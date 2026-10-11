Menehune kolonizovali Havajské ostrovy ještě v době předkontaktní. Liliputští stavbaři prý pracovali pouze v noci

Reklama
Menehune kolonizovali Havajské ostrovy ještě v době předkontaktní. Liliputští stavbaři prý pracovali pouze v nociPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Havajští Menehune byli velmi výkonní a pracovali pouze od západu do východu slunce. Díky jejich malému vzrůstu se nabízí spojitost s indonéským homo floresiensis. Existuje několik teorií a legend o původu a bytí rudolících bytostí.
Menehune kolonizovali Havajské ostrovy ještě v době předkontaktní. Liliputští stavbaři prý pracovali pouze v nociZdroj: D. Howard Hitchcock - Maxon / Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 11.10.2026 08:30
Reklama
Prokletí hrobky se netýkalo jen egyptských vykopávek. Kazimír IV. Jagellonský měl také jednu takovou
V roce 1973 náhle zemřeli čtyři z dvanácti vědců, kteří se zúčastnili otevření hrobky polského krále...
Osmá rána egyptská – Kobylky. Boží trest se stupňuje
Hospodin začal postupem času ztrácet s chováním faraona trpělivost. Opět se tedy rozhodl, v nátlaku na...
Pýthie věštila za pomoci omamných látek. V Delfách díky ní byla nejslavnější věštírna na světě
Věštírna v Delfách, kde sídlila i mocná Pýthie, byla považována za centrum kultury, obchodu i politiky. Co...
César Chávez. V boji za občanská práva se inspiroval Martinem L. Kingem i Gándhím
César Chávez byl mexicko-americký odborový předák a bojovník za občanská práva, který zasvětil svůj život...
NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíleVšechny články tohoto autora →
ANKETA: Jste spokojeni s výsledkem komunálních voleb?
Plzeňská Drbna
dnes, 10:02
2 min
Saúdská Arábie odsoluje přes 11 milionů kubíků vody denně
VodaDnes.cz
dnes, 10:00
2 min
Mravenec otrokář: přepadne sousedy, unese jejich děti a pak je nechá uklízet vlastní domácnost
Žlutá kočka
dnes, 10:00
6 min
Jaké důchody dostávají čeští herci a zpěváci? Neuvěříte vlastním očím
NESPECHEJ.cz
dnes, 10:00
5 min
Nemohu to přijmout, ale nic s tím neudělám. Součkova kritika rezonuje fotbalovou Anglií
SportyŽivě
dnes, 09:56
4 min
Reklama
Jak dopadly volby? Tady jsou kompletní výsledky na jednom místě
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:55
Místo oslavy jubilejního triumfu musela Siniaková skousnout drtivou porážku
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 09:46
Nenapravitelný spor mezi Julií Roberts a Michaelem Douglasem: Trapas z večírku má následky dodnes
In-lifestyle.cz
dnes, 09:42
2 min
Konzervu lze bezpečně otevřít také bez speciálního otvíráku. Praktické metody přijdou vhod v nečekané situaci
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:41
3 min
Debakl Babiše ve velkých městech. „Dobré vyhlídky nemá ani v Senátu,“ míní expert
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:40
Reklama
Dostatek vitamínu B12 v těle je klíčový pro jeho správnou funkci. Doplňte jeho nízkou hladinu vhodným způsobem
Zdravestravovani.eu
dnes, 09:39
2 min
Kam se poděla Táňa Kulíšová alias Jana z Lásky z pasáže? Prožila si tragédii jako z filmu
ReadZone
dnes, 09:39
2 min
Československý tankový experiment nechtěli ani v Moskvě. Kolohousenka byla drahý omyl, ze kterého armáda vystřízlivěla
Zbrojopis
dnes, 09:37
10 min
Servis výrazně překročil odhad a včas vás neupozornil. Na doplatek nemá právo
ChytřeNaTo.cz
dnes, 09:34
6 min
Josefíno, zatanči mi na rozloučenou. ANO dostalo výprask, ODS však nemá co slavit
