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Menšík a Alcaraz spolu na Laver Cupu předvedli něco, co s tenisem nemá nic společného. Video obletělo internet

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V londýnské O2 aréně se z českého tenisty a světové jedničky stal na pár sekund taneční pár. Klipy z jejich společné oslavy se šířily rychleji než výsledky zápasů.
Menšík a Alcaraz spolu na Laver Cupu předvedli něco, co s tenisem nemá nic společného. Video obletělo internet

Menšík a Alcaraz spolu na Laver Cupu předvedli něco, co s tenisem nemá nic společného. Video obletělo internet

Zdroj: Roland Garros / Phillipe Montigny / FFT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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