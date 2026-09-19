Menšík zklamal natěšené české fanoušky. Za jeho selháním v Davis Cupu byly externí důvody

O2 arena čekala tenisový svátek. Davis Cup se do ní vrátil po třinácti letech, šestnáct a půl tisíce sedaček mělo být plných a česká jednička měla přinést první bod proti Spojeným státům. Místo toho Menšík nasbíral 34 nevynucených chyb, na kurtu strávil sotva hodinu a odcházel s třetí porážkou od stejného soupeře. Na tiskové konferenci pak řekl větu, která rozvířila spekulace: „Z nějakých externích důvodů jsem se nenašel.“ Vzápětí ale dodal, že „to bylo jen čistě o tenise“, a odmítl cokoli upřesnit.
Šedesát devět minut, které neměly přijít
Páteční večer 18. září 2026 měl být oslavou. Menšík sám před zápasem říkal, že si domácí odvetu s Tienem přál, po čerstvé porážce na US Open i po loňském vzájemném duelu na Next Gen Finals. „Pokud bych hrál proti Tienovi, byla by to sranda,“ prohlásil ještě v pondělí na předzápasovém mediálním setkání. Sranda to nebyla. V prvním setu získal dva gemy, ve druhém čtyři. Tien si vystačil s patnácti nevynucenými chybami, méně než polovinou Menšíkova počtu, a českou jedničku systematicky rozbíjel pohybem a čtením hry. Menšík chtěl výměny ukončovat rychle, Američan mu to nedovolil.
Hráč, který letos porážel silnější jména
Proto ta porážka tak rezonovala. Nejde o to, že by Tien, aktuálně světová třináctka, byl slabý soupeř. Jde o to, s kým vším si Menšík v sezoně 2026 poradil. V únoru v Dauhá porazil světovou dvojku Sinnera. Na Roland Garros vyřadil osmého de Minaura i jedenáctého Rubljova. V Davis Cupu měl dosud bilanci, která vypadala skoro neprůstřelně:
- 2023, debut proti Srbsku: Lajoviče deklasoval 6:3, 6:2.
- 2024, Francie: Po ztrátě úvodního setu otočil proti Rinderknechovi na 6:3, 7:5.
- 2025, USA v Delray Beach: V pátek prohrál s Fritzem 4:6, 3:6, ale v neděli rozhodl sérii výhrou nad Tiafoem 6:1, 6:4.
V Praze nic z toho nebylo vidět. Žádný obrat, žádný nástup, žádný moment, kdy by se O2 arena zvedla ze sedaček s pocitem, že se karta obrací.
Co vlastně Menšík řekl, a co ne
Na pozápasové tiskové konferenci Menšík přiznal, že „nehrál, jak chtěl“ a že je smutný, že neukázal to nejlepší. Klíčová pasáž zněla: z „externích důvodů“ se na kurtu nenašel. Jenže hned nato stočil vysvětlení zpět k tenisu. Řekl, že dohrál před chvílí, nestihl si to rozebrat v hlavě a není čas dělat velké závěry. Žádný dohledatelný zdroj, ani vyjádření kapitána, ani týmové komuniké, nepotvrzuje zdravotní problém, osobní krizi ani cokoli konkrétního. Podle nás jde spíš o nepojmenovaný spouštěč špatného dne než o skrytý skandál. Atmosféru v hale přitom Menšík sám pochválil: „Podpora a atmosféra byla skvělá, fanoušci mě drželi.“
Zajímavý je i kontext povrchu. Tvrdý kurt v O2 areně nebyl pro český tým nevýhodou z donucení. Lehečka před utkáním otevřeně řekl, že on i Menšík chtěli hrát právě tady, i za cenu, že nepůjde připravit antuku. Vysvětlení porážky „podmínkami“ tedy neobstojí.
Česko zůstalo ve hře, a Menšík má precedent
Bezprostředně po Menšíkově porážce srovnal Jiří Lehečka. Amerického obra Bena Sheltona přehrál 6:4, 6:4 a poslal sérii do soboty za stavu 1:1. V sobotním programu od 14:00 následuje čtyřhra a pak obrácené singly; první tým se třemi body postupuje do Final 8 v Boloni.
Menšík sám říkal, že udělá vše pro to, aby byl druhý den silnější. A tady vstupuje do hry loňský Delray Beach. Tehdy prohrál páteční singl s Fritzem, Česko se dostalo do úzkých, ale Menšík v rozhodujícím pátém zápase smetl Tiafoea a zpečetil obrat na 3:2. Na plnohodnotný mentální reset má teď méně než čtyřiadvacet hodin. Minulý rok mu to stačilo.
Ať už za pátečním výpadkem stálo cokoli, odpověď může přijít jen na kurtu. A kurt je v sobotu odpoledne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný