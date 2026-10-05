Měl to být hit, je to největší propadák: Skutečný příběh ani Russell Crowe nestačili, novinka Netflixu má hodnocení na bodě mrazu

Psychologický thriller příhodně nazvaný Unabomber dorazil na Netflix a dostal se až do TOP 10 nejsledovanějších filmů. Snímek líčí příběh muže, jenž skoro dvě desítky let posílal prostřednictvím poštovních zásilek bomby, kvůli nimž zemřely 3 osoby a dalších 23 bylo zraněno.
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Mladého atentátníka Teda Kaczynského ztvárnil Jacob Tremblay a kontroverzního profesora z Harvardu si zahrál držitel
Oscara Russell Crowe. Scénář napsali Sam Chalsen a Nelson Greaves, o režii se postaral Janus Metz. Do dalších rolí byli obsazeni Shailene Woodley, Annabelle Wallis, Alexander Ludwig, Steven Ogg a Marc Menchaca. Foto: Philippe Bosse/Netflix ©2026 Foto: Philippe Bosse/Netflix ©2026 O čem je krimi thriller Unabomber?
Krimi thriller Unabomber,
inspirovaný skutečnými událostmi, sleduje proměnu Teda Kaczynského ( Jacob Tremblay) ze zázračného studenta Harvardu v nechvalně proslulého atentátníka Unabombera. Kaczynski, který byl vystaven kontroverzním psychologickým experimentům profesora Henryho Murraye ( Russell Crowe), se po desetiletích znovu potýká se svou pohnutou minulostí, když pátrání po něm, vedené agentkou FBI Joanne Miller ( Shailene Woodley), odhalí mrazivé důsledky jeho ambicí a izolace. Hodnocení a recenze
Thriller se zajímavým námětem i obsazením mohl být hitem. To se však nestalo. Ačkoli jej Češi vyslali do TOP 10, jejich ohlasy zrovna moc nadšené nejsou. Na ČSFD si Unabomber vysloužil jen průměrné hodnocení 60 %. „Unabomber je látka na seriál, takže Netflix to pojal hodně dietně. Do hodiny a půl nacpal několik výjevů z Kaczynského mládí a značně nepovedeného experimentu, kterého se na škole naivně zúčastnil,“ postěžoval si jeden z diváků.
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„Opět skvělý námět, ale v podání Netflixu průměrné zpracování. Dvě vypravěčské roviny jsou poněkud rušivé, zejména kvůli té zajímavější, odehrávající se v období studií, kde vynikají herecké výkony Russella i Jacoba. Detektivní rovina už ale tak zajímavá není,“ pokračoval další.
„Tak zajímavý příběh a tak nezajímavě zpracovaný film. Nedostali jsme ani pořádnou detektivku ze současnosti, ani pořádný psychologický profil z jeho mládí. K tomu ten mladý herec moc nehrál, spíš přehrával,“ doplnil jiný divák. Foto: Philippe Bosse/Netflix ©2026 Foto: Philippe Bosse/Netflix ©2026 Foto: Philippe Bosse/Netflix ©2026 Foto: Philippe Bosse/Netflix ©2026
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Rotten Tomatoes film doslova pohořel, alespoň tedy z pohledu filmových kritiků, kteří mu udělili jen 28 %. Diváci byli laskavější, ale ani jejich 50 % není nějaká výhra. Unabomber je spíše propadák, a pokud chcete vědět o Kaczynském více, vsaďte na sériál Manhunt: Unabomber z roku 2017.
„V seriálu se skrývá fascinující příběh. Režisér Janus Metz ho však nikdy úplně neodhalí a místo toho se uchyluje k otřepaným klišé policejních postupů a k té nejprimitivnější laciné psychologii,“ napsal Al Alexander z Movies Thru the Spectrum.
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„Unabomber je dalším pokusem o přiblížení analýzy duševně narušeného muže a jeho dopadení. Činí tak však snad tím nejnudnějším a nejméně inspirativním způsobem, jaký existuje, čímž vzniká všední a povrchní dílo,“ uvedl Josh Parham z Next Best Picture.
„Vzhledem k tomu, že film postrádá vizuální originalitu i dynamiku, začíná připomínat ten typ detektivních dramat, která Netflix dokáže produkovat téměř na autopilota,“ naznal Nate Adams z The Only Critic.
Psychologický thriller Unabomber je nyní dostupný na Netflixu i s českým dabingem.
Zdroj: Netflix, ČSFD, Rotten Tomatoes