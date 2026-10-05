Menšík po French Open nemá formu a v Pekingu narazil na svou nemesis. Cerúndolo ho porazil potřetí za sebou

Osmý nasazený Menšík odcházel 3. října z pekingského kurtu po dvou setech, ve kterých ani jednou nedostal soupeře pod tlak na jeho podání. Cerúndolo vyhrál všech devět servisních gamů. Přitom nezahrál jediné eso. Prohra ve druhém kole turnaje ATP 500 zapadá do širšího obrazu. Od semifinále na Roland Garros se jednadvacetiletý Čech na žádném turnaji nedostal za čtvrtfinále. Podle nás nejde o krizi, ale o dvě souběžné věci: kolísání po velkém průlomu a konkrétní soupeře, kteří Menšíkovi berou to, na čem stojí jeho nejlepší tenis.
Bez jediného brejkbolu
Čísla ze zápasu, která zveřejnil Tennis.com, ukazují jednostranný příběh na returnu. Z 50 bodů, které Cerúndolo rozehrával, jich Menšík získal jen 14. Po prvním podání Argentince uhrál 23 % bodů, po druhém 33 %. Na hráče, který potřebuje soupeře dostat pod tlak, je to málo.
Na vlastním servisu se Menšík naopak bránil často. Čelil devíti brejkbolům, tři ztratil a udržel jen šest z devíti gamů. Zahrál tři esa, po prvním podání vyhrál 68 % bodů, po druhém jen 44 %. Cerúndolo získal na Menšíkově servisu 23 bodů, tedy o devět víc než Čech na jeho.
Rozdíl tak nevznikl v jedné pasáži, ale táhl se celým zápasem.
Dva zápasy, dva různí Menšíci
Pekingský týden přitom začal úplně jinak. V prvním kole porazil Menšík Alexandra Bublika 6:4, 7:6(5) a servis byl jeho hlavní zbraní. Kontrast obou zápasů je výrazný:
|Ukazatel
|proti Bublikovi
|proti Cerúndolovi
|Esa
|10
|3
|Body po 1. servisu
|82 %
|68 %
|Body po 2. servisu
|56 %
|44 %
|Udržené servisní gamy
|10 z 11
|6 z 9
Během dvou dnů se tak ze servisu, který Menšíkovi přinášel levné body, stal úder, ze kterého musel výměny teprve vybojovávat. Kdyby byly podmínky ve druhém zápase pomalejší nebo větrnější, projevilo by se to právě takhle. Pozápasové vyjádření nebo zápasová zpráva, která by to potvrdila, ale zatím chybí. Jisté je, že bez snadných bodů z podání se Menšík dostal do přetahované, ve které Cerúndolo vyhrává.
Proč mu Argentinec nesedí
Bilance 0:3 nepochází z jednoho povrchu ani z jedné sezony. Poprvé Cerúndolo vyhrál v Pekingu 27. září 2024 výsledkem 7:6(4), 6:1. Podruhé 1. května 2025 na antuce v Madridu 3:6, 7:6(5), 6:2, a to po prohraném prvním setu. Letos v Pekingu přidal nejjednodušší z trojice vítězství.
Cerúndolo Menšíka nepřehrává silou. Dělá něco nepříjemnějšího: rozebírá fáze, ze kterých Čech těží nejvíc. Vrací servis do hry, nenechá Menšíka ukončit výměnu rychle po podání a trestá druhý servis. Menšíkův tenis stojí na schématu servis, krátký míč a rychlé ukončení. Proti Argentinci se tohle schéma opakovaně rozpadá do delších výměn. A když k tomu Čech nevytvoří tlak na returnu, Cerúndolo nemá důvod znejistět. Bez prolomeného podání tuhle sérii zlomit nejde.
Po Paříži bez hlubokých běhů
Sezona přitom začala skvěle: titul v Aucklandu, semifinále v Dauhá a vrchol v podobě semifinále Roland Garros proti Zverevovi 5. června. Od té doby vypadá výsledková řada takto:
- Queen’s: 1. kolo
- Wimbledon: 2. kolo
- Washington: osmifinále
- Kanada (Masters): čtvrtfinále, prohra se Sheltonem 3:6, 1:6
- Cincinnati: osmifinále
- US Open: 3. kolo
- Peking: osmifinále
Na krizi to podle nás nevypadá. Menšík se drží kolem čtrnáctého místa žebříčku a v Pekingu byl nasazený jako osmý. Chybí ale stabilita z týdne na týden. Maximum má, jen ho nedokáže zopakovat.
Bodově Peking bolí, ale nijak dramaticky. Loni tu Menšík porazil Kecmanoviče a Cazauxe a čtvrtfinále s de Minaurem skrečoval za stavu 1:4 kvůli zranění kolena. Za čtvrtfinále na turnaji ATP 500 se získává 100 bodů, za osmifinále 50. Čistá ztráta tak činí zhruba 50 bodů. V dalších týdnech obhajuje Menšík jen menší porce: z loňska má v Šanghaji druhé kolo a v Basileji osmifinále.
Šanghaj, Vídeň, Boloňa
Další zastávkou je podle oficiálního webu Rolex Shanghai Masters turnaj kategorie Masters 1000 v tenisovém centru Čchi-čung. Hlavní soutěž začíná 7. října a vyvrcholí 18. října, zápasy přenáší TennisTV. Menšíkova soupeře a čas prvního zápasu určí až rozpis.
V kalendáři pak následuje Vídeň (24. října až 1. listopadu), Menšíkův start tam zatím potvrzený není. Na konci listopadu čeká Česko finálová osmička Davis Cupu v Boloni. Právě tam může Menšík navázat na zkušenost ze zářijové kvalifikace proti USA. Podle Českého tenisového svazu tehdy nejprve prohrál s Learnerem Tienem 2:6, 4:6, ale druhý den porazil Bena Sheltona 5:7, 6:4, 6:3, srovnal na 2:2 a Česko nakonec postoupilo.
Menšík tak už letos ukázal, že dokáže zareagovat na špatný den. Proti Cerúndolovi se mu to ale zatím nepovedlo ani jednou. Čtvrtý pokus může začít dobrým servisem, ale bez prvního brejkbolu skončí stejně jako ty předchozí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář