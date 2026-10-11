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Menehune kolonizovali Havajské ostrovy ještě v době předkontaktní. Liliputští stavbaři prý pracovali pouze v noci

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Havajští Menehune byli velmi výkonní a pracovali pouze od západu do východu slunce. Díky jejich malému vzrůstu se nabízí spojitost s indonéským homo floresiensis. Existuje několik teorií a legend o původu a bytí rudolících bytostí.
Menehune kolonizovali Havajské ostrovy ještě v době předkontaktní. Liliputští stavbaři prý pracovali pouze v noci

Menehune kolonizovali Havajské ostrovy ještě v době předkontaktní. Liliputští stavbaři prý pracovali pouze v noci

Zdroj: D. Howard Hitchcock - Maxon / Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:30

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