Melanie Lynskey z Dva a půl chlapa slýchala, že nemá správný vzhled. Dnes je s plnější postavou spokojená

Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova
Melanie Lynskey rozčilovala Charlieho Harpera jako posedlá sousedka Rose v seriálu Dva a půl chlapa. Nedávno oslavila devětačtyřicáté narozeniny a fanoušci na sociálních sítích se shodují, že jí přibývající roky prospívají. S manželem a dcerou bydlí v Los Angeles a získává prestižní role, ačkoli při prvním konkurzu v Americe jí řekli, že tam nikdy nedostane práci.
Místo milionů splácela dům
Devětačtyřicetiletá rodačka z města New Plymouth na Novém Zélandu žije ve Spojených státech už více než pětadvacet let. S hercem Jasonem Ritterem vychovává sedmiletou dceru. Na jaře roku 2020 uspořádali malou svatbu přímo na verandě pronajatého domku v Atlantě. Byli u toho jen dva jejich přátelé, kteří přinesli dort a květiny.
„Vdala jsem se, protože mi někdo řekl, že se Jason jinak nedostane do Kanady, což vůbec nebyla pravda,“ vysvětlila. Letos se svěřila, že občas v noci projíždí realitní servery a hledá vysněný dům ve své domovině. Ceny tamních nemovitostí ale rodinu odrazují, navíc dcera chodí do školy, kterou s manželem považují za vysněnou, a její choť má v Kalifornii příbuzné.
Domov jí tak připomínají hlavně obyčejné věci, podle jejích slov tam zákazník koupí lepší mléko, máslo i víno přímo v běžném supermarketu.
O financích se letos rozepsala také na sociálních sítích, když narazila na zvěsti o svém bohatství. V komediálním seriálu
strávila dvanáct let, ale z celkových 262 dílů se objevila jen v šedesáti třech. K fámám o výplatách v řádu milionů dolarů se postavila čelem. Dva a půl chlapa
„Nejvyšší výplatu jsem dostala v poslední sérii. Myslím, že to bylo 43 tisíc dolarů za díl. Po odečtení daní a podílů pro agenty si domů odnesete asi polovinu,“ vysvětlila. Peníze z tehdejšího natáčení jí pomohly splácet účty a americkou hypotéku. Pro srovnání její kolega Charlie Sheen tehdy inkasoval 1,9 milionu dolarů za epizodu a Jon Cryer v roli Alana Harpera bral zhruba třetinu této částky. Láska z natáčení
Oporou v osobním i pracovním životě jí je manžel Jason Ritter. Seznámili se v roce 2013 při natáčení komedie The Big Ask a o rok později si zahráli sourozence ve snímku We’ll Never Have Paris. Pro magazín InStyle ocenila, jakou svobodu jí partner dává. Podle jejích slov bral herecké nabídky jen ojediněle a trávil s rodinou čas na úkor vlastní práce, aby rodina mohla zůstat pohromadě.
Spolupráci před kamerou si vyzkoušeli i v seriálu The Last of Us. Ritter se objevil jako infikovaný zombie. Prošel tréninkem s kaskadéry a v jedné scéně se se svou ženou utkal v boji.
„Jednou jsem ho střelila. Proč ne? Bylo to tak romantické,“ smála se při vzpomínce na natáčení. Společně se objevili i v kriminální sérii Candy: Smrt v Texasu z roku 2022, kde si Ritter i manžel Jessicy Biel zahráli policejní důstojníky s dobovým knírem. Sledovala cizí přízvuky
Její herecké výkony z posledních let chválí kritici, ovšem po prvním přesunu do Spojených států tvrdě narazila. K hraní se přitom dostala už jako teenagerka na rodném Zélandu. Režisérka Fran Walsh ji objevila na střední škole po úmorném hledání pouhé dva týdny před první klapkou kriminálního dramatu Nebeská stvoření z roku 1994. Stála tehdy před kamerou s Kate Winslet.
V Los Angeles pak ale castingovou režisérku nezaujala.
„Nevím, proč tu jste. V Americe nikdy práci nedostanete. Nemáte správný vzhled a nemáte ani správnou povahu,“ vyslechla si. Tvrdá slova ji přiměla víc se snažit. Bydlela tenkrát u režiséra Josse Whedona, zkoumala jeho sbírku videokazet a napodobovala americký přízvuk.
Při natáčení sitcomu
se Sheen divil, co to má za hlas a jestli je to nějaká herecká finta. Odpověděla mu, že tak prostě mluví. O vztahu s hereckým kolegou později žertovala. „ Dva a půl chlapa Vycházíme spolu hrozně. Nesnáším ho. Ne, je skvělý. Je tichý, plachý a milý,“ řekla o Sheenovi. Role na míru
V roce 2021 prorazila v dramatickém seriálu Yellowjackets. Ztvárnila postavu jménem Shauna, ženu utajující události z mládí, a za svůj výkon získala televizní cenu Critics‘ Choice Award i nominace na Emmy. K roli se vyjádřila o rok později.
„Jsem docela normálně velká ženská, je mi čtyřicet čtyři a hraju někoho komplexního a zajímavého. Dostávám příležitosti, za které bych v mládí byla hrozně vděčná,“ uvedla s tím, že se podobných rolí dočkala v ten správný čas.
V seriálu Dva a půl chlapa byla mladá, s tmavými vlasy a o něco plnější postavou, dnes má kratší vlnité vlasy a podle fanoušků na sítích, ačkoli lehce přibrala, jí to sluší víc než tehdy.
Když v roce 2022 prorazila v Yellowjackets, čelila na sítích urážkám kvůli postavě. Nejvíc ji štvali ti, kdo tvrdili, že jim jde o její zdraví.
„Nevidíte mě na rotopedu. Nevidíte mě běhat s dítětem v parku. Hubená neznamená vždycky zdravá,“ napsala. Jason Ritter tehdy vzkázal, ať si každý, kdo má nevyžádané poznámky o cizím těle, napíše je nesmazatelným fixem na čelo a skočí šipku přímo do slunce.
Letos ji diváci viděli v netflixové komedii Neříkej hodně štěstí s Adamem Sandlerem, v poslední řadě Yellowjackets a jako vedlejší postavu v seriálu Matlocková.
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