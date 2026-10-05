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Měl to být hit, je to největší propadák: Skutečný příběh ani Russell Crowe nestačili, novinka Netflixu má hodnocení na bodě mrazu

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Americký krimi thriller Unabomber o nechvalně proslulém atentátníkovi Tedovi Kaczynském dorazil na Netflix. Jak se dalo očekávat, snímek režiséra Januse Metze inspirovaný skutečnými událostmi, ovládl TOP 10 nejsledovanějších filmů. Je ale opravdu tak dobrý? Diváci a filmoví kritici mají na tento pře
Měl to být hit, je to největší propadák: Skutečný příběh ani Russell Crowe nestačili, novinka Netflixu má hodnocení na bodě mrazu

Měl to být hit, je to největší propadák: Skutečný příběh ani Russell Crowe nestačili, novinka Netflixu má hodnocení na bodě mrazu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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