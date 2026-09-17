Meruňkové řezy s kakaovým piškotem a čokoládovou polevou jsou vděčný moučník pro děti i dospělé

Když v zimě přijde chuť na ovocné řezy a ve spíži čeká sklenice meruněk z léta, vytáhněte ji. Tyhle meruňkové řezy s kakaovým piškotem a čokoládovou polevou jsou vláčné, na řezu vypadají skoro svátečně, ale práce kolem nich není nijak záludná. Zajímavé jsou hlavně krémem ze šťávy z kompotu, která se svaří s moukou na hustší základ, trochu jako pudink. Navrch už přijde jen tenká . čokoládová poleva
Kakaový piškot ze
3 vajec je lehký, meruňky mu dodají šťávu a příjemnou nakyslost. Máslový krém potom všechno spojí do jednoho. U nás doma se tenhle peče hlavně v létě, ale po pravdě, v zimě má taky svoje místo. moučník Kompotované meruňky v něm fungují spolehlivě a člověk nemusí nic složitě shánět.
Můj tip zní: Rumem piškot jen lehce pokapejte. Nepolévat. Stačí pár lžic, opravdu. Řezy pak hezky voní, ale korpus nezvlhne tak, že by se při krájení rozpadal. Meruňky a kakaový piškot k sobě sedí překvapivě dobře
Meruňky má většina lidí spojené spíš s buchtami, knedlíky nebo marmeládou. V řezech na plech jsou ale stejně vděčné. Jejich jemně nakyslá chuť srovná sladší krém i čokoládu nahoře, takže moučník nepůsobí těžce, i když vrstev je v něm hned několik. Recept na luxusní meruňkové řezy s kakaovým piškotem
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 20 až 25 minut Počet porcí: 16 kousků Ingredience pro přípravu
Kakaový piškot: 3 vejce 120 g cukru krupice 90 g polohrubé mouky 20 g kakaa 1 lžička prášku do pečiva 2 lžíce oleje
Krém a ovoce: 250 ml šťávy z meruňkového kompotu 2,5 lžíce polohrubé mouky 190 g másla 3 balíčky vanilkového cukru 1 sklenice kompotovaných meruněk 2 až 3 lžíce rumu
Čokoládová poleva: 100 g hořké nebo na vaření určené čokolády 50 g másla Postup přípravy super vláčných řezů s meruňkami
1. Připravte si plech nebo menší obdélníkovou formu a vyložte ji
pečicím papírem. Troubu nastavte na 180 °C. Meruňky slijte, nechte okapat a šťávu si odměřte zvlášť, bude potřeba do krému.
2. Na piškot šlehejte
vejce s cukrem, až vznikne světlá a nadýchaná pěna. Zabere to několik minut, není to práce na půl minuty. Korpus pak nebude hutný a těžký.
3. Do vaječné pěny opatrně vmíchejte
mouku, kakao a prášek do pečiva. Nakonec přidejte olej a těsto už jen krátce spojte, aby zbytečně nespadlo.
4. Těsto rozetřete na připravený plech a pečte přibližně
20 až 25 minut. Upečený piškot nechte chvíli vychladnout a potom ho zlehka pokapejte rumem. Mezitím připravte základ krému
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5. Do kastrůlku nalijte
250 ml šťávy z kompotu a dobře v ní rozmíchejte 2,5 lžíce polohrubé mouky. Za stálého míchání směs povařte, až zhoustne přibližně jako pudink.
6. Uvařený základ nechte úplně vychladnout. Tady se spěchání většinou vymstí. Kdyby byl ještě teplý, mohl by
máslo srazit a místo hladkého krému by vznikla nepěkná hrudkovitá hmota.
7. Změklé
máslo utřete v míse se 3 vanilkovými cukry do světlejšího krému. Potom po lžících zašlehávejte vychladlý kompotový základ, dokud nevznikne hladká náplň, která půjde dobře roztírat.
8. Na studený kakaový piškot rozetřete
polovinu krému. Na něj poklaďte okapané meruňky, klidně dost natěsno. V každém kousku pak bude ovoce a řezy nebudou působit suše.
9. Přes meruňky natřete
druhou polovinu krému a povrch srovnejte stěrkou. Formu dejte na chvíli do chladu, aby vrchní vrstva trochu zpevnila a poleva potom neutíkala do stran.
10. Ve vodní lázni, případně velmi opatrně přímo v kastrůlku, rozpusťte
čokoládu s máslem. Polevu nechte zhruba minutu stát a pak ji nalijte na moučník. Stěrkou ji roztáhněte do tenké vrstvy.
11. Hotové řezy dejte nejméně na
2 hodiny do lednice. Dobře vychlazené se krájí nejlíp. Hodí se ke kávě i na víkendovou návštěvu a v chladu bez problémů vydrží do druhého dne, často ještě o něco déle. Foto: Cooky.cz, Nanesení krému Pár rad na závěr k meruňkovým řezům Jestli chcete opravdu jemný krém, prosejte mouku do kompotové šťávy přes sítko a metličkou ji rozmíchejte bez hrudek. Meruňky před skládáním na krém lehce osušte ubrouskem. Do náplně pak nepustí tolik tekutiny. Na čokoládovou polevu se osvědčuje nůž namočený v horké vodě a hned utřený dosucha. Řez bývá čistší a čokoláda se tolik neláme. Vyšší řezy získáte jednoduše tak, že korpus upečete v menší formě místo na velkém plechu. Pokud máte po ruce čerstvé meruňky, dají se krátce podusit s trochou cukru. Pro tenhle recept je ale kompot pořád nejjistější volba. Meruňky už mají správnou měkkost a zůstane po nich šťáva, ze které se vaří krém.
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