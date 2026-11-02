Melissa Joan Hart ze Sabriny se po 30 letech setkala s Harveym. Z dospívající čarodějky je padesátnice

Melissa Joan Hart, FOTO: Joella Marano from Manhattan, NY, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Melissa Joan Hart, FOTO: Joella Marano from Manhattan, NY, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Melissa Joan Hart, FOTO: Joella Marano from Manhattan, NY, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Melissa Joan Hart, FOTO: Joella Marano from Manhattan, NY, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Melissa Joan Hart, FOTO: Joella Marano from Manhattan, NY, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Melissa Joan Hart, FOTO: Joella Marano from Manhattan, NY, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Melissa Joan Hart, FOTO: Joella Marano from Manhattan, NY, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Melissa Joan Hart a Nate Richert se nedávno setkali na festivalu 90s Con v Hartfordu. Hlavní hrdinové seriálu Sabrina, mladá čarodějnice zavzpomínali na natáčení, od kterého letos uplynulo třicet let. Někdejší představitelka dospívající blondýnky letos oslavila padesátiny a přiznává, že život před sociálními sítěmi měl své kouzlo. Návrat do dob bez internetu
Letos v říjnu se herci sjeli do Hartfordu na setkání s fanoušky popkultury konce minulého století. Melissa Joan Hart si akci užívala a nostalgicky promluvila o době, kdy televizním obrazovkám vévodila její čarodějka Sabrina. Mezi více než padesáti hosty se objevil i herec
a také zmíněný Nate Richert. Charles Shaughnessy
„Myslím, že na devadesátkách je něco zvláštního, protože to je poslední doba před sociálními sítěmi a internetem. Měli jsme faxy a mikrovlnky a to byl celý rozsah naší technologie,“ řekla na festivalu, kde návštěvníci vzpomínali na oblíbené sladkosti nebo hraní her na Game Boyi.
Sama herečka má dnes s manželem Markem Wilkersonem tři syny a devadesátky se jí znovu objevily přímo doma. Její čtrnáctiletý syn letos strávil celé prázdniny v nákupním centru a chozením do kina. Když to viděla, hned si vzpomněla, že přesně takhle vypadalo léto za jejích mladých let.
Spolu s ní se v Hartfordu na pódiu objevil Nate Richert, který v seriálu hrál její první lásku Harveyho. Seriál odstartoval v roce 1996 a diváci hltali příběh středoškolačky, která se v šestnácti letech dozví, že má magické schopnosti. Žije se dvěma tetičkami a mluvícím kocourem a trápí se pocity méněcennosti kvůli dotěrné spolužačce Libby. Z obyčejné holky se rázem stala vyhledávaná televizní tvář.
Oslavy třiceti let a focení pro časopis
První výroční setkání herců se odehrálo letos v červnu v Chicagu. Tam nechyběly herečky Caroline Rhea a Beth Broderick, které ztvárnily tetičky Hildu a Zeldu. Na sociálních sítích seriálové tetičky neskrývaly radost ze společného setkání, na které vzaly i černého kocoura.
„Těžko uvěřit, že jsme tenhle sabat založily před třiceti lety. Občas se na ten seriál dívám, vůbec si nepamatuju, že bychom to točily, a říkám si, jak vypadají, že se baví,“ napsala k fotografii na Instagramu Caroline Rhea a s nadsázkou dodala, že pokud na vás doma začne mluvit kocour, je to naprosto normální.
Televizní tým tehdy tušil, že seriál bude mít úspěch.
„Dalo se to prostě cítit, ale nikdo nečeká, že budete hit třicet let. Samozřejmě, pořád běžíme skoro každý den v každé zemi na světě,“ přidala Beth Broderick svou vzpomínku z letní panelové diskuze.
K natáčení se váže hned několik překvapivých detailů. Ačkoliv v seriálu hrála šestnáctiletou studentku, ve skutečnosti už jí bylo dvacet let. Dokonce málem přišla o práci, když v roce 1999 nafotila odvážné snímky pro pánský magazín Maxim. Obálka tehdy hlásala, že čtenáři vidí svou oblíbenou čarodějku bez šatů. Vydavatelství komiksové předlohy hrozilo rozvázáním smlouvy, nakonec ale herečku nemohlo propustit, protože text na obálce časopisu nevymyslela. Kariéru jí nezastavil ani pokles očního víčka, kvůli kterému nedokáže otevřít pravé oko tak jako levé.
Globální fenomén a odmítnutí slavných rolí
Seriál se dočkal sedmi sérií a sto šedesáti tří epizod. Blonďatá kouzelnice zasáhla publikum po celém světě. Herečka si uvědomuje, jak velký přesah její práce měla, a lidé za ní dodnes chodí s osobními osudy.
„Pořád je to tak oblíbené. Je to hrozně mezinárodní. Spousta lidí mi říká, že jim seriál pomohl překonat těžké období, nebo že se díky němu naučili anglicky,“ vysvětlila. Když taková slova slýchá už tři dekády, postupně věří tomu, že její herecká práce pro lidi vážně něco znamenala.
Ačkoliv měla nakročeno do velkého filmového světa, odmítla hned několik známých nabídek. Tvůrci s ní počítali pro roli Sidney Prescott v hororu Vřískot, roli ale nevzala a part nakonec získala Neve Campbell. Odmítla role ve filmech Tajemství loňského léta a Temná legenda. Později to zdůvodnila tím, že se prostě nechtěla stát další z řady obětí, které honí po lese vrah.
S odmítáním se potýkala i ona sama. Roli dostala například ve filmu Krokodýl Dundee z roku 1986, režisér ji ale nakonec vystřihl. Později k tomu podotkla, že v mládí člověk pochopí, že musí spoustu odmítnutí hodit za hlavu, jinak v oboru nepřežije. K herectví se propracovala už v dětství, kdy začala natáčet reklamu na hračku do vany. Dnes žije s rodinou v Connecticutu a ráda sleduje zápasy profesionálního wrestlingu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( aol, nbcconnecticut, imdb).