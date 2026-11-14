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Méně plastů nemusí znamenat méně odpadu. V Brně řešili, jak neplýtvat potravinami

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Okurka zabalená v plastu vydrží v lednici až patnáct dní, bez obalu jen devět. I takové souvislosti řešili odborníci na debatě Food Waste Institutu v Brně. Hledali způsoby, jak omezit obalový odpad, aniž by kvůli tomu přibývalo vyhozených potravin.
Méně plastů nemusí znamenat méně odpadu. V Brně řešili, jak neplýtvat potravinami

Méně plastů nemusí znamenat méně odpadu. V Brně řešili, jak neplýtvat potravinami

Zdroj: Viktorie Beránková, Food Waste Institut
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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