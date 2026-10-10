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Menšík se předávkoval léky, Sovák se uzavřel světu. Zralé víno bavilo miliony diváků, na place ale bylo ticho a smutek

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Moravská komedie z roku 1981 přitáhla do kin přes 328 tisíc diváků. Za kamerou se přitom odehrávalo drama, které na plátně nikdo neviděl.
Menšík se předávkoval léky, Sovák se uzavřel světu. Zralé víno bavilo miliony diváků, na place ale bylo ticho a smutek

Menšík se předávkoval léky, Sovák se uzavřel světu. Zralé víno bavilo miliony diváků, na place ale bylo ticho a smutek

Zdroj: Se svolením České televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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