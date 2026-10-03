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Menstruace ve středověku: Jak ji ženy řešily, když neexistovalo spodní prádlo ani vložky?

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Středověké ženy čelily menstruaci bez jakýchkoli moderních pomůcek. Místo vložek používaly lněné hadry, bahenní mech, či dokonce větvičky. Jak se vyrovnávaly s tabu, které je pronásledovalo každý měsíc?
Menstruace ve středověku: Jak ji ženy řešily, když neexistovalo spodní prádlo ani vložky?

Menstruace ve středověku: Jak ji ženy řešily, když neexistovalo spodní prádlo ani vložky?

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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