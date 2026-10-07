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Měsíční výhled ČHMÚ: První říjnové týdny ještě potěší teplem, pak ale přijde citelný obrat

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Počasí nás v posledních týdnech těšilo příjemnými teplotami a hřejivým sluníčkem, které nejednou vzbudilo dojem, že léto ještě neskončilo. Od 19. října ale teploty začnou prudce snižovat a denní maxima se dostanou z 16 až na 10 °C. Meterologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) předpověděli, co nás čeká v říjnu.
Měsíční výhled ČHMÚ: První říjnové týdny ještě potěší teplem, pak ale přijde citelný obrat

Měsíční výhled ČHMÚ: První říjnové týdny ještě potěší teplem, pak ale přijde citelný obrat

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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