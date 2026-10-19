Menzelová zuří kvůli milionovému sporu s Tsoukernikem: Drsná slova o žalobě na charitu

Olga Menzelová. Olga Menzelová vrátila jasný úder. Olga Menzelová se vyjádřila k Tsoukernikovi. Olga Menzelová má tři děti. Olga Menzelová. Olga Menzelová. Leon Tsoukernik s manželkou. Leon Tsoukernik.
Soudní spor mezi Olgou Menzelovou (48) a Leonem Tsoukernikem (52) nabírá na obrátkách. Menzelová se pro Aplausin.cz otevřeně vyjádřila k celé kauze, která se týká nezaplacené částky 1,7 milionu korun z charitativní dražby. Podle ní je právě Tsoukernik tím, kdo má peníze Nadačnímu fondu Jiřího Menzela uhradit. Podnikatel však podle jejích slov účast na dražbě popírá. Menzelová nad jeho postupem neskrývá rozhořčení a upozorňuje na několik okolností, které podle ní vyvolávají zásadní otázky.
Spor o téměř dva miliony
Olga Menzelová se ocitla uprostřed nepříjemného soudního sporu, který se týká charitativní dražby pořádané v rámci akce Forbes Grand Gala Central. V centru celé záležitosti stojí částka 1,7 milionu korun, kterou podle vyjádření Menzelové dosud neobdržel Nadační fond Jiřího Menzela. Proti fondu nyní podle jejích slov podniká právní kroky známý podnikatel Leon Tsoukernik, který zpochybňuje, že by se dražby osobně účastnil. Menzelová je však přesvědčená, že fond má dostatečné podklady k tomu, aby jej nadále považoval za dražitele.
Menzelová se neudržela
Vdova po slavném režisérovi především nechápe, proč se podnikatel rozhodl vést spor s charitativní organizací. Právě tato skutečnost je podle ní sama o sobě velmi výmluvná.
"Myslím, že o mnohém vypovídá už jen to, že pan Tsoukernik žaluje charitu. A pokud tvrdí, že nedražil, tak proč již v únoru a červnu v roce 2025, kdy jsme ho opětovně kontaktovali, nepodal trestní oznámení na pana Třeštíka, který se za něj údajně vydával?" uvedla Menzelová pro Aplausin.cz. Svým vyjádřením upozornila na jednu z klíčových otázek celého sporu. Pokud se totiž Tsoukernik dražby skutečně neúčastnil a někdo měl jednat jeho jménem, Menzelová považuje za překvapivé, že podle jejích informací podnikatel situaci nezačal řešit už při předchozích kontaktech s nadačním fondem. "Bylo mu to totiž jedno. Celá věc byla zveřejněna již 20. 12. 2025 a také mu to bylo jedno," pokračovala. Menzelová se odvolává na Forbes
Nejde přitom o zanedbatelnou částku.
"V tomto případě je pro Nadační fond Jiřího Menzela stále dražitelem pan Tsoukernik, který dluží fondu 1,7 mil. Kč. Což bylo potvrzeno i Forbesem, který byl organizátorem dražby Forbes Grand Gala Central, jak písemně, tak i ústně," prohlásila pro Aplausin.cz. Právě údajné potvrzení ze strany organizátora dražby považuje Menzelová za důležitý argument. Podle jejích slov tedy nejde pouze o stanovisko samotného nadačního fondu, ale také o informace, které mu poskytl organizátor společenské události. Menzelová neskrývá rozčarování
Pro Olgu Menzelovou má celá záležitost také osobní rozměr. Nadační fond nese jméno jejího zesnulého manžela, významného českého režiséra Jiřího Menzela, a jeho prostřednictvím pokračuje v aktivitách spojených s jeho odkazem. O to citlivěji podle svého vyjádření vnímá skutečnost, že se fond dostal do právního sporu kvůli penězům, které měly pocházet z charitativní dražby. Z jejích slov je patrné, že ji neznepokojuje pouze samotná neuhrazená částka, ale také způsob, jakým se podle ní podnikatel k celé situaci postavil.
"Víc nemám co bych dodala a nestačím se divit," uzavřela své vyjádření pro Aplausin.cz. Zdroj: Aplausin.cz