Méně vyhodí, méně zaplatí. Ve Vyšším Brodě produkují polovinu odpadu oproti průměruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Méně vyhodí, méně zaplatí. Ve Vyšším Brodě produkují polovinu odpadu oproti průměru
V kauze nelegální skládky v zámeckém parku v Chlumu u Třeboně padla první pokuta. Česká inspekce životního...
Tři přepadení během jediného týdne a pokaždé stejný pachatel. Jednatřicetiletý recidivista si v Písku...
Česko čeká proměnlivý týden. Pondělní zataženou oblohu a déšť postupně vystřídá slunečnější a teplejší...
Vážná nehoda u Břehova zaměstnává záchranáře a hasiče. Automobil tam z dosud nezjištěných příčin narazil do...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
- Potápěči na Orlíku prozkoumali zatopený statek, v oknech na ně čekali sumci
- Za nelegální skládku u Světa obrů padla první pokuta. Provozovatel zaplatí 450 tisíc
- Přepadal trafiky a s nožem vyhrožoval obsluze. Recidivista kradl peníze i telefon
- Déšť vystřídá slunce, pak se počasí znovu zamotá. Týden přinese teplotní houpačku