaly zhruba od 1 400 do 7 000 Kč, u překupníků se lístky dostaly i nad 58 000 Kč.
Messi nebyl jen čestným hostem na trávníku. Oba první góly připravil: nejprve pro stopera Nicoláse Otamendiho, pak pro mladého Nica Paze. V 71. minutě se sám postavil k penaltě a proměnil ji. Tribuny skandovaly jeho jméno, po závěrečném hvizdu mu spoluhráči vytvořili špalír a tleskali. Na hřišti svítil nápis oslavující věčného kapitána.
Konečná bilance zní téměř neskutečně:
|Messi v dresu Argentiny
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|Zápasy
|208
|Góly
|126
|Asistence
|70 (podle Interu Miami)
|Seniorské tituly
|Copa América 2021 a 2024, Finalissima 2022, MS 2022
|Délka kariéry
|21 let
Je to rekord v počtu startů i gólů v historii argentinské reprezentace. A poslední zápas k němu přidal jeden gól a dvě asistence. Žádné čestné kolečko.
„To nejlepší, co mě v životě potkalo“
Emoční vrchol večera přišel až po zápase. AFA ve zprávě o Messiho projevu píše, že kapitán byl viditelně dojatý a mluvil „srdcem“. „Hrát za argentinskou reprezentaci je to nejkrásnější, co vás může potkat,“ řekl do mikrofonu uprostřed hřiště. A dodal, že to bylo „to nejlepší, co mě v životě potkalo“.
Nezůstal ale jen u díků. Varoval, že po tak velké změně přijdou těžké časy, a vyzval fanoušky, aby národní tým dál bránili a podporovali. Takhle nemluví hráč, který odchází s úlevou. Takhle mluví kapitán, který předává mužstvo a ví, že nástupci budou potřebovat kryta záda.
Samotné rozhodnutí oznámil Messi už 31. srpna na Instagramu. Dopis, jehož plné znění zveřejnil deník La Nación, je překvapivě osobní. Messi v něm přiznal, že rozhodnutí bolí, ale chápe, že „je čas“. Cítil se vyprázdněný, podle svých slov už „nemá víc co dát“ a přichází silná mladá generace, která si zaslouží prostor. V poznámce prozradil, že text napsal už 21. července, dva dny po finále mistrovství světa 2026, které Argentina prohrála se Španělskem.
Mezi napsáním a zveřejněním dopisu se odehrála osobní tragédie. Messiho otec Jorge, který stál u celé synovy kariéry, zemřel 8. srpna v Rosariu ve věku 68 let. Messi napsal, že po jeho smrti je o svém rozhodnutí přesvědčený ještě víc.
Právě v tom je podle nás klíč k celému příběhu. Messi neodchází po zranění, po ostudě ani po vynuceném rozhodnutí trenéra. Dopis napsal v klidu, počkal šest týdnů a rozlučku si odehrál doma, před svými lidmi. V roce 2016 už jednou reprezentaci po prohraném finále Copa América v afektu opustil a vrátil se. Tentokrát nic nenaznačuje, že by šlo o emoci, kterou za pár měsíců odvolá.
Ronaldinho, Neymar a Modrić: vzkazy od spoluhráčů i soupeře
K loučení se podle španělského deníku Marca přidaly velké postavy světového fotbalu. Výběr jmen dává smysl: dva bývalí spoluhráči a jeden soupeř, se kterým Messi svedl desítky bitev.
- Ronaldinho podle deníku Marca napsal na síti X, že je rád, že mohl být součástí Messiho příběhu „od prvního dne“, a popřál mu, ať si užívá život. Právě Brazilec byl v Barceloně jeho prvním velkým mentorem, když do áčka vstupoval jako dlouhovlasý teenager.
- Neymar podle téhož zdroje na sociálních sítích vzkázal, že Messimu neděkuje jen Argentina, ale celý svět. Hrát proti němu i s ním pro něj byla čest. Oba spolu prožili vrcholnou éru v Barceloně a později se sešli i v Paříži.
- Luka Modrić reagoval po zápase Chorvatska se Španělskem. Podle deníku Marca řekl, že je škoda, že Messi končí, ale jeho rozhodnutí je třeba respektovat. Nazval ho unikátním fotbalistou a s úsměvem připustil, že proti němu „hodně trpěl“ s reprezentací i v dresu Realu Madrid.
Marca mezi gratulanty jmenuje také Artura Vidala a Juliána Álvareze, AP cituje vzkaz Rodriga De Paula o zvláštním poutu mezi hráčem a národem. Primární příspěvky jsme v původní podobě neověřovali, vycházíme z citací uvedených deníkem Marca.
Maradona odešel v hanbě, Pelé při remíze. Messi si vybral sám
Rozlučky největších legend jihoamerického fotbalu se od sebe dramaticky liší. Messiho konec je v tomhle srovnání téměř pohádkový.
Diego Maradona odehrál poslední zápas za Argentinu 25. června 1994 proti Nigérii na mistrovství světa v USA. Krátce nato přišel pozitivní dopingový test a vyloučení z turnaje. Kariéra s 84 starty v dresu národního týmu skončila skandálem, ne oslavou. Maradona se s reprezentací nikdy pořádně nerozloučil.
Pelé se s Brazílií loučil 18. července 1971 na Maracaná v přátelském utkání s Jugoslávií. Skončilo 2:2. Velkolepá kulisa, ale výsledek bez tečky.
Cristiano Ronaldo, Messiho věčný rival, svůj reprezentační příběh dosud neuzavřel. V úterý, tedy ve stejný den, kdy se Messi loučil na Monumentalu, podle stanice Cadena SER uvedl, že po případném trestu bude Portugalsku dál k dispozici a rozlučka přijde až později.
Messi naproti tomu dostal všechno najednou: vyprodaný domácí stadion, výhru, vlastní gól, oficiální poctu od svazu a projev, který si sám připravil. Žádný úřední verdikt, žádné zranění. Podle nás je to nejčistší konec, jaký si fotbalová legenda takového formátu mohla přát.
Kdo převezme kapitánskou pásku
Argentina teď ztrácí víc než střelce. Odchází rozhodovací centrum hry a symbol, kolem kterého se dvě desetiletí sjednocovala šatna i celá země. Trenér Lionel Scaloni už koncem září nastínil novou hierarchii kapitánů: Cristian „Cuti“ Romero, brankář Emiliano „Dibu“ Martínez a útočník Lautaro Martínez.
Scaloni zároveň řekl, že nehledá jednoho vůdce, kterého by se spoluhráči báli, ale pozitivní lidi schopné převzít část toho, co dělal Messi. Je to přiznání, že jednoho nástupce nenajde. Dá se čekat, že vedení týmu bude po Messim kolektivní a že první turnaje bez něj prověří, kolik z jeho vlivu dokáže trojice skutečně nahradit.
Messi sám z fotbalu neodchází. V Interu Miami má smlouvu do konce sezony MLS 2028 a klub fanouškům připomněl, že ho uvidí už v závěru základní části letošního ročníku. Argentina v něm ale přichází o hráče, který jí dal tři velké trofeje v řadě a v Kataru i titul mistra světa, na který čekala šestatřicet let.
Poslední obraz večera na Monumentalu nepatřil penaltě ani tabulce rekordů. Patřil devětatřicetiletému kapitánovi, který kolem hřiště obcházel se třemi syny, zatímco 85 tisíc lidí zpívalo jeho jméno. Pásku po něm převezmou jiní, kapitánem té generace ale zůstane on.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle