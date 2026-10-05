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Menšík po French Open nemá formu a v Pekingu narazil na svou nemesis. Cerúndolo ho porazil potřetí za sebou

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Francisco Cerúndolo porazil Jakuba Menšíka v Pekingu 6:3, 6:3 a vede vzájemnou bilanci 3:0. Český tenista si tentokrát nevypracoval ani jeden brejkbol.
Menšík po French Open nemá formu a v Pekingu narazil na svou nemesis. Cerúndolo ho porazil potřetí za sebou

Menšík po French Open nemá formu a v Pekingu narazil na svou nemesis. Cerúndolo ho porazil potřetí za sebou

Zdroj: Roland Garros / Phillipe Montigny / FFT
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 11:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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