Měli hlídat Babiše. Ministr Červený z Motoristů našel zakázku bez soutěže u firmy spojené se stranickou kolegyní, brzdit musel premiér

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Měli hlídat Babiše. Ministr Červený z Motoristů našel zakázku bez soutěže u firmy spojené se stranickou kolegyní, brzdit musel premiérPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Motoristé vstupovali do vlády jako přísní dozorci Andreje Babiše, připravení hlídat mocného premiéra, brzdit…
Ministr životního prostředí Igor Červený, FOTO: Úřad vlády/se souhlasem
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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