Menšík a Alcaraz spolu na Laver Cupu předvedli něco, co s tenisem nemá nic společného. Video obletělo internet

Pátek 25. září 2026, večerní čtyřhra Laver Cupu. Menšík s Alcarazem právě dohrávají čistou výhru 6:4, 6:4 nad Bublikem a Fritzem, když kamera na střídačce zachytí něco, co s tenisem nemá nic společného. Menšík spustí svou typickou oslavu, hravé gesto pravou rukou, které si vysloužilo vlastní život na sociálních sítích, a Alcaraz se bez váhání přidá. Oficiální kamera na střídačce Laver Cupu to nahrála, distribuční kanály turnaje na X, Instagramu, Facebooku i Threads to rozeslaly do světa. A internet udělal zbytek.
Oslava, která přerostla kurt
Přesný název toho, co Menšík po povedených úderech předvádí, se v žádném otevřeném zdroji nepodařilo dohledat. Italský Sky Sport to popsal jako zvláštní rituál s pravou rukou, při kterém si devatenáctiletý Čech po forhendu symbolicky „vyčiní“ vlastní paži. Není to zavedený taneční krok, není to choreografie, je to spontánní gesto, které v týmovém prostředí Laver Cupu dostalo nový rozměr, protože se do něj zapojil nejslavnější hráč planety.
Alcaraz působil celý víkend mimořádně uvolněně, ochotně naskakoval na každý týmový fórek a právě tahle ochota dělala klipy tak sdílitelnými. Laver Cup je na to ostatně stavěný. Kamera na střídačce, zákulisní kamery, mikrofony na lavičce; turnaj systematicky produkuje obsah, který z tenistů dělá osobnosti, nejen sportovce. A dvojice Menšík–Alcaraz mu tentokrát dodala přesně ten materiál, který algoritmy milují.
Na kurtu to fungovalo stejně dobře
Virální moment by sám o sobě za článek nestál, kdyby za ním nestála reálná sportovní chemie. Menšík po páteční čtyřhře řekl větu, která shrnuje víc než jakékoli video: „Doplňujeme se.“ Alcaraz přidal, že s Jakubem je na kurtu jednoduše zábava.
Čísla to potvrzují. Loni v San Franciscu spolu porazili Fritze s Michelsenem 7:6, 6:4 za hodinu a 43 minut. Letos v Londýně to bylo ještě čistší, 6:4, 6:4 za hodinu a 27 minut, bez tiebreaku, bez zbytečných komplikací. Fritz figuroval v obou zápasech na druhé straně sítě a pokaždé prohrál.
Menšík navíc v neděli přidal druhou deblovou výhru, tentokrát s Cobollim proti de Minaurovi a Fritzovi 7:5, 6:3. Jeho kariérní bilance ve čtyřhře na Laver Cupu? Tři zápasy, tři výhry, pět bodů pro Evropu. Nula porážek.
Singl jako jediná kaňka
Férově je třeba dodat, že Menšíkův singlový víkend tak hladký nebyl. V pátek podlehl Nakašimovi 6:1, 3:6, 7:10, jediná prohra v jinak dominantním londýnském tažení Evropy, která nakonec rozdrtila Svět 13:5. V singlu má na Laver Cupu kariérní bilanci 1:2, což jen podtrhuje, jak výrazně se jeho role posouvá směrem k deblovému specialistovi tohoto formátu.
V celkovém kontextu sezony 2026 to ale nic nemění na tom, že Menšík patří do absolutní světové špičky:
- ATP žebříček: 15. místo (kariérní maximum 12.)
- Titul v Aucklandu
- Semifinále na Roland Garros a v Dauhá
- Čtvrtfinále v Dubaji a Montrealu
- Osmifinále na Australian Open, v Madridu a Cincinnati
Proč zrovna tenhle virál funguje
Menšík má devatenáct let, hraje forhend jako z děla a na okruhu ho znají hlavně výsledky. Jenže výsledky samy o sobě z nikoho mezinárodní sportovní osobnost neudělají. K tomu potřebujete moment, který lidi přiměje zastavit palec při scrollování. A přesně to dodal londýnský víkend: Menšík vedle Alcaraze nevypadal jako mladší kolega, ale jako rovnocenný parťák, který udává rytmus. Doslova.
Pro Alcaraze šlo zároveň o důležitý návrat. Po vážném zranění pravého zápěstí, které ho vyřadilo na čtyři měsíce po jarní Barceloně, se Španěl vracel přes US Open a sám přiznal, že se po každém zápase cítí líp. Laver Cup mu evidentně sedl i psychicky: týmová atmosféra, žádný individuální tlak, prostor být na kurtu i mimo něj sám sebou.
Klipy z londýnské O2 udělaly pro Menšíkovu značku v zahraničí víc než řada turnajových výsledků. Konkrétní čísla sledovanosti veřejně dostupná nejsou, ale samotný fakt, že vysílací partneři z momentu vyrobili samostatný obsah, mluví jasně.
Příští rok se Laver Cup stěhuje do Tokia. Pokud Menšík s Alcarazem znovu skončí ve stejném týmu, organizátoři už vědí, koho posadit na střídačce vedle sebe.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář