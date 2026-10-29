Měli ho za mrtvého, teď hlásí návrat. Netflix odhalil velké překvapení v pokračování zombie hitu All of Us Are Dead

Pozor, článek obsahuje spoilery k 1. řadě seriálu All of Us Are Dead.
Oslava proběhla v sobotu 24. října na festivalu Netflix Janchi, tedy volně Netflixová hostina, v soulském parku Oil Tank Culture Park. Vyvrcholila přehlídkou chystaných titulů s názvem What Next?, kterou zahájil šéf Netflixu Ted Sarandos. Pro fanoušky
All of Us Are Dead to byla první velká novinka od června 2022, kdy Netflix oznámil 2. řadu.
Nejvíc se teď mluví o Yoon Chan-youngovi. Jeho Lee Cheong-san na konci první řady zmizel za okolností, po kterých ho většina diváků odepsala.
„Možná jste si mysleli, že jsem mrtvý, ale já, Cheong-san, pořád žiju,“ prohlásil na pódiu Yoon Chan-young, jak zaznamenal i server India TV. Park Ji-hu přiznala, že se o jeho návrat bála, protože po něm zůstala spousta nezodpovězených otázek. Foto: Yang Hae-sung/Netflix Ze studentů jsou dospělí
Nová řada podle herců naváže na kamarády, kteří mezitím vyrostli ve vysokoškoláky a dospělé. Nam On-jo (Park Ji-hu) prý čelí „vyvinuté“ zombie krizi, která ji děsí, přesto ale dál bojuje za své přátele. Boj se navíc z městečka Hyosan přesune do Soulu a má být o poznání větší.
Cho Yi-hyun potvrdila, že se její Choi Nam-ra jako napůl zombie pořád toulá po Hyosanu.
Lomon zase vtipkoval, že z jeho Lee Su-hyeoka je po hrůzách na střední škole schopný dospělý.
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Vrací se i režisér Lee Jae-kyu a scenárista Chun Sung-il, kteří stáli za první řadou. Nově se objeví Lee Min-jae, Kim Si-eun, Yoon Ga-yi a
Roh Jae-won z druhé řady Hry na oliheň, podle webu Soap Central jako velitel týmu tajné služby NIS. Nikdo z nových tváří ale na pódiu nebyl. Foto: Yang Hae-sung/Netflix Kdy vyjde 2. řada All of Us Are Dead na Netflixu?
Tady přišlo zklamání. Žádná ukázka ani datum, jen slib, že seriál dorazí „už brzy, jen na Netflixu“. Natáčení přitom probíhalo od července 2025 do února 2026 a v letošní korejské nabídce Netflixu se seriál vůbec neobjevil.
Čeští diváci dávají první řadě
All of Us Are Dead na Kinoboxu 76 %. Na českém Netflixu ji najdete s českými titulky, dabing ale seriál nemá.
Na korejský
zombie horor si tak ještě počkáme. Na základě dosavadního harmonogramu tipujeme, že by se 2. řada mohla objevit začátkem roku 2027. Foto: Yang Hae-sung/Netflix © 2021 Foto: Yang Hae-sung/Netflix © 2021 Foto: Yang Hae-sung/Netflix © 2021 Foto: Yang Hae-sung/Netflix © 2021 Foto: Yang Hae-sung/Netflix © 2021 Foto: Yang Hae-sung/Netflix © 2021 Foto: Yang Hae-sung/Netflix © 2021 Foto: Yang Hae-sung/Netflix © 2021 Foto: Yang Hae-sung/Netflix © 2021 Foto: Yang Hae-sung/Netflix © 2021
Datum premiéry 2. řady All of Us Are Dead Netflix zatím neoznámil, podle odhadů dorazí začátkem roku 2027. Času na opakování první řady je tedy dost, tentokrát už s vědomím, že nad Cheong-sanem nemusíme ronit slzy.
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Zdroje: Netflix, India TV, Soap Central, Kinobox
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