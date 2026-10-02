Meningitida každý rok zabije přes sto Čechů. Zákeřná je tím, že připomíná chřipku

Meningitida patří k nemocem, které lékaři neradi vidí. Zákeřná je především tím, že v počátečních stádiích připomíná běžnou chřipku, přitom může během hodin vyústit v sepsi, amputaci končetin nebo smrt. Státní zdravotní ústav (SZÚ) na to upozorňuje u příležitosti Světového dne meningitidy, který připadá na 5. října.
Loni bylo v Česku zaznamenáno přes 800 případů onemocnění způsobených třemi hlavními bakteriálními původci. Nejvíce nemocných, celkem 732, měli pneumokokovou infekci, z nichž 108 zemřelo. Hemofilovou nákazou onemocnělo 56 lidí, šest z nich nepřežilo. Invazivní meningokoková onemocnění se potvrdila u 24 osob. Letos do konce září hlásí SZÚ 19 meningokokových případů a přes 400 nemocí způsobených ostatními původci.
Začátek onemocnění bývá nenápadný. Vysoká horečka, třesavka, bolest hlavy a zvracení mohou nejprve evokovat chřipku nebo jinou běžnou virovou infekci. U meningokoka se navíc typicky objevují skvrny na kůži. Vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy Zuzana Okonji zdůrazňuje, že je třeba zahájit léčbu co nejdříve, protože záleží na každé hodině. Pozdní zahájení léčby výrazně zvyšuje riziko trvalých následků nebo úmrtí.
Přenos meningokoka probíhá kapénkovou cestou při blízkém kontaktu, jako je líbání, sdílení příborů, nápojů nebo cigaret. Z dat SZÚ za roky 2018 až 2025 vyplývá, že z více než 220 zaznamenaných případů meningokokové infekce tvořily přibližně dvě pětiny děti do devíti let. Nejohroženější skupinou jsou novorozenci do jednoho roku, kteří představují 17 procent všech nakažených. Druhým rizikovým věkovým pásmem jsou teenageři a mladí dospělí mezi 15 a 34 lety, kteří tvoří přes čtvrtinu případů.
Očkování je podle odborníků nejúčinnější ochranou. Děti mají hemofilové očkování jako součást povinného vakcinačního kalendáře a spolu se seniory mají nárok na hrazené očkování i proti pneumokokům. Na meningokoka povinné očkování zavedeno není. Vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie Jana Kozáková upozorňuje, že neočkovaný člověk s těžkou formou infekce potřebuje hospitalizaci a vysoké dávky antibiotik, přičemž ani to není zárukou přežití.
Při příležitosti Světového dne meningitidy se 5. října rozsvítí některé české památky ve žluté, fialové a modré, barvách mezinárodní kampaně. V Praze půjde například o Petřínskou rozhlednu nebo Žižkovskou televizní věž.
Zdroj: autorský text / ČTK