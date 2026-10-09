Meruňkový lžícový koláč s meruňkami a drobenkou zvládnete bez kynutí a ke kávě je hotový za chvíli

Když mám na míse meruňky nebo jiné ovoce, které je už potřeba udat a mně se nechce kvůli jednomu koláči vytahovat váha, sáhnu po tomhle lžícovém receptu bez kynutí. Je rychlý, levný a obyčejný přesně tím dobrým způsobem. Těsto se odměřuje lžící, v troubě je hotovo zhruba za 30 minut a drobenka nahoře mu dá tu křupavou vrstvu, kvůli které se kolem formy začíná chodit ještě dřív, než pořádně vychladne.
Nečeká se na kvásek, nic se nepřekládá, nepřesouvá ani složitě nevrství. V míse se spojí suroviny ze spíže a lednice, těsto se nalije do formy a navrch přijde
ovoce. Nejčastěji dávám meruňky, protože pustí trochu šťávy a pak není suchý. Když ale nejsou po ruce, vezmu koláč , švestky borůvky nebo rybíz a neřeším to.
Můj tip: Hodně zralé a šťavnaté meruňky před položením na těsto lehce poprašte lžící polohrubé mouky. Chuť se tím prakticky nezmění, ale koláč se uprostřed tolik nerozmočí. Koláč bez vážení má v létě své pevné místo
Lžícové koláče nejsou žádný nový vynález. Spíš taková poctivá kuchyňská zkratka, kterou doma používaly už naše mámy a babičky. Místo gramů se vezme obyčejná lžíce, takže odpadne vážení, přepočítávání i půl linky zasypané moukou. V řadě starších i novějších receptů se opakuje podobný základ:
8 vrchovatých lžic polohrubé mouky, 10 lžic mléka, 4 lžíce cukru a 2 lžíce rozpuštěného másla. Tenhle jednoduchý poměr dělá těsto měkké a lehké, bez zbytečné práce navíc. Recept na rychlý lžícový koláč s meruňkami
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 30 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 8-10 kousků Forma: kulatá forma o průměru 28 cm Ingredience pro přípravu Suroviny na těsto 8 vrchovatých lžic polohrubé mouky 10 lžic vlažného mléka 4 lžíce cukru krupice 2 lžíce rozpuštěného másla nebo oleje 1 kus vejce 1/2 balíčku prášku do pečiva Jaké ovoce Na drobenku 4 lžíce polohrubé mouky 2 lžíce cukru krupice 2 lžíce másla Forma 1 lžička másla na vymazání 1 lžíce hrubé mouky nebo strouhanky na vysypání Postup přípravy meruňkového koláče ve lžícové podobě
1. Troubu nastavte na
180 °C. Kulatou formu o průměru 28 cm vymažte máslem a vysypte moukou nebo strouhankou.
2. Do mísy nasypte
polohrubou mouku, cukr a prášek do pečiva. Krátce promíchejte, ať se kypřicí prášek nedrží na jednom místě.
3. Přidejte
vejce, vlažné mléko a rozpuštěné máslo nebo olej. Umíchejte hladké těsto. Není potřeba ho trápit dlouho, stačí, když v něm nejsou viditelné hrudky.
4. Hotové
těsto nalijte do připravené formy a stěrkou ho jen lehce rozhrňte do stran. Bude řidší, tak to má být.
5.
Meruňky omyjte, osušte, rozpulte, zbavte pecek a nakrájejte na měsíčky. Rozložte je na těsto pěkně nahusto, klidně těsně vedle sebe. Během pečení si trochu sednou.
6. V menší misce promněte prsty
mouku, cukr a máslo, až vznikne drobenka. Pokud ji chcete hrubší, nemačkejte ji do velkých hrud, nechte ji spíš volně sypkou. Povrch koláče zasypte drobenkou
7. Tady nemá moc smysl šetřit, protože právě ona udělá nahoře tu dobrou křupavou vrstvu.
8. Pečte v předehřáté troubě asi
30 minut. Ke konci píchněte špejlí do středu. Když se na ni těsto nelepí a okraje jsou lehce zlaté, můžete formu vytáhnout. Foto: Cooky.cz, Koláč pečte ve vyhřáté troubě cca 30 minut.
9. Koláč nechte ve formě aspoň
10 až 15 minut odpočinout. Potom ho krájejte ještě lehce vlažný, nebo až vychladne úplně. Pod čistou utěrkou vydrží do druhého dne, i když u nás se tahle část receptu moc často neověří. Foto: Cooky.cz, Po mírném vychladnutí lze posypat moučkovým cukrem a krájet. Rady proč tenhle lžícový koláč funguje i bez kynutí Když jsou meruňky kyselejší, můžete je před pečením zlehka posypat trochou cukru. Do drobenky se dá přidat lžíce nasekaných mandlí nebo vlašských ořechů. Zdá-li se vám těsto moc husté, přidejte ještě 1 lžíci mléka. Mouka někdy saje víc, než člověk čeká. Stejný koláč jde upéct i s jiným ovocem. Dobré jsou švestky, borůvky nebo rybíz. Pokud chcete, aby koláč po upečení ještě víc voněl, vmíchejte do drobenky malou špetku skořice nebo trochu vanilkového cukru. K meruňkám se to hodí, jen to nepřežeňte.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková