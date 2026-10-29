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Měli ho za mrtvého, teď hlásí návrat. Netflix odhalil velké překvapení v pokračování zombie hitu All of Us Are Dead

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Netflix si to nejlepší pro fanoušky hororu nechal až na úplný konec. Na oslavě deseti let v Jižní Koreji přivedl v sobotu na pódium hvězdy 2. řady seriálu All of Us Are Dead. Zombie nákaza se v ní ze střední školy přesune do ulic celé metropole. Proč ale fanoušci odcházeli i trochu zklamaní?
Měli ho za mrtvého, teď hlásí návrat. Netflix odhalil velké překvapení v pokračování zombie hitu All of Us Are Dead

Měli ho za mrtvého, teď hlásí návrat. Netflix odhalil velké překvapení v pokračování zombie hitu All of Us Are Dead

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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