Melouny velikosti tenisáku a žádná chuť. Tři chyby při výsadbě, které zahrádkáři opakují rok co rok a sklízejí zklamání

Slabý výnos melounů na tuzemských záhonech málokdy způsobí špatná odrůda. Rozhoduje práce s teplem, a právě tam zahrádkáři rok co rok opakují totožné chyby. Podle
metodiky ÚKZÚZ pro vodní meloun i pro meloun cukrový platí, že plodina vyžaduje slunnou, záhřevnou polohu, humózní půdu a ochranu před jarním chladem. Kdo tohle podcení, sklidí plody velikosti tenisáku s vodovou dužninou, nebo nesklidí vůbec nic. Studený záhon a mokrá půda: první zabijáci melounové sklizně
Meloun pochází z prostředí, kde slunce praží od rána do večera a podloží drží teplo. Přeneste ho na větrný, polostinný kout české zahrady se zamokřenou jílovitou zemí a výsledek bude předvídatelný: zpomalený růst, opad květů, žalostné nasazení plodů.
Co přesně „nevhodná půda“ znamená v praxi:
Zamokřený či těžký záhon – kořeny trpí nedostatkem kyslíku, rostlina stagnuje. Lehká písčitá zemina – rychle vysychá, meloun zažívá vodní stres a plody zůstávají drobné. Kyselá reakce pod pH 6,6 – rostlina hůř využívá živiny, především vápník a draslík, které přímo ovlivňují pevnost kůry, zbarvení dužniny i cukernatost. Chudý humus a slabá zásoba draslíku – v období intenzivního nalévání plodů chybí palivo pro chuť a barvu.
Ideální stanoviště vypadá jednoduše: plné slunce, orientace na jih až jihozápad, závětří a záhřevná humózní půda typu černozemě nebo hnědozemě. Kdo takový kout nemá, měl by zvážit alespoň vyvýšený záhon s kompostem nebo fóliovník.
Předčasný výsev a výsadba: proč „po zmrzlých“ nestačí
Heslo „sázejte po zmrzlých“ zní jasně, jenže v praxi zahrádkáře svádí k příliš ranému termínu. Analýza
ČHMÚ ukazuje, že výsadba teplomilných zelenin před 15. květnem zůstává z historického hlediska riziková; s devadesátiprocentní pravděpodobností jarní mrazíky skončí teprve kolem poloviny května. Jenže i 15. květen představuje spodní hranici, nikoli pohodlný standard.
Pro sezonu 2026 doporučujeme konzervativnější okno:
druhá polovina května, v chladnějších a výše položených lokalitách raději ke konci měsíce, a ještě s dočasným krytem. Vodní meloun klíčí při teplotě půdy 12–15 °C, cukrový meloun při poklesu pod 10 °C úplně přestává růst. Bez půdního teploměru (stojí pár stokorun) jde jen o odhad.
Kdo seje přímo na záhon do studené, vlhké země, riskuje dvojnásob. Semena špatně startují a klíční rostlinky snadno podlehnou houbovým chorobám. Předpěstované sazenice zasazené v květnu přinášejí zhruba dvoutýdenní náskok ke sklizni, a ve středoevropské krátké sezoně to bývá rozdíl mezi zralým plodem a zelenou koulí na záhoně.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Chybějící kryt po výsadbě: jak ztratit úrodu v prvních čtrnácti dnech
Třetí opakovaný přešlap: zahrádkář vysadí sazenice, a pak je nechá napospas květnovým teplotním výkyvům. Přitom právě první dva týdny po přesazení rozhodují o tom, jestli rostlina nastartuje, nebo zakrní.
Řešení existuje a stojí minimum úsilí:
Černý mulč – zahřívá půdu pod rostlinou, potlačuje plevel a omezuje odpařování. Netkaná textilie na obloucích – tlumí vítr, zvyšuje teplotu o několik stupňů a chrání před nočním prochladnutím. Nízký fóliový tunel – nejúčinnější varianta pro chladnější polohy, kde samotná textilie nestačí.
Zásadní detail, který v hobby návodech často chybí: kryt se musí sundat nejpozději při začátku kvetení. Jinak se zablokuje přístup opylovačů a plody se nenasadí. Podle doporučení osivářské firmy SEMO se ve vyšších polohách vyplatí držet bílou textilii přibližně čtrnáct dní po výsadbě a pak ji odejmout.
Kalendář pro sezonu 2026: kdy přesně co udělat
Období Úkon Konec března – polovina dubna 2026 Předpěstování sazenic cukrového melounu v teple Začátek dubna 2026 Předpěstování sazenic vodního melounu Duben – začátek května 2026 Výběr odrůdy, příprava slunného záhonu, zapravení kompostu 15.–31. května 2026 Výsadba sazenic na venkovní záhon; v chladnějších polohách s krytem Červen 2026 Sundání krytu při začátku kvetení, pravidelná zálivka Červenec – srpen 2026 Omezení zálivky při dozrávání (přebytek vody snižuje cukernatost a hrozí praskání)
Kdo zmeškal dubnový termín pro předpěstování, může ještě sáhnout po hotových sazenicích; roubované varianty bývají odolnější a v nabídce se drží až do konce května.
Proč o úspěchu melounu v Česku rozhoduje tepelný management
Meloun vodní se podle SEMO na volném záhonu daří hlavně v nejteplejších oblastech jižní Moravy. V chladnějších regionech bez fóliovníku šance dramaticky klesá. Cukrový meloun toleruje o něco víc, ale i u něj metodika ÚKZÚZ trvá na kukuřičné výrobní oblasti, slunné poloze a dostatečné zásobě vápníku s draslíkem v půdě.
Rozdíl mezi plodem, který voní po létě, a zklamáním na záhoně tak většinou nevytváří exotičnost plodiny ani cena osiva. Vytváří ho to, jestli pěstitel dokáže prvních pár týdnů po výsadbě udržet kolem rostlin stabilní teplo: mulčem, textilií, tunelem, správným termínem a správným místem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková