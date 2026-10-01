Měla to být soutěž o nejsilnějšího člověka. Nová verze hitu Netflixu ale diváky pořádně naštvala

Physical 100: Italy pobouřilo diváky nečekanými pravidly
Když
Netflix představil novou soutěžní reality show Physical Itálie: Sto statečných (Physical 100: Italy), sliboval velkolepou podívanou, ve které se stovka moderních gladiátorů utká o titul fyzicky nejzdatnějšího člověka. V aréně se vedle profesionálních sportovců představily také známé osobnosti včetně olympijské šampionky Federicy Pellegrini, gymnastické legendy Juryho Chechiho či herce Alviseho Riga.
Jak jsme již psali
v našem předchozím článku, italská adaptace populární korejské show měla prověřit sílu, vytrvalost, obratnost i psychickou odolnost soutěžících. Jenže po odvysílání sedmé epizody se na sociálních sítích začala objevovat ostrá kritika. Důvodem nejsou samotné fyzické výzvy, ale způsob, jakým produkce přistoupila k vyřazování některých účastníků. Foto: Netflix Místo fyzického souboje rozhodlo hlasování
Zatímco původní
Physical: 100 stavělo především na mimořádně náročných disciplínách, italská adaptace dala v některých případech rozhodující slovo samotným soutěžícím.
V průběhu týmové fáze například kapitáni rozhodovali, kdo musí jejich družstvo opustit. Ještě větší rozruch však vyvolala sedmá epizoda, zveřejněná 25. září, v níž byli další dva účastníci vyřazeni na základě hlasování.
Foto: Netflix
Právě to část fanoušků považuje za zásadní odklon od původní myšlenky pořadu. Soutěžící, kteří předtím zvládli několik náročných fyzických zkoušek, totiž mohli skončit, aniž by dostali příležitost vybojovat si postup v další disciplíně.
Na Redditu se následně rozproudila diskuse o tom, zda taková pravidla do sportovní soutěže vůbec patří. Jeden z diskutujících uvedl, že mu podobné rozhodování připadá nespravedlivé a vzdálené původnímu konceptu Physical: 100. Další napsal, že kvůli způsobu vyřazování už nechce sledovat závěrečnou epizodu.
Kritika se přitom neomezuje pouze na jeden moment.
V další rozsáhlé diskusi diváci zpochybňují také některé týmové výzvy, návraty vyřazených soutěžících a množství prostoru věnovaného mezilidským konfliktům. Foto: Netflix Fanouškům vadí i příliš mnoho dramatu
Zatímco korejský originál získal popularitu díky neobvyklým fyzickým disciplínám a napínavým soubojům, italská verze podle části diváků připomíná spíše tradiční reality show.
Soutěžící vytvářejí aliance, řeší vzájemné vztahy a jejich rozhodnutí mohou ovlivnit postup ostatních. Některým fanouškům vadí také výraznější zaměření na celebrity, které podle nich dostávají více prostoru než méně známí sportovci.
Vjedné z fanouškovských debat se dokonce objevilo srovnání s mexickou adaptací, kterou diskutující vyzdvihují právě kvůli většímu důrazu na samotné disciplíny.
Ne všichni však kritiku sdílejí. Jiní najdou se i diváci, kteří připomínají, že týmová spolupráce a strategické rozhodování byly součástí také předchozích verzí pořadu. Některé italské výzvy navíc oceňují za jejich originalitu.
Foto: Netflix Rozhodne kontroverzní finále o budoucnosti soutěže?
Italská adaptace od začátku pracovala s ambiciózním konceptem. Podle
oficiálních informací Netflixu produkce během příprav oslovila více než tisíc potenciálních účastníků. Do finálové stovky se nakonec dostali sportovci a osobnosti ve věku od 22 do 60 let.
Navzdory současné kritice zůstává základní cíl soutěže stejný. Ze stovky účastníků má vzejít jediný vítěz, který prokáže nejvšestrannější fyzické schopnosti.
Foto: Netflix Kdy vyjde finále Physical Itálie: Sto statečných?
Zda si kontroverzní pravidla získají pochopení fanoušků, ukáže až závěr soutěže. Finále
Physical Itálie: Sto statečných dorazí na Netflix v pátek 2. října.
Jisté zatím je, že italská verze vyvolala mezi částí fanoušků nečekaně silné reakce. Místo otázky, kdo je skutečně nejsilnější, se totiž začalo diskutovat především o tom, zda by o vítězství v podobné soutěži měly rozhodovat výhradně fyzické výkony, nebo také strategie a vztahy mezi účastníky.
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