Menšík postoupil v Cincinnati přes Australana Hijikata. V dalším kole narazí na přemožitele Djokoviče

Český tenista si v pondělním třetím kole poradil hladce ve dvou setech a potvrdil roli nasazené čtrnáctky. Podle oficiálních výsledků ATP byl jeho soupeřem Australan Rinky Hijikata, kterého Menšík zdolal 6:3, 6:4 za hodinu a 32 minut. Teď ho čeká zápas úplně jiného kalibru, osmifinále proti Thiagu Agustínu Tirantemu, muži, který den předtím otočil zápas s Djokovičem a pak přidal další výhru. Nejde o náhodný výstřel. Tirante v Cincinnati hraje tenis svého života.
Třetí kolo bez dramatu
Hijikata se do hlavní soutěže dostal jako držitel divoké karty a proti šestnáctému hráči světa neměl dost zbraní. Menšík kontroloval zápas od prvního gamu. V úvodním setu brejknul Australana jednou a set uzavřel 6:3. Ve druhém pokračoval ve stejném rytmu, 6:4 bez zbytečných komplikací.
Pro Menšíka to byla druhá výhra v turnaji bez ztráty setu. Na americkém betonu se pohybuje jistě, podání funguje, návrat míčů ze základní čáry drží soupeře pod tlakem. Žádný třetí set, žádný tie-break, žádné drama. Přesně takový zápas chcete před tím, co přijde.
Tirante: víc než jednorázový skalp
Thiago Agustín Tirante, aktuálně padesátý hráč světa, přijel do Cincinnati bez velkých očekávání. Pak ve druhém kole narazil na Djokoviče, a prohrál první set 2:6. Vypadalo to jako rychlý konec. Jenže Argentinec zápas otočil. Druhý set 6:4, třetí set 6:4, celkový čas dvě hodiny a 44 minut.
Skalp Djokoviče by sám o sobě mohl být jednorázový adrenalinový výkon. Tirante ale hned v dalším kole dokázal, že nejde o náhodu. Proti Španělu Martínu Landalucemu zvládl dva tie-breaky, 7:6(5), 7:6(4), a prošel do osmifinále. Dva těsné zápasy za sebou, oba vítězné, oba proti kvalitním soupeřům. To je vzorec hráče, který se v Cincinnati dostal do stavu, kdy věří každému úderu.
Co z toho plyne pro Menšíka? Tirante momentálně stojí na dvou pilířích: odolnosti a schopnosti zůstat v zápase i po slabším úvodu. Kdo ho chce porazit, musí ho zlomit dřív, než se rozehraje.
Papírový favorit je Čech, ale…
Žebříčkové rozložení sil mluví jasně. Menšík je na ATP šestnáctý s 2 395 body, Tirante padesátý s 1 011 body. Rozdíl 34 příček a víc než dvojnásobek bodů. Na papíře jednoznačný favorit.
Jenže papír v Cincinnati posledních pár dní moc neplatí. Djokovič byl proti Tirantemu taky favorit. A skončil doma. Menšík si navíc nemůže dovolit podcenění; v aktuálním žebříčku ho od patnáctého Lorenza Musettiho dělí pouhých 20 bodů. Každé kolo v Masters 1000 znamená body, které mohou rozhodnout o sezoně. Postup do čtvrtfinále by Čecha držel v bezprostředním kontaktu s elitní patnáctkou.
Z českých mužů je Menšík v Cincinnati nejdál. Jiří Lehečka, aktuálně čtrnáctý na světě, vypadl ve třetím kole s Filsem. Tomáš Macháč skončil ještě dřív, v úvodním zápase s Carreñem Bustou.
Kdy a kde sledovat osmifinále
Osmifinále je na programu ve středu 19. srpna 2026. Přesný čas Menšíkova zápasu zatím nebyl v oficiálním rozpisu upřesněn; pořadí zápasů turnaj zveřejňuje den předem. V USA přenáší Cincinnati Tennis Channel, českého televizního partnera se nám z dostupných zdrojů nepodařilo ověřit.
Menšík má před sebou soupeře, který v posledních třech dnech porazil Djokoviče a přežil dva tie-breaky. Není to běžný padesátý hráč světa, je to muž, který právě hraje nejlepší tenis kariéry. A přesně takové zápasy ukazují, jestli je šestnáctka v žebříčku jen číslo, nebo reálná síla.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář