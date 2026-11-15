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Melanie Lynskey z Dva a půl chlapa slýchala, že nemá správný vzhled. Dnes je s plnější postavou spokojená

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Melanie Lynskey, Rose ze seriálu Dva a půl chlapa, slýchala, že v Americe nikdy neuspěje. Za sitcom nebrala miliony a za Yellowjackets má nominaci na Emmy.
Dva a půl chlapa

Dva a půl chlapa

Zdroj: FOTO:CBS / distr. TV Nova
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 15:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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