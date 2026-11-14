Méně plastů nemusí znamenat méně odpadu. V Brně řešili, jak neplýtvat potravinami

Okurka v plastovém obalu vydrží v lednici až 15 dnů, bez něj pouze devět. Tento paradox otevřel debatu společnosti Food Waste Institut, která se zabývala problémem obalového odpadu a plýtvání potravinami.
Navazovala na novou evropskou legislativu PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation, která má za cíl omezení obalového odpadu. Promluvil o ní na debatě Jan Maršák, zástupce ministerstva životního prostředí. Cílem je, aby se do roku 2040 množství vyhozeného obalu na obyvatele snížilo o 15 % ve srovnání s rokem 2018. Podle něj je produkce potravinových obalů poměrně vysoká, co se však týče Česka, ve vztahu k ostatním státům je na tom poměrně lépe.
Legislativa jako příležitost pro inovace
Jedno z témat bylo nahrazení plastových obalů papírem. Zdenko Kamenický, sales manager společnosti Smurfit Westrock, popsal škálu možností, jak mohou moderní papírové obaly nahradit ty plastové, a to například u skupinových balení nápojů.
Společnost se zabývá výrobou papírových obalů a klade důraz na cirkulární ekonomiku. Ta pro ně znamená, že čerpají dřevo z vlastních lesů a soustřeďují se na recyklovatelnost jejich výrobků. Upozorňuje však i na to, že samotný papírový obal není spása.
„Udržitelnost musí přinášet skutečnou hodnotu. Nestačí pouze změnit materiál obalu, důležité je jeho funkční využití, ekonomická dostupnost a možnost recyklace,“ zdůraznil Kamenický.
Konkrétním příkladem inovace je i brněnská řemeslná pekárna William Thomas. Spoluzakladatel Vilém Ráček představil jejich systém, který díky datům dokáže snížit počet neprodaného pečiva a omezit tak plýtvání potravin. Systém využívá data, jako jsou počasí, údaje o prodejích i například svátky. Pekárna pak může díky tomu zohledňovat plánování výroby.
„Naše zkušenost ukazuje, že omezování plýtvání nemusí znamenat vyšší náklady, právě naopak. Díky lepšímu plánování výroby dokážeme výrazně snížit množství neprodaného pečiva, což nám přináší úspory a pomáhá držet ceny pro zákazníky. Podobně prakticky přistupujeme i k obalům. Nejde tedy o to plast za každou cenu nahrazovat, ale volit takové obaly, které skutečně plní svůj účel a zbytečně nevytvářejí další odpad,“ uvedl Ráček.
Udržitelné Brno
S problematikou plýtvání a udržitelnosti se pokouší bojovat i Brno. Podle Martina Košťála z odboru životního prostředí vyhodí každý Brňák v průměru téměř 37,4 kilogramu potravin ročně. Město se snaží zbytečnému odpadu zabraňovat nejen efektivnějším nakládáním s odpady, ale i předcházením jejich vzniku.
V některých školách město zavedlo samoobslužný způsob výdeje, aby se omezilo množství vráceného jídla a jeho plýtvání. Taky brněnské akce už delší dobu využívají systém vratných kelímků. Je pravidlem, že pokud si organizátoři žádají o dotace, zavazují se, že nebudou používat jednorázový plast.
Co se univerzit týče, ty se snaží odpad omezit například pomocí automatů LOKNI, které vybízejí studenty k čepování vody do vlastních lahví.
Za většinou potravinového odpadu stojí domácnosti, důležitá je komunikace
Přestože se debata o plýtvání často zaměřuje na výrobce a obchody, největší část potravinového odpadu vzniká v domácnostech. Podle údajů z roku 2024 se domácnosti podílely na celkovém množství potravinového odpadu v Evropské unii 53 procenty. Zatímco maloobchod a distribuce představovaly pouze osm procent. Roli hraje i to, jak spotřebitelé potraviny nakupují a nabízejí zákazníkům.
Podle Hany Carvové ze společnosti COOP zákazníci stále vnímají cenu, jako jeden ze zásadních faktorů při nakupování. Profesorka Jana Stávková však upozorňuje, že se zákazníci nechovají stejně jako před patnácti lety. Nehraje roli pouze cena, ale lidé se často dívají i na kvalitu, výživové hodnoty a není jim jedno ani udržitelnost.
Účastníci kladli důraz na potřebu zlepšit komunikaci mezi výrobci obalů, potravináři, obchodníky, veřejnou správou a spotřebiteli. Debata ukázala, že udržitelnost neznamená jen méně obalů, ale jde především o jejich promyšlené používání.
„Naším cílem není postavit obaly proti potravinám, ale hledat řešení, která skutečně sníží celkové množství odpadu. K tomu potřebujeme spolupráci všech článků potravinového řetězce,“ shrnul hlavní poslání setkání Pavel Kosorin, ředitel Food Waste Institutu.