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Meningitida každý rok zabije přes sto Čechů. Zákeřná je tím, že připomíná chřipku

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Meningitida patří k nemocem, které lékaři neradi vidí. Zákeřná je především tím, že v počátečních stádiích připomíná běžnou chřipku, přitom může během hodin vyústit…
nemocnice-pacient.nemoc-zdravotnik-sestra

nemocnice-pacient.nemoc-zdravotnik-sestra

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 13:11

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