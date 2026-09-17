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Meruňkové řezy s kakaovým piškotem a čokoládovou polevou jsou vděčný moučník pro děti i dospělé

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Když je doma kompot meruněk a chuť na něco sladkého ke kávě, dělám právě tyto meruňkové řezy s kakaovým piškotem. Jsou příjemně vláčné, hezky vypadají na řezu a přitom na nich není nic složitého. Odlišuje je krém připravený ze šťávy z kompotu, kterou svařím s moukou do hustoty podobné pudinku, a nahoře tenká čokoládová poleva.
Obrázek k receptu na Meruňkové řezy s kakaovým piškotem a čokoládovou polevou: Vděčný moučník ke kávě, který vypadá slavnostně a chutná skvěle

Obrázek k receptu na Meruňkové řezy s kakaovým piškotem a čokoládovou polevou: Vděčný moučník ke kávě, který vypadá slavnostně a chutná skvěle

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Meruňkové řezy s kakaovým piškotem a čokoládovou polevou: Vděčný moučník ke kávě, který vypadá slavnostně a chutná skvěle
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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