Meningokoková onemocnění v Česku přibývají, nejvíce ohroženi jsou kojenci

Meningokoková infekce začíná nenápadně, zpočátku připomíná běžnou virózu, jenže v řádu hodin může přerůst v smrtelně nebezpečný stav. V České republice bylo letos zaznamenáno 23 případů invazivního meningokokového onemocnění (IMO), zatímco loni jich bylo 15. Nejvyšší nemocnost, 4,72 případu na 100 tisíc obyvatel dané věkové skupiny, hlásí Státní zdravotní ústav u kojenců do jednoho roku. Původcem je bakterie Neisseria meningitidis, která může vyvolat meningitidu, sepsi nebo obě formy zároveň. Varovné příznaky zahrnují horečku, silnou bolest hlavy, světloplachost, ztuhlost šíje či nevolnost. Při sepsi přibývají bolesti svalů a kloubů, bledá nebo skvrnitá kůže a vyrážka. Právě nenápadný začátek komplikuje včasnou diagnózu, přičemž každá hodina prodlení zvyšuje riziko trvalých následků nebo úmrtí. Vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy Zuzana Okonji zdůrazňuje, že nemoc „patří i v době pokroku medicíny mezi závažná infekční onemocnění vzhledem k vysoké smrtnosti a nebezpečí vzniku celoživotních následků u přeživších." Aktuální epidemiologická data přitom podle ní potvrzují, že vakcinační strategie nastavená pro cílové věkové skupiny postupně přináší výsledky, avšak jedině za podmínky dostatečně vysoké proočkovanosti populace. Z letošních 23 případů způsobila 15 séroskupina B, zároveň vzrostlo zastoupení séroskupiny W. V České republice jsou dostupné vakcíny jak proti séroskupině B, tak tetravalentní vakcíny pokrývající skupiny A, C, W a Y. Praktická lékařka pro děti a dorost Hana Cabrnochová upozorňuje, že očkování je klíčové zejména u kojenců, batolat a adolescentů, přičemž pro tyto věkové skupiny je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Že meningokokové onemocnění není jen abstrakcí v epidemiologických tabulkách, dokládá příběh Andrey Brzobohaté. Ta prodělala infekci ve 40 letech, zpočátku ji zaměnila za chřipku a v důsledku nemoci přišla o obě dolní končetiny. „Právě proto považuji za důležité mluvit o prevenci a očkování. Lidé by měli vědět, že existují možnosti, jak riziko tak závažného onemocnění snížit," říká zakladatelka organizace No Foot No Stress a bývalá poslankyně. Při příležitosti Světového dne meningitidy 5. října se Praha připojí ke globální kampani „Light the Road Ahead". Petřínská rozhledna se rozsvítí v 18:55 a nasvícená zůstane do rána, Žižkovská televizní věž se přidá ve 20:30. Obě dominanty zazáří ve žluté, fialové a modré barvě symbolizující pacienty, jejich blízké a společné úsilí meningitidu porazit. Evropská data pro rok 2024 přitom ukazují, že ve státech EU a EHP bylo potvrzeno 2 233 případů IMO, přičemž po nejmenších dětech patřili k nejvíce zasaženým mladí lidé ve věku 15 až 24 let.
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