Inregion.cz
dnes, 09:32
4 min
Reklama
Poslední měsíce byly nejhorší v mém životě, říká lídr Pirátů po debaklu v Plzni
Plzeňská Drbna
dnes, 09:30
1 min
Potraviny, které jsou vhodné ke snídani a ty, díky nimž mohou hrozit vážné zdravotní potíže
Zdravestravovani.eu
dnes, 09:28
2 min
Pětiminutová jablečná roláda ke kávě s vůní skořice: Rychlá a šťavnatá, ze stolu mizí rychlostí blesku
Cooky.cz
dnes, 09:28
4 min
Za krachem přestupu českého reprezentanta Šulce z Lyonu stály peníze. Klub za něj chtěl víc
SportyŽivě
dnes, 09:23
3 min
Benda půjde v Clashi proti pěti mužům. Jeden z nich má bilanci 2-28
MMAMAG.cz
dnes, 09:21
2 min
Reklama
Varovné informace z Polska: chystá se atentát na premiéra i ministra obrany
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:20
Český brankář jako Šesťorkin? V zápase farmy Bruins padl bizarní gól
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 09:18
Jones odhalil, komu fandí v titulové bitvě o těžkou váhu UFC. Jeho slova překvapí
MMAMAG.cz
dnes, 09:16
4 min
Flashdisk do USB zasuňte pořádně, jinak přijdete o 90 % rychlosti. Test ukázal rozdíl, který vysvětluje roky frustrace
Mobify.cz
dnes, 09:14
4 min
Láska z pasáže: Kolemjdoucí nadávali filmařům a dramaturgyně musela k výslechu na StB
V Telce
dnes, 09:13
3 min
Reklama
Nedělní oběd z jednoho hrnce: 5 jídel, která se vaří skoro sama
Poudree.cz
dnes, 09:11
4 min
Zázrak v Havířově i zadostiučínění ve Frýdku-Místku. Jak dopadly volby ve velkých městech?
Ostravská Drbna
dnes, 09:08
8 min
Rangers přišli o brankáře za 92 milionů dolarů. Šesťorkin má po sezoně a jeho náhradník odehrál v NHL pět zápasů
Vše o sportu
dnes, 09:03
6 min
Prezidenti na železnici, salonní vozy našich mocných
Náš REGION
dnes, 09:02
2 min
Jihomoravští hygienici varují před podzimní vlnou klíšťové encefalitidy
Náš REGION
dnes, 09:00
1 min
Reklama
Psychopata prozradí styl psaní. Psychologové ho poznají z použitých slov
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:00
3 min
Ukrajinci vymysleli způsob, jak vrátit do boje odepsané tanky
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:59
Barva jablka ovlivňuje živiny v něm obsažené. Obzvláště jedna konkrétní
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:55
2 min
David Gránský slavil s manželkou, večer ho odvezli na urgent. Léčba vážného zranění nohy se zkomplikovala
VIPživot.cz
dnes, 08:55
3 min
Odešel z Primy a hosté mu přestali zvedat telefon. Honza Dědek popsal, jak rychle v showbyznysu zjistíte, na koho se spolehnout
VIPživot.cz
dnes, 08:48
4 min
Reklama
Michaela Badinková zavzpomínala na Maciuchovou a promluvila o návratu do Ulice
Aplausin.cz
dnes, 08:48
2 min
Příští týden v seriálu Ulice: Petrovo zadržení, těžké rozhodování, Magda u výslechu a pravda, která bolí
BetterLife
dnes, 08:43
2 min
Obyvatelé Maršova odmítli větrné elektrárny. Hlasovaly tři čtvrtiny voličů
Hradecká Drbna
dnes, 08:40
1 min
Osm operací a pořád jméno na soupisce. Vonnová nechává otevřené dveře, které už jednou zavřela
SportWin
dnes, 08:36
3 min
Haaland prolomil mlčení ke kauze City. Mezitím sílí zprávy o jeho odchodu
SportWin
dnes, 08:35
2 min
Reklama
Reklama
Varovné informace z Polska: chystá se atentát na premiéra i ministra obrany
Spotlight LIVE: Vítězové a poražení voleb. Začíná nový boj o moc
Podvedla jsem ho, i když jsem ho pořád milovala. Přiznání žen, co je dohnalo k nevěře
Vojta Dyk narazil ve StarDance na první problém. Choreografie mu příliš nevoní
Co bychom měly říkat holkám častěji než „jsi hodná“: 7 vět, které jim pomůžou vyrůst s vlastní hlavou
Reklama
Reklama