Měl strach z očkování, tak si koupil falešný certifikát. Kapitán Švýcarska Xhaka dostal podmínku a pokutu v milionech

Rozsudek oznámil 8. října sám Xhaka na Instagramu. Švýcarská justice mu vyměřila podmíněnou peněžitou sankci 50 denních sazeb po 3 000 franků, tedy 150 000 franků, v přepočtu zhruba 3,9 milionu Kč. Zaplatit je ale nemusí. Zkušební doba trvá dva roky a peníze by se vymáhaly jen v případě, že by se v té době dopustil dalšího trestného činu. Případ, o kterém podrobně informovala švýcarská veřejnoprávní SRF, je tím po právní stránce uzavřený. Sportovní stránka uzavřená není. Švýcarský fotbalový svaz (SFV) teď s Xhakou povede rozhovory o tom, jak „společně utvářet budoucnost“. Takovou formulaci by žádný kapitán národního týmu slyšet nechtěl.
Strach, nejistota a nedůvěra
Xhaka své rozhodnutí vysvětlil už 21. září, čtyři dny poté, co vyšlo najevo, že ho vyšetřuje státní zastupitelství v Lucernu. V prohlášení, které citovala SRF, napsal, že byl „osobně silně nejistý“, měl „velké obavy“ a cítil „hlubokou nedůvěru vůči očkovací látce“. Celou dobu ho podle jeho slov ovlivňovaly „strach a nejistota“.
Konkrétnější vysvětlení nedal. Nezmínil diagnózu, alergii ani špatnou zkušenost z okolí. Popsal jen pocit, který v době pandemie sdílely statisíce lidí po celé Evropě. Rozdíl je v tom, co s ním udělal. Místo aby se smířil s omezeními pro neočkované, sáhl po dokladu, který mu nepatřil.
Na prohlášení je vidět, že ho psal někdo, kdo ví, jak se v krizi komunikuje. Xhaka čin označil za chybu, omluvil se, prohlásil, že přebírá odpovědnost, a slíbil plnou spolupráci s úřady. Tím se odlišil od hráčů, kteří v podobných situacích mlží nebo se schovávají za právníky. Přesto zůstává nepříjemný detail. V březnu 2022 řekl deníku Aargauer Zeitung, že už je očkovaný. O rok dříve přitom veřejně platil za neočkovaného, který prodělal covid. Tehdejší výrok teď vypadá úplně jinak.
Kolik za certifikát zaplatil, zveřejněno nebylo. Podle deníku Blick, který kauzu otevřel, měla být zapojená lucernská lékařka, kterou list uvádí pod anonymizovaným jménem Hannah Y. Policie její praxi prohledala už v roce 2023 a lékařka měla podle Blicku vystavovat falešné certifikáty i mnoha dalším lidem. Přesný počet není známý. Její advokát tvrdil, že Xhaku očkovala řádně. Fotbalista však na svém přiznání trval. Vznikla tak zvláštní situace, kdy obviněný usvědčuje sám sebe a zároveň vyvrací obhajobu lékařky.
Proč zrovna 150 000 franků
Částka působí astronomicky, ale vychází z logiky švýcarského trestního práva. Peněžité sankce se tam neukládají jako pevná suma. Soud nejdřív určí počet denních sazeb podle závažnosti činu a pak výši jedné sazby podle příjmů a majetku odsouzeného. Podle švýcarského trestního zákoníku se denní sazba obvykle pohybuje od 30 do 3 000 franků, tedy zhruba od 780 Kč do 78 000 Kč.
Xhaka dostal strop. U fotbalisty z Premier League nejde o překvapení, spíš o potvrzení, že systém funguje, jak má. Pro srovnání: v jiné švýcarské covidové věci dostal obviněný za podněcování k falšování certifikátů podmíněných 40 denních sazeb po 50 francích, tedy v přepočtu asi 52 000 Kč. Počet sazeb je srovnatelný, peníze se liší řádově.
Podmíněnost znamená odklad výkonu. Švýcarské soudy ho u peněžitých sankcí běžně volí, pokud nevidí riziko, že pachatel bude páchat další trestnou činnost. Kdyby Xhaka během dvou let znovu porušil zákon, soud může odklad zrušit a sankci vymáhat. Pokud by soud další delikty neočekával, může zkušební dobu jen prodloužit. Kromě toho nese Xhaka náklady řízení.
Pro hráče jeho příjmové kategorie tedy samotná sankce není existenční hrozba. Skutečná cena se platí jinou měnou.
