Měsíční výhled ČHMÚ: První říjnové týdny ještě potěší teplem, pak ale přijde citelný obratPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Měsíční výhled ČHMÚ: První říjnové týdny ještě potěší teplem, pak ale přijde citelný obrat
Článek byl publikován 07.10.2026 11:17
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