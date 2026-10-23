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Měl to být filmový hit podzimu, místo toho přišel tvrdý výprask. Novinka s hvězdou Wednesday má hodnocení jen 29 %

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Dennívýzva
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Z výlohy obchodu si ji vybere nemocná dospívající dívka a robotická společnice Klára se pro ni stane vším. Adaptace románu nobelisty Kazua Ishigura s Jennou Ortegou a Amy Adams měla být jedním z podzimních filmových tahů. Po světové premiéře v Londýně ji ale kritici nemilosrdně strhali.
Měl to být filmový hit podzimu, místo toho přišel tvrdý výprask. Novinka s hvězdou Wednesday má hodnocení jen 29 %

Měl to být filmový hit podzimu, místo toho přišel tvrdý výprask. Novinka s hvězdou Wednesday má hodnocení jen 29 %

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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