Svaz, páska a čtyři výhry bez něj
SFV reagoval ve dvou krocích. Ještě před verdiktem se s Xhakou dohodl, že vynechá zářijový a říjnový reprezentační sraz, „aby se situace uklidnila a tým se mohl soustředit“. Po rozsudku svaz uvedl, že rozhodnutí bere na vědomí a že je dobře, že je právní věc uzavřená. Teď se má jednat o budoucnosti.
Mezitím Švýcarsko hrálo. A dařilo se mu.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|26. září
|Severní Makedonie – Švýcarsko
|0:3
|29. září
|Skotsko – Švýcarsko
|0:3
|3. října
|Švýcarsko – Slovinsko
|2:1
|6. října
|Švýcarsko – Severní Makedonie
|3:0
Čtyři zápasy, čtyři výhry, skóre 11:1 a plných dvanáct bodů v Lize národů. Svaz po druhém utkání ocenil, že Remo Freuler a Ardon Jashari přinesli do středu hřiště klid, „který obvykle vyzařuje Xhaka“. Na papíře to byla pochvala náhradníků. V kontextu kauzy to zní jako zjištění, že tým se bez kapitána neztratí.
Podle nás právě v tom spočívá největší riziko pro Xhaku. Kdyby mužstvo bez něj klopýtalo, svaz by měl jasný sportovní důvod ho vrátit a reputační otázku odsunout. Bilance 11:1 mu tenhle argument bere. Rozhodnutí o pásce se tak přesouvá z hřiště do roviny důvěry, kde se hůř vyjednává.
SRF už před verdiktem upozorňovala, že otázka kapitánství je hlavně morální a reputační, ne právní. Odsouzení automaticky nevede k zákazu činnosti. Blick citoval trestněprávního experta, podle kterého může klub nebo svaz řešit personální důsledky jen tehdy, když dojde ke ztrátě důvěry nebo poškození pověsti. Kapitán reprezentace je přitom vzor a tvář týmu. Část fanoušků ho podle deníku Le Temps v hledišti otevřeně podporovala, šlo ale o hlasy z tribun, ne o průzkum.
Situaci komplikuje ještě jedna okolnost. Xhaka, kterému je 34 let, nevede jen Švýcarsko, ale od letošní sezony také Sunderland, kam přišel v létě 2025 z Leverkusenu. Premier League ho na začátku září zařadila mezi oficiální kapitány klubů. Dopad na jeho anglickou smlouvu nebo pracovní povolení nikdo nedoložil, a dokud se neobjeví konkrétní krok klubu, zůstává to jen otevřená otázka. Reputační tlak se ale nezastaví na švýcarské hranici.
Fischer, Djokovič a české kauzy
Nejbližší paralelou je hokejový trenér Patrick Fischer. Švýcarský reprezentační kouč použil falešný certifikát, aby mohl odcestovat na olympiádu do Pekingu. Dostal nepodmíněnou peněžitou sankci 38 910 franků, v přepočtu asi milion korun, a Mezinárodní hokejová federace mu v září zakázala na čtyři roky práci s národními týmy. SRF ale zdůraznila podstatný rozdíl. Fischer falešným dokladem získal přímou sportovní výhodu, totiž účast na olympijských hrách. U Xhaky podle dosud známých faktů nic srovnatelného nebylo.
Novak Djokovič se do této řady hodí méně, než by se mohlo zdát. Jeho australský případ z ledna 2022 byl imigrační spor. Pohraniční služba konstatovala, že nedoložil splnění vstupních podmínek, a ministr vnitra mu později zrušil vízum kvůli veřejnému zájmu. Nešlo o trestní stíhání za padělaný doklad.
V Česku se falešné certifikáty řešily především jako organizovaná trestná činnost. Národní centrála proti organizovanému zločinu v roce 2022 navrhla podle Policie ČR obžalovat muže, který měl provozovat nástroj na generování padělaných digitálních certifikátů. Případ policie kvalifikovala jako padělání veřejné listiny, za které hrozily až tři roky vězení. Na Vsetínsku čelily stíhání čtyři ženy kvůli certifikátům pro nejméně 74 lidí, cena „dávky“ se tam podle ČT pohybovala mezi 2 000 a 7 000 Kč. Nejvyšší soud později upozornil, že úplata za protiprávní jednání není automaticky úplatkem. Právní kvalifikace se tedy vždy odvíjela od konkrétního postupu. Srovnatelně známého českého sportovce nebo celebritu, kterou by soud pravomocně potrestal za falešný certifikát, jsme v dostupných důvěryhodných zdrojích nenašli.
Xhaka je tak v paradoxní pozici. Má trest, který skoro jistě nezaplatí, tým, který bez něj vyhrává, a pásku, kterou mu zatím nikdo nevzal. Listopadová nominace ukáže, jestli švýcarský fotbal považuje přiznanou chybu za uzavřenou, nebo jen za odloženou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner